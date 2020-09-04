4 сентября - 247-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 118 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 22 августа Юлианского календаря.

Какой праздник 4 сентября 2020

В этот день мир отмечает Международный день тхэквондо и World Sexual Health Day.

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В США - День чилийского вина, День продовольственного банка, День разносчика газет, День ленивых мам, День дикой природы, День ореха макадамия, в Таджикистане - День книги, в Армении - День спасателя, на Маршалловых Островах - День труда, в Молдове - День работника таможенной службы, в Аргентине - День иммигранта.

Памятные даты 4 сентября, годовщины и события

В 1781 году в этот день 44 испанских поселенца основали город Лос-Анджелес - «Селение Девы Марии, Царицы Ангелов» – Эль-Пуэбло-де-Лос-Андхелес. На прибрежных территориях, занимаемых сейчас Лос-Анджелесом, в 16 веке жили индейцы тонгва и чумаши. Несколько десятилетий новое поселение оставалось маленьким городком, но к началу 19 века это было уже крупнейшее светское поселение в Калифорнии. В 1835 году город стал владением Мексики, и название поселения сократилось до Лос-Анхелес. После провозглашения независимости страны Лос-Анхелес непродолжительно входил в ее состав, и после поражения Мексики в американо-мексиканской войне город перешел к США по мирному договору 1848 года. После этих событий поселение стало называться Лос-Анджелес. В 1850 году Лос-Анджелес получил официальный статус города, за несколько месяцев до вхождения Калифорнии в состав США в качестве штата. В то время в городе проживало 1600 человек. Город имел простой прямоугольный план с площадью в центре. Сегодня Лос-Анджелес – крупнейший город Калифорнии и второй по численности населения в США (свыше 15 млн человек). Лос-Анджелес состоит из множества небольших городков и районов – от фешенебельных Санта-Моники и Беверли Хиллз до неухоженных гетто Восточного Лос-Анджелеса. Этот район Калифорнии характеризуется повышенной сейсмической активностью, поэтому небоскребы построены лишь в центре города. До сих пор Лос-Анджелес имеет строго прямоугольную планировку. Расстояния в Лос-Анджелесе настолько велики, что его еще называют «городом дорог». Основная знаменитость города – это центр американской кинематографии, вечная «фабрика грез» – Голливуд, и известный на весь мир детский парк «Диснейленд».

В 1837 году в Нью-Йоркском университете Сэмюэл Морзе впервые продемонстрировал свое изобретение - телеграф.

В 1841 году немецкий поэт Август Генрих Гоффманн фон Фаллерслебен представил написанную им песню «Дойчланд, Дойчланд, юбер аллес», ставшую гимном Германии. Слова были наложены на австрийский имперский гимн Гайдна.

В 1882 году в Нью-Йорке Томас Эдисон запустил первую в мире центральную электростанцию и впервые в истории включил коммерческое электрическое освещение. Это коснулось 85 клиентов.

В 1885 году в Нью-Йорке открылось первое в Соединенных Штатах кафе самообслуживания.

В 1888 году американский изобретатель Джордж Истмен зарегистрировал торговую марку «Kodak». В тот же день он получил патент на рулонную фотопленку в кассетах и фотокамеру для съемки. История «Kodak» началась в 1880 году, когда Джордж Истман, клерк одной из страховых компаний, изобрел метод изготовления сухих пластин и создал компанию под названием «Сухие пластины Истмана». В 1888 году фирмой была разработана принципиально новая модель фотоаппарата, предшественника современных компактных фотоаппаратов, вместо громоздкого набора из камеры, штатива-треножника, палатки, химикалий, стеклянных пластин, разных бачков и резервуаров... Простота конструкции модели и удобство использования сделали этот фотоаппарат необычайно популярным. Истман предложил придумать фотоаппарату имя, которое одинаково звучало бы на всех языках, было ярким, легко запоминалось и произносилось. Так на свет родилось слово «Кодак», которое было зарегистрировано как торговая марка в 1888 году. Вскоре оно перекочевало в название компании, которая в 1890 году была переименована в «Eastman Kodak Company». Затем была создана сеть специальных фотолабораторий, куда можно было принести фотоаппарат с отснятой пленкой. Его перезаряжали новой пленкой, а отснятую проявляли и печатали фотографии. Так родился девиз компании «Кодак» – «Вы нажимаете на кнопку, мы делаем все остальное». Непрерывное развитие и усовершенствование бизнеса привело к разработке новой концепции – созданию сети фотолабораторий, объединенных общей торговой маркой «Кодак-Экспресс». Созданная в 1980 году в Англии, эта сеть стремительно развивалась и в настоящее время охватывает большинство стран мира.

В 1959 году в США в продаже появилась новинка - колготки.

В 1998 году была основана компания «Google».

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 4 сентября чтит память мученика Агафоника. Другие названия: «Агафон», «Агафонов день», «Огуменник», «Потехи лешего». По поверью, ночь на «Агафона» отличается проделками леших. Добро, сделанное сегодня, возвратится в троекратном размере.

Что сегодня нельзя делать

Не ходите в лес - нечисть заведет вас в чащу. Молодым девушкам лучше не выходить на улицу - леший может забрать их себе в жены. Есть также примета, что лучше девушкам не есть до заката, чтобы сохранить красоту и молодость. Не стоит дарить подарки и принимать их тоже нельзя - накличете на себя беду.

Приметы на 4 сентября

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Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- солнечный день – осень будет теплой;

- обилие грибов – плохая примета для рыбаков: улова не будет;

- паутинка летает - снег нескоро выпадет.

4 сентября именины

Именины у Афанасия, Акиндина, Анфусы, Александра, Феликса, Алексея, Ивана, Ариадны, Михаила, Гавриила, Макара, Василия и Федора.

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Автор: Оксана Павловская (творческий псевдоним - Нана Черная)