29 июня - 180-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 185 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 16 июня Юлианского календаря.

Какой праздник 29 июня 2021

Читайте такжеС Днем объятий – красивые открытки, лучшие поздравления в стихах и прозеВ этот день в мире отмечаются Праздник объятий, Международный день грязи, День учреждения Нобелевской премии, Международный день промышленного дизайна, Международный день тропиков, Всемирный день склеродермии.

В Гренаде - День рыбака, в СЩА - День фотоаппарата, День миндального батончика, День вафельницы, в Испании - Винная битва, в Эквадоре - День инженера, в Непале - Праздник посадки риса, на Фиджи - День спорта, в Армении - День памяти пропавших без вести азатамартиков, на Мальте - Праздник «Л`Имнарья», на Соломоновых Островах - День центральной провинции, на Сейшельских Островах - День независимости.

Памятные даты 29 июня, годовщины и события

В 1174 году Полтаву впервые упомянули в Ипатьевской летописи, правда, под названием Лтава. Название Полтава появилось в 1430 году.

В 1916 году состоялся первый полет самолета компании «Боинг».

В 1925 году американец Марвин Пипкин запатентовал электрическую лампочку с матовым покрытием. Кстати, первую лампочку изобрел Томас Эдисон.

В 1958 году Бразилия впервые стала чемпионом мира по футболу.

В 1964 году американец Роберт Адлер запатентовал пульт дистанционного управления телевизором. Люди получили возможность переключать телевизионные каналы, не вставая с дивана. Первый пульт представлял собой полукилограммовую коробку с единственным переключателем, которая присоединялась к телевизору проводом.

В 1974 году произошел редчайший в истории случай: британский хит-парад возглавил французский исполнитель - Шарль Азнавур с песней «She».

В 1995 году в Сеуле рухнул супермаркет Sampoong, погибли 502 человека.

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеИменинники 29 июня: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенкаПравославная церковь 29 июня чтит память святителя Тихона, епископа Амафунтского. Другие названия праздника - «Тихон Тихий», «Утешитель». Тихону молятся те, кто нуждается в успокоении, чем-то испуганы, взволнованы, кто страдает от зубной боли. И еще - с 29 июня завершаются все посевные работы.

Что сегодня нельзя делать

Не предпринимайте ничего важного, перенесите помолвку или свадьбу. Возможны конфликты. Также будьте осторожнее - есть вероятность аварий, краж и потерь.

Приметы на 29 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- мелкий дождь - непогода продлится долго;

- папоротник свернул листья с самого утра - следующий день будет очень жарким;

- у одуванчика, полевого вьюна или гвоздики закрыты цветки – к скорому ненастью.

Именины 29 июня

Именины у Евтропия, Петра, Михаила, Ефрема, Константина и Тигрия.

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Автор: Нана Черная