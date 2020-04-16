Выходные на майские праздники: как будут отдыхать украинцы

В последний месяц весны два государственных праздника подарят украинцам дополнительные выходные.

Традиционно третий весенний месяц богат на праздники, часть из которых является государственными, а соответственно – выходными. Этот год не станет исключением и в мае 2020-го украинцы получат возможность дольше отдыхать.

В мае в Украине будет два государственных праздника – День труда и День победы. А, согласно распоряжению Кабинета министров Украины, даты этих праздников – 1 и 9 мая – являются официальными выходными.

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Благодаря праздникам украинцы получат два дополнительных дня для отдыха, ведь в случае, если праздник приходится на субботу или воскресенье, то выходной день переносится на понедельник. Поэтому, в обоих случаях украинцев ждут длинные выходные.

1 мая, День труда, в 2020 году выпал на пятницу. Следовательно, этот день также будет нерабочим. Поэтому украинцы будут отдыхать три дня подряд – с 1 по 3 мая.

Также трехдневный уик-энд ждет украинцев с 9 по 11 мая, за счет Дня победы. Поскольку 9 мая приходится на субботу, выходной день переносится на понедельник, 11 мая.

Кроме того, согласно календарю, в мае текущего года будет 5 суббот и 5 воскресений. Таким образом, в последний месяц весны украинцы получат 19 рабочих и 12 официальных выходных и праздничных дней.