18 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 18 апреля 2020
В этот день мир отмечает Международный день цирка, Всемирный день радиолюбителя, Международный день памятников и исторических мест, День музыкального магазина.
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Памятные даты 18 апреля, годовщины и события
В 1846 году американец Роял Хаус запатентовал телеграфный аппарат.
В 1853 году была запущена в строй первая в Азии железная дорога Бомбей-Танна, 36 км.
В 1870 году I Ватиканский собор принял догмат о непогрешимости Папы Римского.
В 1902 году впервые в Великобритании была применены дактилоскопия для опознания преступника.
В 1906 году произошло землетрясение в Сан-Франциско, одно из крупнейших в истории США.
В 1909 году папа Пий X провозгласил Жанну д’Арк блаженной.
В 1925 году был основан Международный радиолюбительский союз.
В 1934 году в городке Форт-Уэрт (штат Техас, США) открылась первая прачечная-автомат.
В 1946 году в связи с образованием ООН в Женеве было объявлено о роспуске Лиги Наций.
В 1953 году в Англии совершил коммерческий полет первый в мире турбовинтовой самолет.
В 1968 году старый Лондонский мост был продан американской компании, которая переправила его из Британии в Аризону, где он был вновь воздвигнут.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 18 апреля чтит память о мучениках диаконе Агафоподе и чтеце Феодуле. В народе день назвали Федул Ветрогон. В этот день начинают дуть теплые весенние ветры. Считается, что с ними прилетают сверчки. Также появляются бабочки-крапивницы и божьи коровки. Старались 18 апреля хорошо проветрить жилье, устраивая сквозняки и позволяя теплым ветрам проникнуть в дом.
Что сегодня нельзя делать
Не стоит сквернословить и ругаться с домашними.
Приметы на 18 апреля
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- солнечный день- тепло установится на долго;
- птицы громко кричат – весна буде теплой.
18 апреля именины
Именины у Иова, Симеона, Марка, Платона, Николая и Алексея.