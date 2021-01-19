19 января – 19-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 346 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 6 января Юлианского календаря.

Какой праздник 19 января 2021

В этот день в мире отмечаются День варки зелья, День апельсиновых сказок, День художника вне закона, Всемирный день творога «Кварк», Международная неделя безопасности снегоходов.

В США - День попкорна, День печатной краски, День консервной банки, День благодарности оружию, День избавления мира от причудливых диет, в Беларуси - День работника службы спасения, в Бонэйре - День отдыха после карнавала, в Эфиопии - Праздник крещения, в Индии - День языка кокборок.

Памятные даты 19 января, годовщины и события

Читайте такжеКрещение 2021: что означает праздник, как отмечают, что можно и запрещено делатьВ 1649 году в этот день в Квебеке состоялась первая в Канаде казнь. Была казнена 16-летняя девочка, обвиненная в воровстве.

В 1825 году американский предприниматель Эзра Даггетт запатентовал консервную банку для хранения в ней пищевых продуктов.

В 1903 году было объявлено о проведении первой велогонки «Тур де Франс».

В 1906 году стартовал выход в свет первого украинского сатирического журнала «Шершень».

В 1907 году в журнале «Варьете» появились первые рецензии на кинофильмы.

В 1915 году Джордж Клод получил патент на рекламное объявление, оформленное неоновыми лампами.

В 1938 году американская фирма «General Motors» первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей.

В 1939 году в США Эрнест Хаузен из Висконсина установил не побитый до сих пор рекорд по ощипыванию курицы - 4,4 секунды.

В 1955 году поступили в продажу первые комплекты игры «Эрудит».

В 1955 году в этот день президент США Дуайт Эйзенхауэр провел в Белом доме первую в мире телевизионную пресс-конференцию. Хотя американские президенты отвечали на вопросы представителей СМИ на пресс-конференциях с 1913 года, первоначально подобные мероприятия были «не для печати». Они перешли на принцип открытости 19 января 1955 года, когда Дуайт Эйзенхауэр впервые разрешил показать по телевидению и в новостных передачах отснятую пресс-конференцию. «Я рад, что мы передали пленку с выступлением на радио, телевидение и в кинохронику. К черту этих необъективных газетчиков; мы идем непосредственно к народу, который сможет в точности услышать, что говорит президент Эйзенхауэр, не читая эти искажающие правду публикации», – заявил Джеймс Хагерти, пресс-секретарь президента. 33-х минутная пресс-конференция была отредактирована телевизионщиками, в результате сократившись до 28 минут. Именно отсюда идет известное выражение: «Все равно потом вырежут…».

В 1967 году немец Кари Таух написал самое короткое в истории завещание: «Все - моей жене».

В 1991 году в Токио японская бегунья Масако Тиба установила ныне действующий мировой рекорд в полумарафоне - 1 час 06,43 сек.

В 2001 году был арестован старший дворецкий принцессы Дианы, укравший личные вещи своей хозяйки после ее гибели.

В 2001 году в Бельгии было разрешено употребление и хранение марихуаны.

В 2001 году в Австралии был запатентован робот для занятий виртуальным сексом.

В 2006 году с космодрома Канаверал с помощью ракеты-носителя Атлас-5 была запущена американская автоматическая межпланетная станция New Horizons, предназначенная для исследования Плутона.

Какой сегодня церковный праздник

19 января христиане отмечают завершающий праздник рождественского цикла - Крещение. В этот день вода в любом источнике считается святой, обладает целебной силой. Принято купаться в проруби.

Что сегодня нельзя делать

В день Крещения Господнего один из самых строгих постов в году. Он держится, пока не взойдет первая звезда. После допускается первый полноценный прием пищи.

Приметы на 19 января

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь годИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- полнолуние – весной будет полноводье;

- звездная ночь – к хорошему урожаю орехов и ягод;

- идет пушистый снег – к хорошему урожаю зерновых;

- ясная и холодная погода – к засушливому лету, снежная и мрачная - к обильному урожаю.

19 января именины

Именины у Ивана и Феофана.

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Автор: Нана Черная