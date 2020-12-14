14 декабря – 348-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 17 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 1 декабря Юлианского календаря.

Какой праздник 14 декабря 2020

В этот день мир отмечает Международный день обезьян и День выпускания птиц души.

В Украине - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в США - День Алабамы, День бесплатной доставки, День рыбной похлебки с чесноком, в Бангладеш - День казненных интеллектуалов, в Малави - День посадки деревьев, в Туркменистане - День работников нефтегазовой промышленности и геологии.

Памятные даты 14 декабря, годовщины и события

В 1720 году 14 декабря, спасаясь от разъяренных вкладчиков и бросив в Париже жену, дочь и брата, из французской столицы тайно бежал в Брюссель Джон Ло, английский авантюрист-экономист, сумевший поставить под свой контроль все финансы Франции. До этого Ло, шотландский эмигрант, покинувший родину под страхом суда за убийство на дуэли, смог возвыситься до постов министра финансов Франции, директора Госбанка и главы гигантской колониальной «Компании обеих Индий». Всего этого он достиг благодаря своей идее, которая состояла в том, что для оздоровления финансов и преодоления экономического застоя государству нужны банкноты особого, лучше всего государственного банка. Реализовать свой проект на практике Ло предлагал Шотландии, Англии, Савойскому герцогству и Генуэзской республике, но востребован он оказался только во Франции. Новому королю Людовику XV в то время было всего шесть лет, королевская казна пустовала, а государством управлял легкомысленный и ленивый регент – принц Филипп Орлеанский. Ему понравился проект Ло, и в мае 1716 года авантюрист получил патент на открытие акционерного банка с правом выпуска ассигнаций, которые свободно разменивались на золотые монеты. В первое время система Ло и в самом деле успешно работала. В декабре 1718 года банк Джона Ло был преобразован в Королевский банк Франции и стал, по сути, центральным банком страны. Однако, по мере увеличения бумажной денежной массы курс ассигнаций падал, выраженные в них цены росли, а желающих обменять бумажки на звонкую монету становилось все больше. Золотой и серебряный запас банка быстро иссяк. В августе он был объявлен банкротом, а в ноябре были аннулированы его банкноты. Финансовая система страны, которую Ло превратил в своеобразную «акционерную пирамиду», рухнула, обогатив лишь нескольких ловкачей и поставив Париж перед угрозой масштабного бунта. Джон Ло был вынужден бежать из Франции. Он поселился в Венеции. Ло надеялся в скором времени вернуться во Францию, но его планам не суждено было сбыться. В декабре 1723 года умер Филипп Орлеанский, а начавший самостоятельное правление Людовик XV не был заинтересован в планах Ло и только назначил ему пенсию в 12 тысяч ливров. Умер Джон Ло в 1729 году в Венеции. Был похоронен в церкви Сан-Джеминьяно на площади Сан Марко. Когда церковь была разрушена во время наполеоновской оккупации Венеции, его прах был перенесен в церковь Сан-Моизе, где и нашел окончательное пристанище под одной из плит у входа в церковь. Перенос праха осуществил военный комендант Венеции, французский генерал Лористон, внучатый племянник Ло.

14 декабря 1923 года была зарегистрирована эмблема автомобилестроительной фирмы «Шкода». В 1869 году молодой инженер Эмил Шкода приобрел небольшой механический завод в городе Пльзень. Со временем завод превратился в одно из крупнейших машиностроительных предприятий Австро-Венгерской империи. В 1905 году там началось изготовление тяжелых армейских грузовиков и тягачей «Шкода». После распада Австро-Венгрии, с 1919 года, завод «Шкода» стал одним из ведущих предприятий новорожденной Чехословакии. Тогда же в его структуре был открыт цех для изготовления автомашин гражданского назначения. В 1921 году появились первые 3-тонные грузовики «Шкода», а в 1923 году, в локомотивном цехе завода, по лицензии английской фирмы «Сентинел» началась сборка и пятитонных паровых грузовиков. Летом 1925 года начался новый этап в развитии фирмы, когда в состав Пльзеньского промышленного комбината была включена фирма «Лаурин-Клемент» из города Млада Болеслав, также получившая наименование «Шкода». К концу 1920-х годов в Млада Болеславе выпускались уже и легковые автомобили. После аннексии Чехословакии гитлеровской Германией, предприятие стало обслуживать потребности немецкой армии и работало на войну, занимаясь также самолетостроением. После разгрома нацизма во Второй мировой войне автогигант «Шкода» превратился в крупнейший индустриальный комплекс в уже социалистической Чехословакии. В 1990 году комбинат перешел под контроль немецкой автопромышленной группы «Фольксваген». В настоящее время под маркой «Шкода», кроме легковых автомобилей, выпускаются грузовики, автобусы, авиационные двигатели и сельскохозяйственные машины.

В 1928 году датский учебный пятимачтовый барк «København» вышел из порта Монтевидео и взял курс на Австралию. Больше судно никто не видел, оно исчезло вместе с 59 членами экипажа.

В 2004 году был открыт Виадук Мийо - самый высокий в мире транспортный мост.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 14 декабря чтит память пророка Наума. По народным преданиям, Наум – покровитель знания, разума и добродетели. Если начать обучение в этот день, то все будет проходить легче и эффективнее. Другие названия праздника: «Наум», «Наум на ум», «Грамотник».

Что сегодня нельзя делать

Нельзя есть во время обучения, иначе «заедите» все, что выучили. Книгу нельзя оставлять открытой, чтобы не забыть прочитанное. Также постарайтесь не выходить из дома поздно вечером и ночью.

Приметы на 14 декабря

Читайте такжеНовый Год: сколько стоит украсить дом и нарядиться супергероемИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- на ночном небе звезды переливаются – ждите вьюгу;

- небо усыпано звездами - ударит мороз;

- вороны сильно каркают – будет метель.

14 декабря именины

Именины у Наума, Филарета, Анастасии, Дмитрия и Порфирия.

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Автор: Нана Черная