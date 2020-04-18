18 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

18 апреля – 108-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 257 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 5 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 18 апреля 2020

В этот день мир отмечает Международный день цирка, Всемирный день радиолюбителя, Международный день памятников и исторических мест, День музыкального магазина.

Читайте такжеВыходные на майские праздники: как будут отдыхать украинцыВ США - День благодарности мужу, День печенья в форме животных, День аутизма у взрослых, День колумниста, в Украине - День окружающей среды, День основания Общества Красного Креста, в Польше - День пациентов в коме, в Японии - День изобретений, в Китае - Международный фестиваль воздушных змеев, в Таджикистане - День города Душанбе, в Зимбабве - День независимости, в Дании - День битвы при Дюббеле.

Памятные даты 18 апреля, годовщины и события

В 1846 году американец Роял Хаус запатентовал телеграфный аппарат.

В 1853 году была запущена в строй первая в Азии железная дорога Бомбей-Танна, 36 км.

В 1870 году I Ватиканский собор принял догмат о непогрешимости Папы Римского.

В 1902 году впервые в Великобритании была применены дактилоскопия для опознания преступника.

В 1906 году произошло землетрясение в Сан-Франциско, одно из крупнейших в истории США.

В 1909 году папа Пий X провозгласил Жанну д’Арк блаженной.

В 1925 году был основан Международный радиолюбительский союз.

В 1934 году в городке Форт-Уэрт (штат Техас, США) открылась первая прачечная-автомат.

В 1946 году в связи с образованием ООН в Женеве было объявлено о роспуске Лиги Наций.

В 1953 году в Англии совершил коммерческий полет первый в мире турбовинтовой самолет.

В 1968 году старый Лондонский мост был продан американской компании, которая переправила его из Британии в Аризону, где он был вновь воздвигнут.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 18 апреля чтит память о мучениках диаконе Агафоподе и чтеце Феодуле. В народе день назвали Федул Ветрогон. В этот день начинают дуть теплые весенние ветры. Считается, что с ними прилетают сверчки. Также появляются бабочки-крапивницы и божьи коровки. Старались 18 апреля хорошо проветрить жилье, устраивая сквозняки и позволяя теплым ветрам проникнуть в дом.

Что сегодня нельзя делать

Не стоит сквернословить и ругаться с домашними.

Приметы на 18 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- солнечный день- тепло установится на долго;

- птицы громко кричат – весна буде теплой.

18 апреля именины

Именины у Иова, Симеона, Марка, Платона, Николая и Алексея.