21 декабря – 355-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 10 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 8 декабря Юлианского календаря.

Какой праздник 21 декабря 2020

В этот день мир отмечает День зимнего солнцестояния, День горячего шоколада, День рождения баскетбола, День рождения кроссворда, Праздник середины зимы «Йоль», День повара японской кухни, День принятия Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Global Orgasm Day.

В США - День памяти бездомных людей, День коктейля «Кокито», День жареных креветок, День киви, День благодарности миниатюрным девушкам, в Израиле - День учителя, в Финляндии, Нидерландах - День святого Томаса, на Филиппинах - День вооруженных сил, в Туркменистане - День памяти первого президента, в Индии - Панча Ганапати, в Китае - Праздник Дунчжи.

Памятные даты 21 декабря, годовщины и события

Читайте такжеЕлка на Новый год 2021: как выбрать зеленую красавицу и как можно дольше сохранить ее красивой21 декабря 1891 года в зале учебного центра Христианской молодежной ассоциации в Спрингфилде (штат Массачусетс, США) состоялся первый в истории баскетбольный матч. Игра была придумана учителем физкультуры Джеймсом Нейсмитом. Правила игры, которые написал Нейсмит, состояли из 13 пунктов. Большинство из них действуют и по сей день. Эту дату считают неофициальным днем рождения баскетбола. Перед матчем Нейсмит попросил сторожа принести две пустые коробки, чтобы учащиеся, тренируясь в меткости, смогли бросать в них мячи. Однако не найдя коробок, сторож принес корзинки из-под персиков. Их прикрепили на разных сторонах балкона, опоясывающего зал на высоте 3 м 05 см. В первой игре приняли участие две команды по 9 человек. Постепенно популярность новой игры стала набирать обороты. В 1893 году корзины заменили железными кольцами с сеткой. В 1894 году в США были изданы первые официальные правила баскетбола. В 1895 году установили щиты и провели первые официальные соревнования по этому виду спорта. В 1897 году состав команды ограничили 5 игроками. В 1920-е годы начали активно создаваться национальные федерации баскетбола, проводиться первые международные встречи. В 1919 году состоялся баскетбольный турнир между армейскими командами США, Италии и Франции. В 1923 году во Франции проводится первый международный женский турнир. Участие в нем приняли команды трех стран: Англии, Италии, США. А в 1932 году в Женеве была создана Международная Федерация баскетбольных ассоциаций.

В 1898 году Пьер и Мари Кюри открыли радий. Супружеская пара Пьер и Мария Кюри - первые физики, исследовавшие радиоактивность элементов. Ученые стали лауреатами Нобелевской премии по физике за сделанный вклад в развитие науки. После смерти Мария Кюри получила Нобелевскую премию по химии за открытие самостоятельного химического элемента - радия.

В 1913 году в нью-йоркской газете «New York World» был опубликован первый в истории кроссворд, его составителем является Артур Уинн. Свое название эта головоломка получила от принципа построения, который заключался в необходимости заполнить буквами пустые клетки, выстроенные в линии и пересекающиеся друг с другом. Линии пустых клеток были пронумерованы, а под головоломкой располагались заданные значения слов, которые необходимо было вписать в пустые клетки. Каждое значение слова соответствовало своему номеру. Из-за пересечения линий пустых клеток головоломка получила название «кроссворд». Название это происходило от двух английских слов: «cross» (слово) и «word» (буква). Книга рекордов Гиннеса называет датой рождения первого кроссворда именно 21 декабря 1913 года, хотя американский журналист Артур Уинн, составивший свою головоломку для «New York World», не единственный человек, претендующий на право считаться изобретателем популярной во всем мире головоломки. Право США быть родоначальниками кроссворда оспаривают Великобритания и ЮАР. Англичане утверждают, что подобные головоломки печатались в «Times» еще в конце 19 века. В ЮАР утверждают, что в начале 20 века человек по имени Виктор Орвилл, отбывая тюремный срок, прислал из тюрьмы в редакцию газеты Кейптауна головоломку, по своей сути похожую на кроссворд, которая и была опубликована в газете, получив популярность среди читателей. Стоит отметить, что на могиле Орвилла нарисован кроссворд и выбита надпись, косвенно указывающая на то, что именно он является изобретателем всемирно популярной головоломки. Есть также сведения, что в США в 1875 году в газете «Святой Николас» впервые была опубликована головоломка, очень похожая на кроссворд. Италия, к слову, будучи наследницей Древнего Рима, также может участвовать в борьбе за право считаться родиной кроссворда, так как до наших дней дошли рисунки античных игр, очень похожих на известный и так популярный сегодня кроссворд. В 20-е годы 20 века кроссворд обрел невероятную популярность в мире. Головоломку стали печатать многие газеты и журналы. Позднее появились специальные сборники, целиком посвященные кроссвордам. Для многих людей кроссворд стал возможностью с пользой для саморазвития провести свободное время или время в дороге, а для кого-то и скоротать одиночество по вечерам. Кто-то целенаправленно занимается разгадыванием кроссвордов, расширяя свой кругозор и словарный запас, сообразительность и мышление. Проводятся даже чемпионаты и конкурсы по составлению и решению разных видов кроссвордов. А разнообразие кроссвордов действительно поражает: американский, японский, скандинавский, венгерский, английский, эстонский, ключворд, чайнворд, циклокроссворд, трехмерный кроссворд. Даже в системе образования кроссворд нашел свое место, где применяется учителями как одна из форм изучения и закрепления учебного материала.

В 1937 году состоялась премьера первого полнометражного мультфильма Уолта Диснея «Белоснежка и семь гномов».

В 1968 году США осуществили успешный запуск космического корабля «Аполлон-8». Стартовал первый пилотируемый полет вокруг Луны.

В 1970 году в Овальном кабинете Белого дома произошла встреча президента США Никсона и легендарного певца Элвиса Пресли, обстоятельства которой впоследствии были показаны в художественном фильме «Элвис встречает Никсона» (1997).

В 1988 году состоялся первый полет самолета Ан-225 «Мрия».

В 2012 году впервые в истории YouTube и Интернета количество просмотров одного видеоклипа превысило 1 миллиард раз. Этим видео стал клип южно-корейского исполнителя PSY «Gangnam Style».

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 21 декабря чтит память святой мученицы Анфисы Римской и преподобного Патапия. В народе Анфису прозвали Рукодельницей, так как в этот день девушкам полагалось заниматься этим видом домашнего труда. Другие названия праздника: «Анфиса», «Анфисын день», «Потап», «Патапий».

Что сегодня нельзя делать

Нельзя на Анфису жадничать – вернется сторицей. Еще нельзя встречать 21 декабря в неприбранном доме.

Приметы на 21 декабря

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на следующий годИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- синицы суетятся и прячутся - приближается метель;

- завьюжило - летом будут обильные осадки;

- много снега – лето будет дождливым.

21 декабря именины

Именины у Анфисы, Кирилла, Патапия, Виктории и Сергея.

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Автор: Нана Черная