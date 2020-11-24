24 ноября – 328-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 37 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 11 ноября Юлианского календаря.

Какой праздник 24 ноября 2020

В этот день мир отмечает День моржа, День эволюции, Международный день вина «Карменер».

В Турции - День учителя, в Самоа - Женский день, в Таджикистане - День флага, в США - День завоевания друзей и влияния на людей, День вашего уникального таланта, День сардин, День коричневых локонов, в Конго - День революции, в Заире - День переворота, в Индии - День мученичества гуру Тегха Бахадура.

Памятные даты 24 ноября, годовщины и события

В 1642 году голландец Абель Тасман открыл остров у берегов Австралии, названный его именем.

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на следующий годВ 1859 году Чарльз Дарвин опубликовал свою книгу «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». Это издание разошлось за один день.

24 ноября 1874 года американец Джозеф Глидден получил патент на колючую проволоку. Изобретение заключалось в том, что на несущую проволоку навивались спирали, заканчивающиеся шипами. Именно такая конструкция колючей проволоки, которая была проста и надежна, первоначально использовалась для создания изгородей вокруг загонов для скота – это был дешевый и эффективный способ ограждения огромных территорий, что дало толчок к развитию пастбищного скотоводства.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 24 ноября чтит память преподобного Федора Студита. В народе считается, что именно с этого дня начинает стынуть земля. Другое название праздника - «Федор Заметуха».

Что сегодня нельзя делать

Не устраивайте сватовства и свадеб - супружеская жизнь будет несчастливой. Не стоит выяснять отношения, встречаться с недругами и недоброжелателями - есть риск спровоцировать конфликт.

Приметы на 24 ноября

Читайте такжеИменины в декабре: кто и когда отмечает День ангела, как назвать ребенкаИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- яркое солнце – вскоре похолодает;

- мокрый снег - в течение недели наступит оттепель;

- на улице тепло - зима будет теплой, и наоборот.

24 ноября именины

Именины у Виктора, Викентия, Максима, Стефаниды, Федора и Евгения.

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Автор: Нана Черная