19 декабря – 353-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 12 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 6 декабря Юлианского календаря.

Какой праздник 19 декабря 2020

В этот день мир отмечает День рождения линолеума, День скрещивания пальцев, Международный день помощи бедным.

В Украине - День адвокатуры, в США - День венков по всей Америке, День эмо, День карамели, День поиска вечнозеленой елки, День овсяных маффинов, в Индии - День освобождения Гоа, в Беларуси - День профилактики травматизма.

Памятные даты 19 декабря, годовщины и события

Читайте такжеПодарки на Новый 2021 год: креативные и милые идеи презентов для всехВ 1863 году 19 декабря англичанин Фредерик Уолтон запатентовал линолеум. Название этого напольного покрытия происходит от латинского linum – лен, полотно и oleum – масло. Дело в том, что предком линолеума было «промасленное полотно», процесс производства которого был зафиксирован еще в 1627 году. В 1866 году началось промышленное производство линолеума. Это изобретение быстро распространилось по всему миру. Кстати, со времен Фредерика Уолтона процесс производства натурального линолеума не претерпел больших изменений.

В 1917 году была образована Национальная хоккейная лига (NHL) - профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные команды США и Канады. Она объединила в себе 4 команды: «Монреаль Канадиенс», «Монреаль Уондерерс», «Оттава Сенаторс» и «Торонто Аренас».

19 декабря 1917 года в Монреале стартовал первый регулярный чемпионат канадской Национальной хоккейной лиги. В этот день «Уондерерс» выиграл у клуба из Торонто 10:9, а «Монреаль Канадиенс» выиграл у хоккеистов из Оттавы - 7:4. Хоккеисты Лиги были очень успешными на льду — они выигрывали Кубок Стэнли семь раз из первых девяти розыгрышей (в сезоне 1918-1919 годов розыгрыш был отменен из-за эпидемии гриппа, поразившей Сиэтл). В то время Кубок Стэнли разыгрывался между победителем НХЛ и победителем Ассоциации хоккея тихоокеанского побережья. В 1926 году НХЛ подняла зарплаты своих игроков до уровня, который не могли позволить себе другие североамериканские хоккейные лиги, и стала единолично разыгрывать Кубок Стэнли. Затем Лига расширилась - в 1924 году к ней присоединились «Бостон Брюинз», в 1925 — «Нью-Йорк Американс» и «Питтсбург Пайритс», в 1926 — «Нью-Йорк Рейнджерс», «Детройт Кугз» (позже ставшие «Детройт Рэд Уингз») и «Чикаго Блэкхокс». К концу сезона 1930-1931 годов в Лиге играли в общей сложности 10 команд. Сегодня в Лиге играет уже 31 команда из 30 городов США и Канады, борющихся ежегодно за главный приз лиги — Кубок Стэнли.

19 декабря 1972 года завершилась шестая и последняя американская экспедиция по программе «Ополлон» на Луну. В состав экипажа входили командир Юджин Сернан, пилот основного блока Роналд Эванс, пилот лунной кабины ученый-геолог Харрисон Шмит. Астронавты благополучно приводнились в Тихом океане в 350 километрах юго-восточнее острова Самоа.

В 1980 году 19 декабря были открыты станции Киевского метрополитена «Тарас Шевченко», «Петровка» и «Проспект Корнейчука» (ныне «Оболонь»).

В 1981 году были открыты станции Киевского метрополитена «Площадь Льва Толстого» и «Республиканский стадион» (ныне «Олимпийская»).

В 1983 году в Бразилии произошло потрясшее мир преступление. Оно состоялось поздним вечером в самом центре Рио-де-Жанейро, преступление было названо в спортивном мире «кражей века». Из высотного здания штаб-квартиры Бразильской конфедерации футбола была похищена золотая статуэтка Ники, крылатой древнегреческой богини победы, - Кубок Жюля Риме (1873–1956, в 1921–1954 годах президента ФИФА), присуждаемый раз в 4 года команде–победительнице чемпионата мира. В 1970 году после того, как бразильская сборная в третий раз завоевала титул сильнейшей в мире, Международная федерация футбольных ассоциаций передала «Золотую богиню» им навечно. Вместо Ники был учрежден новый футбольный трофей - Кубок Мира ФИФА. Бразильцы восприняли кражу как национальный позор и трагедию. К расследованию были привлечены лучшие следователи страны. Чтобы выйти на след преступников, потребовалось более четырех лет. В составе шайки оказался и некий банкир, успевший к тому времени превратить изящную тридцатисантиметровую статуэтку весом 1,8 кг в несколько слитков золота. А первое «покушение» на Нику было совершено в 1966 году, когда она была вручена английским футболистам. Правда, тогда «золотую богиню» удалось вернуть невредимой.

В 1985 году был совершен угон самолета Ан-24 в Китай. Он принадлежал компании «Аэрофлот». Ан-24 выполнял обычный пассажирский рейс по маршруту Якутск - Нерюнгри - Чита - Иркутск. На борту находились пять членов экипажа и 52 пассажира, в том числе дети и пожилые люди. Самолет вылетел из Якутска по расписанию.Угонщик – один из пилотов. В результате данного происшествия никто не погиб. Главный фигурант инцидента - второй пилот, 33-летний Шамиль Гаджи-Оглы Алимурадов, был приговорен китайским судом к 8 годам тюремного заключения, но в 1989 году экстрадирован в СССР, где в 1990 году был осужден на 5 лет тюрьмы.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 19 декабря чтит память одного из самых почитаемых святых - Николая Угодника или, как его еще называют, Чудотворца. Другие названия праздника: «День святого Николая», «Никола», «Николин день», «Никола морозный», «Зимник». Если вы находитесь с кем-то в ссоре - это лучшее время, чтобы помириться. Задумайте заветное желание, а Николай Чудотворец поспособствует его осуществлению. Святитель Николай считался «всех предстателем и заступником, всех скорбных утешителем, всех сущих в бедах прибежищем, благочестия столпом, верных поборником». С Николая начинаются зимние праздники. В этот день принято с ними поздравлять подарками детей и нуждающихся.

Что сегодня нельзя делать

Женщинам запрещается шить и стирать, а мужчинам тяжело физически работать. В этот день еще длится рождественский пост, поэтому запрещено есть мясо, яйца и продукты животного происхождения. На Николая Чудотворца нельзя просить денег. Если у вас есть большая нужда в этом – сделайте это на следующий день.

Приметы на 19 декабря

Читайте такжеВыходные в январе 2021: сколько будем отдыхать в первый месяц грядущего годаИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- иней – к богатому урожаю;

- какая погода будет на Николая зимнего, такой она будет и на Николая весеннего (22 мая).

19 декабря именины

Именины у Николая и Максима.

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Автор: Нана Черная