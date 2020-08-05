5 августа 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

5 августа - 217-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 148 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 23 июля Юлианского календаря.

Какой праздник 5 августа 2020

В этот день мир отмечает День разглядывания горизонта, Международный день светофора и День штопора.

Читайте такжеДень Марии Магдалины: история мироносицы, традиции и запреты праздникаВ Израиле - День любви (Ту бе-Ав), в США - День «Работай как собака», День устриц, День нижнего белья, в Канаде - День регаты, в Латвии - День железнодорожника, в Беларуси - День образования органов финансовых расследований, в Самоа - День труда, в Хорватии - День победы и благодарности отчизне, в Буркина-Фасо - День независимости.

Памятные даты 5 августа, годовщины и события

В 1914 году в американском Кливленде появился первый родоначальник современных светофоров. У него были красный и зеленый фонари, при переключении света издавался звуковой сигнал. Кстати, еще раньше, в 1868 году, некий «светофор», изобретенный Джейном Найтом, был установлен возле здания парламента в Лондоне. Спустя три года его фонарь взорвался и ранил полицейского. Трехцветные светофоры впервые появились в Детройте и Нью-Йорке в 1920 году. Теперь без светофора и жизнь себе представить невозможно, разве что на острове.

В 1861 году в армии США были отменены телесные наказания.

В 1862 году в Америке заработал подписанный президентом Авраамом Линкольном указ о введении подоходного налога - 3% от доходов, превышающих 800 долларов. Тогда этих людей можно было смело называть «миллиардерами». И именно они первыми в США стали платить налоги.

В 1980 году в Конституцию Бельгии была внесена поправка о разделе страны на три автономных округа - Фландрия, Валлония и Брюссель. Так страна стала федерацией. На севере страны, во Фландрии, разговаривают на нидерландском языке, а на юге, в Валлонии, – на французском. На востоке Бельгии проживает крупное немецкоязычное сообщество. Жители столицы страны - Брюсселя, общаются как на нидерландском, так и французском языке. В Брюсселе расположены штаб-квартиры Европейского Союза и НАТО. И, что самое любопытное, форма правления в стране – конституционная монархия – Королевство.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 5 августа чтит память святых Феофила, Трофима и 13 мучеников. По народному календарю отмечается праздник Трофима Бессонника. В разгаре была пора жатвы. «Долго спать - добра не видать», - говорили люди.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя долго спать, лениться. Одиноким парням на Трофима в лес ходить нельзя. Считалось, что в этот день русалки водят хороводы и горе тому, кто попадется им на глаза. Не рекомендуется делать покупки - они будут неудачными. Не стоит в этот день стричь волосы и ногти – к неприятностям.

Приметы на 5 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- вечером туман – к хорошей погоде;

- звезды ярко мерцают на рассвете - скоро начнутся дожди;

- сова громко кричит – к холодной погоде.

5 августа именины

Именины у Трофима, Феофила, Михаила, Анны, Виталия и Андрея.

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