5 июля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

День ВМС - 5 июля – 186-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 179 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 22 июня Юлианского календаря.

Какой праздник 5 июля 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день бикини и День разноцветных носков.

В Украине – День ВМС и День работников морского и речного флота, в Сингапуре - День молодежи, в США - День яблочного турновера, День крекеров «Грэхем», День трудоголиков, в Кыргызстане - День медицинского работника, в Венесуэле - День независимости, в Индии - День почитания Духовного учителя, Гуру Пурнима, в Армении - День Конституции, в Алжире - День независимости, в Беларуси - День работников водного транспорта, в Кабо-Верде - День независимости.

Памятные даты 5 июля, годовщины и события

Читайте такжеИвана Купала-2020: история и традиции праздникаВ 1841 году 33-летний баптистский проповедник и активный борец с повальным в тогдашней Англии пьянством Томас Кук организовал первую в мире групповую туристическую поездку. Железнодорожная компания Midland Counties Railway предоставила ему специальный поезд из 9 вагонов для «безалкогольной» поездки 570 рабочих по живописному маршруту между городами Лейстер и Лафборо в графстве Лестершир. В дальнейшем в рекламных целях железные дороги стали предоставлять Куку скидки, которые позволяли организовывать развлекательные поездки и для людей с самыми ограниченными финансовыми возможностями. Вскоре поездки стали регулярными, а в 1850-х годах обозначились маршруты по многим европейским городам. Как следствие - появилось туристическое агентство «Томас Кук и сын» - первая в мире турконтора. Одним из первых американских клиентов фирмы стал Марк Твен. Кук был признан «изобретателем туризма», а основанное им туристическое агентство завоевало всемирную известность. Через 50 лет оно владело 84 отделениями, 85 агентствами, услугами воспользовались более 3 миллионов человек.

5 июля – День рождения бикини. В этот день в 1946 году во время показа мод в Париже манекенщица Мишлен Бернардини вышла на подиум, прикрытая двумя узкими полосками ткани. Автор фасона купальника - модельер Луи Реар. Костюм посчитали порочным и окрестили «бикини» – по имени атолла, над которым четырьмя днями ранее США провели испытание атомной бомбы. Бикини было запрещено на многих курортах, но в середине 1950-х годов его судьба круто изменилась с выходом на экраны фильма «И Бог создал женщину», где главная героиня Бриджит Бардо снялась в бикини. Фильм стал культовым, а купальники-бикини – супермодными. Швейные фабрики, работая сверхурочно, еще несколько лет не могли удовлетворить спрос. Кстати, история бикини уходит в далекие времена, еще 1600 лет назад в Римской империи обольстительницы носили такие купальные костюмы. Они запечатлены на римской мозаике 4 века, открытой археологами при раскопках виллы Казале на Сицилии.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 5 июля чтит память мучеников Галактиона, его жены Иулиании, их сына Сатурнина, а также епископа Самосатского Евсевия. Другие названия праздника: «Евсевий», «Ульянин день», «День Ульяны и Евсевия».

Что сегодня нельзя делать

Читайте такжеЦерковные праздники в июле 2020: православный календарь на месяцНе стоит начинать важные дела до вечера - они не увенчаются успехом. Сдерживайте эмоции и не поддавайтесь соблазнам. Соблюдайте осторожность на дорогах.

Приметы на 5 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- на камнях видна влага – скоро пойдет дождь;

- день жаркий - первые морозы ударят в декабре;

- осадки - к богатому урожаю зерновых;

- вечером выпала роса – на следующий день будет хорошая погода;

- в ночном небе виден яркий месяц - год будет урожайным;

- много комаров – ближайшие дни будут ясными и теплыми.

5 июля именины

Именины у Григория, Галактиона, Геннадия, Иулиании, Евсевия, Ульяны, Зинона, Зины, Фёдора и Василия.

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