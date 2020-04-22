22 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

22 апреля – 112-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 253 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 9 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 22 апреля 2020

В этот день мир отмечает Международный день Земли.

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Памятные даты 22 апреля, годовщины и события

В 1500 году португальская эскадра под командованием Педру Алвареша Кабрала открыла Бразилию.

В 1838 году впервые без использования парусов пароход пересек Атлантический океан: в гавань Нью-Йорка прибыл английский пассажирский колесный пароход «Сириус».

В 1864 году Конгресс США принял закон, в соответствии с которым на всех американских банкнотах появилась надпись «In God We Trust».

В 1864 году во льдах Финского залива приступило к работе первое в мире паровое судно ледокольного типа «Пайлот».

В 1952 году 35 миллионов американцев стали свидетелями прямого репортажа с испытания ядерной бомбы в Неваде.

В 1964 году Танганьика и Занзибар объявили о своем объединении в одно государство - Танзанию.

В 1969 году в Хьюстоне была проведена первая пересадка глаза человеку.

В 1969 году было завершено 312-дневное одиночное путешествие вокруг света Робина Нокс-Джонсона на однокорпусной яхте «Суахили».

В 1970 году в целях защиты окружающей среды была проведена первая акция по инициативе общественности США, закрепленная позднее Генеральной Ассамблеей ООН как Международный день Матери-Земли.

В 1972 году первые люди, пересекшие на гребной лодке Тихий океан, - Сильвия Кук и Джон Файерфакс - прибыли в Австралию. Они были в море в течение 362 дней.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 22 апреля чтит память святого Евпсихия, в народе этот день называют Вадим - Отомкни Родники, в язычестве - Лельник. В этот день принято набирать родниковую воду, она считается целебной. Идеальный день для самоанализа и медитации. Вдохновляйтесь природой для создания хорошего настроения.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя никому завидовать. Если вы сглазите человека, то сглаз вернется к вам бумерангом.

Приметы на 22 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- зацвел одуванчик - весна пришла окончательно;

- ветрено и идет дождь - год обещает быть урожайным.

22 апреля именины

Именины у Вадима и Гавриила.