2 декабря – 336-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 29 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 19 ноября Юлианского календаря.

Какой праздник 2 декабря 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день компьютерной грамотности, День фортуны, Международный день борьбы за отмену рабства.

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В США - День специального образования, День прогулов, День безопасной бритвы, День дворняги, День оладьев, в Новой Зеландии - День шлепанцев, в ОАЭ - День независимости, в Лаосе - Национальный день, на Кубе - День революционных вооруженных сил.

Памятные даты 2 декабря, годовщины и события

2 декабря 1409 года был открыт Лейпцигский университет.

В 1804 году Наполеон I Бонапарт провозгласил себя императором Франции.

В 1939 году состоялось открытие международного аэропорта им. Фиорелло Ла Гардиа в Нью-Йорке.

В 1942 году Энрико Ферми получил первую контролируемую цепную ядерную реакцию. Энрико Ферми - итальянский физик, наиболее известный благодаря созданию первого в мире ядерного реактора, внесший большой вклад в развитие ядерной физики, физики элементарных частиц, квантовой и статистической механики. Считается одним из «отцов атомной бомбы».

2 декабря 1971 года в восточной части Аравийского полуострова, на побережье Персидского и Оманского заливов, было образовано федеративное государство Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Первоначально в него вошли 6 эмиратов: Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Аджман, Эль-Фуджайра и Уммэль-Кайвайн, а 23 декабря 1971 года к ним присоединился Рас-эль-Хайма. Государственное устройство Объединенных Арабских Эмиратов представляет собой уникальное сочетание республиканского и монархического строя. Государство возглавляется эмиром Абу-Даби, правительство - эмиром Дубая. Население ОАЭ насчитывает сейчас более 5 миллионов человек. Практически все граждане ОАЭ - мусульмане, 85% из которых - сунниты, и 15% - шииты. Сегодня основную рабочую силу в ОАЭ составляют иностранцы, а из коренных жителей на некоторых работах задействовано лишь 25–30%. Экономика страны основана на добыче нефти и газа, поступления от экспорта которых составляют около половины национального бюджета.

В 2010 году из-за сильного пожара, вспыхнувшего в лесах горы Кармель, погибли 44 человека, в основном - израильские полицейские.

В 2010 году на iPhone был запущен мессенджер Viber.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 2 декабря чтит память святого Авдия. В народе верили, что Авдий является небесным покровителем домашнего хозяйства и семейного благополучия. За это святого прозвали Радетелем.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ругаться, сориться, повышать голос, чтобы не вызвать бесов. Люди старались сидеть дома, поближе к теплой печке, чтобы уберечься от простуды.

Приметы на 2 декабря

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на следующий годИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- ясное небо - к морозам, тусклое - к оттепели;

- идет снег и сильные порывы ветра – зима будет холодной, как и начало весны;

- ветер резко меняется - вскоре испортится погода.

2 декабря именины

Именины у Адриана, Герасима, Сергея и Дениса.

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Автор: Нана Черная