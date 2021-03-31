31 марта - 90-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 275 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 18 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 31 марта 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день декольте, Международный день «Бросай свою ненавистную работу», Праздник разноцветных глаз, День Эйфелевой башни, День резервного копирования или Всемирный день бэкапа, День газовой горелки Бунзена, Международный день «Обними медиевиста», Международный день видимости трансгендеров.

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Памятные даты 31 марта, годовщины и события

В 1284 году епископ Эли (Илийский) основал Питерхаус – на сегодня это самый старый и самый маленький колледж Кембриджского университета.

В 1770 году английский мореплаватель Джеймс Кук, обследовав Новую Зеландию и выяснив, что она - остров, покидает ее и берет курс на запад - на Австралию.

В 1831 году Квебек и Монреаль получили статус городов.

В 1889 году в Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни. Ее конструктор Гюстав Эйфель водрузил на вершине конструкции французский флаг. На сегодня Эйфелева башня - самая узнаваемая архитектурная достопримечательность Парижа, она известна во всем мире как символ Франции. Сам же конструктор называл ее просто – 300-метровой башней. Эйфелева башня первоначально задумывалась как временное сооружение. Её целью было служить входной аркой парижской Всемирной выставки 1889 года. По прошествии двадцати лет после выставки башню планировали снести. Но от этого ее спасли радиоантенны, которые были установлены на самом верху. На протяжении более сорока лет после открытия Эйфелева башня была высочайшим сооружением в мире, почти вдвое выше самых высоких зданий того времени – пирамиды Хеопса, Кельнского и Ульмского соборов. Но в 1930 году ее превзошел Крайслер Билдинг в Нью-Йорке.

В 1893 году американец Уиткомб Джадсон запатентовал новую застежку, названную «молнией». Сегодня более половины «молний» на планете производит фирма YKK, основанная в 1934 году в Японии. Также мировыми центрами по изготовлению «зипперов» считаются Бангладеш, Индия и Китай. Кстати, самую большую застежку-молнию сделали в Нидерландах в 1989 году. Ее длина составила 2851 метр.

В 1900 году в американской газете Saturday Evening Post появилась первая реклама автомобилей. Она была под девизом «Автомобили, которые приносят удовлетворение».

В 1901 году был выпущен первый автомобиль «Mercedes-Benz».

В 1909 году был заложен пассажирский лайнер «Титаник».

В 1917 году США купили у Дании Виргинские острова за 25 млн долларов.

В 1918 году США впервые перешли на летнее время.

В 1923 году в Нью-Йорке прошел первый танцевальный марафон. Победительницей стала Алма Каммингс, продержавшаяся на ногах 27 часов.

В 1949 году Ньюфаундленд стал 10-й провинцией Канады.

В 1954 году СССР обратился в НАТО с инициативой принять его в члены организации. Североатлантический альянс отверг это предложение.

В 1967 году Джими Хендрикс сжег свою гитару во время концерта. Зрители, собравшиеся в лондонском Финсбери Парк, обезумели, а Джими пришлось впоследствии регулярно завершать свои выступления подобным образом. Хендрикс - американский гитарист, певец и композитор. В 2009 году журнал «Time» назвал его величайшим гитаристом всех времен. Широко признан как один из наиболее смелых и изобретательных виртуозов в истории рок-музыки. Хендрикса еще при жизни называли феноменом и гением.

В 1999 году вышел в свет один из самых знаменитых научно-фантастических фильмов - «Матрица».

В 2005 году группой астрономов во главе с профессором Майклом Брауном была открыта карликовая планета Макемаке.

В 2017 году на аэродроме Святошин в Киеве совершил свой первый полет самолет Ан-132D, разрабатываемый АНТК «Антонов».

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеЦерковные праздники в апреле: православный календарь на месяцПравославная церковь 31 марта чтит память святых Кирилла, Евкарпа и Трофима. Другие названия праздника - Трофим, Евкарп, Кирилл - дери полоз. Если сегодня начать лечить болезнь, то можно рассчитывать на благоприятный исход.

Что сегодня нельзя делать

Не рекомендуется ходить в гости - там можно оставить свою удачу. Если есть маленький ребенок, нельзя впускать посторонних в дом.

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Автор: Нана Черная