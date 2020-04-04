Сегодня во всем мире отмечают день веб-мастера: открытки и поздравления

Понятие «веб-мастер» 30 лет назад ввел один из отцов современного интернета Тим Бернерс-Ли.

В начале апреля во всем мире отмечают не только день смеха, но и неофициальный профессиональный праздник людей, на плечах которых лежит тяжесть поддержки всемирной паутины – веб-мастеров.

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Понятие «веб-мастер» 30 лет назад ввел один из отцов современного интернета – разработчик языка разметки HTML и протокола HTTP Тим Бернерс-Ли. В девяностых, на заре развития сети, веб-мастера были специалистами широкого профиля и выполняли самые разные обязанности: от разработки веб-сайтов, до его поддержки, наполнения контентом и модерации.

По мере развития индустрии отдельные специализации веб-мастеров начали выделяться в полноценные новые профессии: веб-дизайнеры, техподдержка сайта, контент-менеджеры, SEO-специалисты и прочие. Сегодня слово «веб-мастер» немного устарело, хотя и появилось всего 30 лет назад. Тем не менее, праздник специалистов веб-индустрии никуда не делся.

Когда отмечают день веб-мастера

Праздник веб мастеров ежегодно отмечают 4 апреля. Эта дата выбрана не просто так, ведь числа 4.04 на календаре напоминают об «ошибке 404», с которой хоть раз в жизни сталкивались практически все пользователи сети. Именно от этой ошибки призваны спасать пользователей веб-мастера.

4 апреля – отличный день, чтобы поздравить своих близких, друзей и знакомых, которые работают в интернет-сфере.

День веб-мастера поздравления

В сети можна найти массу стихотворных поздравлений с днем веб-мастера.

Ты — талантливый веб-мастер,

И сомненья в этом нет,

Пусть успех и море счастья

Тебе дарит интернет.

Пусть востребованы будут

Сайты новые твои,

И успех ведёт за руку

К процветанью и любви!

***

Ну, веб-мастер, поздравляю

С профессиональным днем,

Интернет пусть зазывает,

Пусть уютно будет в нем.

Получить заказ желаю

Я тебе на миллион,

Ведь в своем ты деле профи,

Ты герой и чемпион.

***

Наступил век Интернета,

Нам без него никак нельзя,

Веб — мастерам респект за это,

Желаем счастья вам друзья!

Удачи вам в сетях инета,

Успехов, творческих побед,

Пусть будет сладкой, как конфета,

Вся ваша жизнь, без зла и бед!