17 января – 17-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 348 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 4 января Юлианского календаря.

Какой праздник 17 января 2021

В этот день в мире отмечаются Всемирный день снега, День нарушения обещаний, День задабривания телефонного божества, День детских изобретений, День канатной дороги и Всемирный день религии.

В США - Судный день, День Бенджамина Франклина, День горячего рома с маслом, День объятий коротышек, День святости человеческой жизни, День бутлегеров, День клиентского сервиса, в Италии - День святого Антонио, в Таиланде - День молочных продуктов, в Конго - День памяти Патриса Лумумба.

Памятные даты 17 января, годовщины и события

Читайте такжеВыходные в январе 2021: сколько будем отдыхать в первый месяц нового года17 января 1377 года резиденцией главы католической церкви Папы Римского стал Ватикан. Священнослужитель, которого избрали Папой, остается на этой должности до своей смерти или до добровольного отречения. По традиции, на восемнадцатый день происходит избрание нового Папы конклавом кардиналов. Имена пап заносятся в официальный реестр. С 1309 года центром Римской католической церкви был Латеранский дворец в Авиньоне. Французские короли оказывали влияние на предстоятелей. Этот период называют «авиньонским пленением пап». Ситуация изменилась 17 января 1377 года, когда 13 кардиналов торжественно сопроводили Папу Римского Григория XI в Ватикан, самое маленькое государство площадью всего 44 га. «Государство в государстве» находится в Риме на холме Манте-Ватикано, имеет свой флаг, гимн и правительство, Академию наук, собственную газету и радиостанцию. В подданных – около тысячи католических священников. В античности территория Ватикана была не заселена, так как в Древнем Риме это место считалось святым. Над зданиями Ватикана работали великие архитекторы, скульпторы, художники. Например, в строительстве Собора Святого Петра, который может вместить 10000 человек, участвовал Микеланджело.

В 1462 году португальским мореплавателем Диогу Афонсу был открыт остров Санту-Антан (Кабо-Верде) в Атлантическом океане.

В 1605 году впервые был опубликован роман Сервантеса «Дон Кихот».

В 1773 году британский корабль Resolution под командованием английского мореплавателя и путешественника Джеймса Кука стал первым судном, пересекшим Южный полярный круг. Кук избороздил весь Тихий океан, побывал в Австралии, Новой Зеландии и на многих южных островах, ставших позже английскими колониями. Кук совершил три знаменитые экспедиции.

В 1805 году в Харькове был открыт первый в Восточной Украине университет.

В 1861 году был запатентован туалетный бачок.

В 1919 году польский легендарный пианист и композитор Игнаций Ян Падеревский стал премьер-министром Польши. На этой должности Падеревский пробыл менее года, однако успел поучаствовать в Парижской мирной конференции. Уже в декабре 1919 года он подал в отставку и вернулся к концертам, которые давал преимущественно в США. Но уйдя из активной политики, Падеревский оставался истинным патриотом Польши. В 1940 году он вошел в состав Польского народного совета, находящегося в Лондоне, и возродил свой Фонд, а чтобы обеспечить его деньгами, вел активную концертную деятельность. Во время одного концертного турне он сильно простудился, заболел воспалением легких и умер 29 июня 1941 года в Нью-Йорке.

В 1966 году американский стратегический бомбардировщик B-52 столкнулся над Испанией с самолетом-заправщиком. В результате катастрофы семь человек погибли, одна из термоядерных бомб, находившихся на борту B-52, упала в Средиземное море и была найдена лишь через три месяца. Это была самая дорогая спасательная операция на море в ХХ веке - расходы составили 84 миллиона долларов.

В 1995 году более 6400 человек погибли в результате мощного землетрясения, произошедшего в японском городе Кобе.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 17 января чтит память мучеников Зосимы и Феокоста. Именно 17 января по приметам можно предсказать погоду на все месяцы года. Также с сегодняшнего дня завершаются рождественские гадания.

Что сегодня нельзя делать

Не стоит рассказывать, сколько у вас денег, брать в долг или давать кому-то, а еще ничем не хвастайтесь. Постарайтесь не выбрасывать остатки со стола, часть можно отдать бедным, а другую – животным или птицам. Лучше из дома не выходить без оберега. На столе должен быть мед.

Приметы на 17 января

Читайте такжеЗимние праздники 2021: полный календарь на январь и февральИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- сильный туман - к урожаю яровых;

- много снега - летом будут хорошо роиться пчелы;

- луна полная – к половодью.

17 января именины

Именины у Афанасия, Фаддея, Дениса, Филиппа, Александра, Прохора, Николая, Тимофея, Павла и Карла.

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Автор: Нана Черная