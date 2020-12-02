Какой праздник 2 декабря 2020
В этот день мир отмечает Всемирный день компьютерной грамотности, День фортуны, Международный день борьбы за отмену рабства.
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В США - День специального образования, День прогулов, День безопасной бритвы, День дворняги, День оладьев, в Новой Зеландии - День шлепанцев, в ОАЭ - День независимости, в Лаосе - Национальный день, на Кубе - День революционных вооруженных сил.
Памятные даты 2 декабря, годовщины и события
2 декабря 1409 года был открыт Лейпцигский университет.
В 1804 году Наполеон I Бонапарт провозгласил себя императором Франции.
В 1939 году состоялось открытие международного аэропорта им. Фиорелло Ла Гардиа в Нью-Йорке.
В 1942 году Энрико Ферми получил первую контролируемую цепную ядерную реакцию. Энрико Ферми - итальянский физик, наиболее известный благодаря созданию первого в мире ядерного реактора, внесший большой вклад в развитие ядерной физики, физики элементарных частиц, квантовой и статистической механики. Считается одним из «отцов атомной бомбы».
2 декабря 1971 года в восточной части Аравийского полуострова, на побережье Персидского и Оманского заливов, было образовано федеративное государство Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Первоначально в него вошли 6 эмиратов: Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Аджман, Эль-Фуджайра и Уммэль-Кайвайн, а 23 декабря 1971 года к ним присоединился Рас-эль-Хайма. Государственное устройство Объединенных Арабских Эмиратов представляет собой уникальное сочетание республиканского и монархического строя. Государство возглавляется эмиром Абу-Даби, правительство - эмиром Дубая. Население ОАЭ насчитывает сейчас более 5 миллионов человек. Практически все граждане ОАЭ - мусульмане, 85% из которых - сунниты, и 15% - шииты. Сегодня основную рабочую силу в ОАЭ составляют иностранцы, а из коренных жителей на некоторых работах задействовано лишь 25–30%. Экономика страны основана на добыче нефти и газа, поступления от экспорта которых составляют около половины национального бюджета.
В 2010 году из-за сильного пожара, вспыхнувшего в лесах горы Кармель, погибли 44 человека, в основном - израильские полицейские.
В 2010 году на iPhone был запущен мессенджер Viber.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 2 декабря чтит память святого Авдия. В народе верили, что Авдий является небесным покровителем домашнего хозяйства и семейного благополучия. За это святого прозвали Радетелем.
Что сегодня нельзя делать
Нельзя ругаться, сориться, повышать голос, чтобы не вызвать бесов. Люди старались сидеть дома, поближе к теплой печке, чтобы уберечься от простуды.
Приметы на 2 декабря
Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на следующий годИздавна существуют погодные приметы на этот день:
- ясное небо - к морозам, тусклое - к оттепели;
- идет снег и сильные порывы ветра – зима будет холодной, как и начало весны;
- ветер резко меняется - вскоре испортится погода.
2 декабря именины
Именины у Адриана, Герасима, Сергея и Дениса.
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