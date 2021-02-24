24 февраля - 55-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 310 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 11 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 24 февраля 2021

В этот день в мире отмечаются День полосок и пятнышек, Всемирный день бармена, День рождения лотереи.

На Кубе - День начала борьбы за независимость, Международный фестиваль кубинских сигар, в Эстонии - День независимости, в США - День торговых карточек, День «Причините себе неудобства», День кукурузной лепешки, День «Твин-Пикс», в Таиланде - День национального артиста, в Канаде - День борьбы с хулиганством, в Румынии, Молдове – Драгобете, в Мексике - День флага, в Индии - День таможенного и акцизного управления.

Памятные даты 24 февраля, годовщины и события

Читайте такжеМасленица 2021: дата начала, история праздника и как принято отмечатьВ 1466 году в бельгийском Брюгге состоялась первая официальная лотерея, организатором которой была вдова фламандского живописца Яна ван Эйка. Кстати, согласно выводам историков и лингвистов, слово «лотерея» произошло от франкского «hlot», что значит «жребий». Потом слово преобразовалось в английское «lot», что значит «судьба». В Европе официальная история лотерей началась как раз с розыгрыша, который устроила Яна Ван Эйка в 25-ю годовщину смерти мужа. Попытать счастья получить денежный приз мог каждый, купивший билет. Сбор был предназначен для городских бедняков. Стоит отметить, что практически одновременно с появлением лотерей начались и злоупотребления, а сами розыгрыши нередко были обычным мошенничеством. Но в проведении лотерей были и положительные моменты. Доходы от них нередко шли на благо государства. В Британии на деньги от лотерей были частично или полностью профинансированы такие проекты, как строительство Британского музея и ремонт мостов. В Америке с помощью лотереи, проведенной Джорджем Вашингтоном, была построена дорога через Камберлендский горный район. А в Сиднее за счет налогов на азартные игры построили оперный театр. Проведение лотерей в разных странах и в разное время то запрещалось, то разрешалось. Так, в США в 1890 году президент Гаррисон совместно с конгрессом осудил лотереи как «мошеннические и аморальные». Однако, как только у какого-либо государства возникала потребность в срочном пополнении казны, лотереи вновь разрешались.

В 1582 году Папа Григорий XIII своей буллой Inter gravissimas объявил о реформировании летосчисления и введении Григорианского календаря, использующегося сегодня в большинстве стран. В отличие от Юлианского календаря, введенного еще в 45 году до нашей эры Юлием Цезарем, Григорианский считается более четким. К 16 веку Юлианский календарь из-за недостаточной точности сильно разошелся с реальностью: важнейший для определения Пасхальной даты день весеннего равноденствия с 21 марта переместился на 11 марта. До Григория XIII проект пытались осуществить папы Павел III и Пий IV, но успеха они не достигли. Подготовку реформы по указанию Григория XIII осуществляли астрономы Христофор Клавиус и Луиджи Лилио. Результаты их труда были зафиксированы в папской булле. Новый календарь вступил в действие 4 октября 1582 года и сразу на момент принятия сдвинул на 10 дней текущую дату. Отныне год стал считаться високосным, то есть содержать 366 дней, если его номер без остатка делится на 4 и не делится на 100, или его номер делится без остатка на 400. Кроме того, модифицировались правила расчета христианской пасхи. Таким образом, с течением времени Юлианский и Григорианский календари расходятся все более: на 1 сутки в столетие, если номер предыдущего столетия не делится на 4. Григорианский календарь намного точнее отражает истинное положение вещей, чем Юлианский. Он дает гораздо лучшее приближение к тропическому году. Указание перейти на новый календарь сразу приняли к исполнению только католические страны: Италия, Испания, Португалия, Франция. Германские княжества перешли на новый стиль в 1700 году, Англия — в 1752-м, Российская империя - в 1918-м, Югославия и Греция - в 1925-м, а Вьетнам - только в 1967-м году.

В 1852 году писатель Николай Гоголь сжег второй том своей, как он сам назвал, поэмы «Мертвые души».

В 1902 году в Великобритании доктор Ланчестер запатентовал дисковой тормоз.

В 1938 году компания Oral-B выпустила первую в мире зубную щетку с нейлоновым волокном вместо натуральной щетины. Приспособления, подобные зубной щетке, использовались в Азии, Африке, Южной Америке в 4–3 веках до нашей эры. Древние римляне пользовались для чистки зубов специальными мазями и деревянными палочками, а также порошками, изготовленными из жженого оленьего рога. В Индии с древнейших времен и до наших дней используют для чистки зубов веточки дерева «ним». Первое же письменное упоминание о зубной щетке встречается в английской печати в середине 17 века. И только в 18 столетии в Германии появились зубные щетки, подобные той конструкции, которую мы используем сейчас. Но эти щетки были натуральные - с щетиной дикого кабана. Тогда никому неизвестный бизнесмен Пуппенкергер открыл первую фабрику по производству таких щеток. Они стали быстро распространяться сначала в Европе, а потом и по всему миру. Но настоящая революция в «зубном» деле произошла с изобретением нейлона. И 24 февраля 1938 года была выпущена первая в мире зубная щетка с искусственным синтетическим волокном. По сравнению с нейлоновой, натуральная щетина обладает рядом недостатков, особенно в плане гигиены. Сейчас производство щеток с натуральной щетиной в мире практически прекращено.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 24 февраля чтит память священномученика, епископа Власия Севастийского (Велеса). В народе его считают покровителем домашнего скота. Святой был благочестивым, лечил людей и совершал чудеса. Еще день называют Власьев, или «Власий – сшиби с зимы рог». Власию молились о благополучии в доме и хозяйственных делах, об исцелении от болезней горла и опасности удавления костью.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя обманывать – такие действия к неудачам и болезням. Также в этот день не принято было тяжело физически работать.

Приметы на 24 февраля

Читайте такжеЗимние праздники 2021: полный календарь на январь и февральИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- много длинных сосулек - весна будет поздней;

- оттепель - морозов больше не будет;

- много снега - скоро наступит весна и в мае будет много зелени.

24 февраля именины

Именины у Захара, Всеволода, Гавриила, Дмитрия и Георгия.

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Автор: Нана Черная