20 марта - 79-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 286 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 7 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 20 марта 2021

В этот день в мире отмечаются День французского языка (ООН), Международный день счастья, День весеннего равноденствия, День Земли, Всемирный день лягушки, Международный день астрологии, Всемирный день воробья, Международный день без мяса, Всемирный день муки, Всемирный день здоровья полости рта, Всемирный день театра для детей и молодежи, Всемирный день осведомленности о травмах головы, Всемирный день квилтинга, Всемирный день сторителлинга, Международный день франкофонии.

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Памятные даты 20 марта, годовщины и события

В 321 году римский император Константин I Великий повелел праздновать воскресный день (по-древнеславянски «неделя»).

В 1792 году Национальная ассамблея Франции одобрила применение при казнях гильотины. Уже через год с ее помощью был казнен Людовик XVI. Долгое время казнь исполнялась только публично. В приговоре говорилось, что осужденному отсекут голову на публичном месте во имя французского народа. Соблюдались и средневековые ритуалы: в последнее утро осужденному объявляли: «Мужайтесь! Час искупления настал», после чего спрашивали, не угодно ли ему папиросу, рюмку рома. Долгое время бытовало мнение, будто отрубленная голова видит происходящее на протяжении примерно десяти секунд. Именно поэтому голову казненного человека поднимали, чтобы он мог перед смертью увидеть смеющуюся над ним толпу. Гильотина не была отменена последующим строем ввиду чрезвычайного ее удобства. Этот вид казни применялся во Франции до 1977 года. Считалось, что гильотина является гораздо более гуманным способом казни, чем другие виды, распространенные в то время: гильотина обеспечивала мгновенную смерть даже при минимальной квалификации палача. К тому же, данный вид казни применялся ко всем без исключения слоям населения, а это подчеркивало равенство граждан перед законом. 17 июня 1939 года, в 4 часа 50 минут в Версале на бульваре отсекли голову Евгению Вейдману, убившему семь человек. Это была последняя публичная казнь во Франции: из-за непристойного волнения толпы и скандалов с прессой было велено впредь устраивать казни в условиях тюрьмы. Последняя казнь через отсечение головы гильотиной состоялась в Марселе в период правления Жискар д’Эстена. Казненного арабского происхождения звали Хамида Джандуби. Это была последняя казнь не только во Франции, но и во всей Западной Европе.

В 1854 году в США была основана Республиканская партия.

В 1921 году в Канзас-сити был выпущен в прокат первый мультфильм, созданный при участии Уолта Диснея.

В 1991 году 4-летний сын Эрика Клэптона Конор погиб в Нью-Йорке, выпав из окна квартиры матери, расположенной на 53-м этаже. Памяти сына музыкант посвятил песню Tears in Heaven. Эрик Клэптон - британский рок-музыкант, командор ордена Британской империи, в 1960-е годы играл с блюз-роковыми группами John Mayall's Bluesbreakers, The Yardbirds, Cream. Его музыкальный стиль со временем менялся, но он всегда держался блюзовых корней.

В 1995 году синкретическая экстремистская секта «Аум Синрике» организовала зариновую атаку в токийском метро. В результате пяти скоординированных атак погибли 13 человек и пострадали около 6 тысяч.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 20 марта чтит память преподобного Павла Прусиадского. В народе день назвали Павлов. Еще 20 марта - весеннее равноденствие. Это чрезвычайно мощный по энергетике день, из-за этого он считается магическим.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя развлекаться и действовать бессмысленно, нужно ставить цели и начинать важные дела. Не стоит выяснять ни с кем отношения, конфликтовать. В доме следует прибраться: выбросить хлам, окропить все святой водой.

Приметы на 20 марта

Читайте такжеВеликий пост 2021: что можно и запрещено есть, питание по днямИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- день пасмурный – могут ударить заморозки;

- горизонт синий – к скорому потеплению;

- дует южный ветер – к весенней засухе.

20 марта именины

Именины у Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Ксении, Емелиана, Надежды, Павла, Анны, Марии, Екатерины и Николая.

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Автор: Нана Черная