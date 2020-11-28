28 ноября – 332-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 33 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 15 ноября Юлианского календаря.

Какой праздник 28 ноября 2020

В этот день мир отмечает День придумывания новых слов, Всемирный день сострадания, День красной планеты, Международный день осведомленности об ауре.

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Памятные даты 28 ноября, годовщины и события

В этот день в 1660 году в Лондоне 12 джентльменов из кружка «Любители наук», собиравшиеся компанией почти еженедельно в течение 15 лет, составили документ, в котором заявили о решении основать «Коллегию для развития физико-математического экспериментального знания» под латинским девизом «Nullius in vеrba» - «Не верить на слово». Эта дата и является днем создания научного Лондонского королевского общества. В 1662 году король Карл II подписал хартию об учреждении под своим патронатом «Лондонского королевского общества», которое, по сути, стало Английской академией наук. Она и поныне процветает. Лондонское королевское общество - самоуправляемая частная организация, формально не связанная с деятельностью правительственных научных учреждений. Общество играет важную роль в организации и развитии научных исследований в Великобритании и действует как совещательный орган при решении вопросов научной политики. В разные годы президентами Лондонского королевского общества были Кристофер Рен, Исаак Ньютон, Томас Генри Хаксли, Эрнест Резерфорд, Джозеф Листер и другие. Его членами являются многие лауреаты Нобелевской премии.

В 1943 году в этот день началась Тегеранская конференция глав трех союзных держав: СССР – Сталин, США – Рузвельт, Великобритания – Черчилль. Она продлилась до 1 декабря и была призвана разработать окончательную стратегию борьбы против Германии и ее союзников. Основные вопросы - открытие второго фронта в Западной Европе и послевоенная карта мира.

В 1974 году 28 ноября состоялось последнее выступление на сцене легендарного «битла» Джона Леннона во время концерта Элтона Джона в «Мэдисон Сквер Гарден». 8 декабря 1980 года Леннон был убит Марком Дэвидом Чепменом выстрелами в спину у дверей собственного дома. Чепмен перед убийством взял у Леннона автограф на обложку нового альбома певца «Double Fantasy». Леннон был кремирован в крематории кладбища Фернклифф (Гринбург, Вестчестер, штат Нью-Йорк), его прах был передан жене Йоко Оно, которая развеяла его в Центральном парке Нью-Йорка. Чепмен за свое преступление отбывает пожизненное заключение. Уже десять раз он подавал прошение о досрочном освобождении, последний раз в августе 2018 года, но всегда получал отказ.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 28 ноября чтит память мучеников Самона, Гурия и Авива, которые были известны как целители, им стоит молиться для избавления от зубной боли. Гурий почитался также как помощник в лечении глазных болезней. Другие названия праздника: «Гурий», «Гурьян», «Зима на пегой кобыле», «Зубной целитель».

Что сегодня нельзя делать

Начинается Рождественский пост, поэтому есть вещи, которые нельзя делать ни сегодня, ни в любой другой день поста. Так, запрещено грешить, не обижайте людей и не обижайтесь сами. Нельзя убирать дом вечером, чтобы не встретить Рождество с нечистью. Не скупитесь, иначе благополучие оставит ваш дом. Не стоит ходить на охоту и рыбалку.

Приметы на 28 ноября

Читайте такжеЧто подарить на Новый год 2021: интересные и оригинальные идеиИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- снег накрыл землю - он не растает до весны;

- снега выпало больше обычного – быть богатому урожаю.

28 ноября именины

Именины у Дмитрия, Никиты, Петра и Николая.

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Автор: Нана Черная