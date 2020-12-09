9 декабря – 343-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 22 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 26 ноября Юлианского календаря.

Какой праздник 9 декабря 2020

В этот день мир отмечает Международный день борьбы с коррупцией, Международный день памяти жертв геноцида, День рождения компьютерной мыши, День оживления, День рождения Оле-Лукойе.

В США - День рождественской открытки, День клоуна «Усталый Вилли», День кондитерских изделий, День ламы, в Перу - День армии, в Таджикистане - День геологов, в Танзании - День независимости, в Финляндии, Швеции - День лютефиска, в Швеции - День имбирного печенья.

Памятные даты 9 декабря, годовщины и события

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата большого христианского праздника в Украине9 декабря 1884 года Левант Ричардсон из Чикаго запатентовал модель роликовых коньков со стальными шарикоподшипниками в колесах. В 1902 году в его родном городе был открыт первый роллердром, на котором присутствовало 7000 человек! Но история роликов намного «старше». В 1760 году изобретатель Джозеф Мерлин отправился на маскарад в Лондоне в ботинках с металлическими колесами. Именно так и появились первые в мире роликовые коньки. Он лихо катался по бальному залу, играя на скрипке, однако, разогнавшись, не сумел затормозить и врезался в огромное зеркало. В 1823 году Роберт Джон Тайерс придумал коньки «Ролито», поместив пять колес в ряд в основание обуви. Но его изобретение тогда никто не воспринял всерьез. В 1863 году американец Джеймс Плаймптон изобрел четырехколесные коньки с расположенными рядом двумя парами колес. Ролики Плаймптона позволили делать повороты, а также ездить вперед и назад. С изобретением колеса с шарикоподшипником в 1884 году ролики приобрели высокую скорость и маневренность. Появилась первая ассоциация роллеров. В 1908 году Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке стал местом массового катания на роликовых коньках. Следом катки открывались по всей Америке и Европе. Новый вид спорта приобрел большую популярность. В 1960 году ролики начинают изготавливать из пластмассы. А на рубеже 1980-х происходит настоящий роликовый бум. В этот период было открыто свыше 4000 дискотек для роллеров. До середины 1990-х годов практически все роликовые коньки имели жесткий ботинок, напоминающий горнолыжный. В 1995 году фирма K2 представила первые ролики с мягким ботинком, которые гораздо лучше подходили для прогулочного катания и вскоре заняли доминирующую позицию. В 1997 году в Америке появилась фирма Upsidedown, чья первая модель роликов - Damocles - стала поистине революционной. Спустя год компания поменяла название на более короткое и звучное USD и очень скоро превратилась в одну из крупнейших на рынке скейтинга. А роликовые коньки и сегодня продолжаются пользоваться огромной популярностью.

В 1953 году компания «Дженерал Электрик» объявила об увольнении всех сотрудников-коммунистов.

9 декабря 1968 года считается Днем рождения компьютерной мыши. Именно в этот день американский изобретатель Дуглас Энгельбарт из Стэнфордского исследовательского института на конференции по вычислительной технике в Сан-Франциско продемонстрировал в работе первую в мире компьютерную мышь. Она представляла собой деревянный куб на колесиках с одной кнопкой. Своим именем компьютерная мышь обязана проводу – он напоминал изобретателю хвост настоящей мыши. Первую «современную» мышь собрал инженер Билл Инглиш, а программы для демонстрации ее возможностей написал Джефф Рулифсон. Внутри устройства находились два металлических диска: один поворачивался, когда устройством двигали вперед, второй отвечал за движение мыши вправо и влево. Позже идеей заинтересовалась компания Xerox. Ее исследователи изменили конструкцию мыши, и она стала похожа на современную. В начале 1970-х годов компания Xerox впервые представила мышь как часть персонального компьютера. Она имела три кнопки, вместо дисков шарик и ролики, а стоила 400 долларов! В 1983 году фирма Apple выпустила свою собственную модель однокнопочной мыши для компьютера Lisa, стоимость которой удалось снизить до 25 долларов. Широкую популярность мышь приобрела благодаря использованию в компьютерах Apple Macintosh и позднее в ОС Windows для IBM PC. Существовало два вида компьютерных мышей: механические и оптические. В конце 1990-х годов компания Sun Microsystems представила первую лазерную мышь. Она отличается более высокой точностью работы и низким энергопотреблением. Массовое производство лазерных мышей началось в 2004 году. Последней новинкой техники стали беспроводные мыши.

В 2005 году в Лондоне завершилась эксплуатация «Рутмастеров» - знаменитых двухэтажных красных автобусов.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 9 декабря чтит память святого Георгия Победоносца. В народе этот светлый праздник назвали Юрьев день или Егорий Осенний (по старому стилю – 26 ноября). Прислушивайтесь к советам, которые будут давать вам именно в этот день - они помогут вам в будущем. Выбросьте посуду с трещинами, чтобы не навлечь беду и финансовые затруднения.

Что сегодня нельзя делать

Не отправляйтесь в дорогу. Если же поездку отложить не удается, то закажите молебен в церкви за свое здоровье.

Приметы на 9 декабря

Читайте такжеНовый Год: сколько стоит украсить дом и нарядиться супергероемИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- северный ветер – к морозам;

- день холодный - зима будет суровой.

9 декабря именины

Именины у Ильи, Георгия, Иннокентия, Николая, Михаила и Петра.

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Автор: Нана Черная