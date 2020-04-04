Сегодня во всем мире отмечают день веб-мастера: открытки и поздравления
В начале апреля во всем мире отмечают не только день смеха, но и неофициальный профессиональный праздник людей, на плечах которых лежит тяжесть поддержки всемирной паутины – веб-мастеров.
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Понятие «веб-мастер» 30 лет назад ввел один из отцов современного интернета – разработчик языка разметки HTML и протокола HTTP Тим Бернерс-Ли. В девяностых, на заре развития сети, веб-мастера были специалистами широкого профиля и выполняли самые разные обязанности: от разработки веб-сайтов, до его поддержки, наполнения контентом и модерации.
По мере развития индустрии отдельные специализации веб-мастеров начали выделяться в полноценные новые профессии: веб-дизайнеры, техподдержка сайта, контент-менеджеры, SEO-специалисты и прочие. Сегодня слово «веб-мастер» немного устарело, хотя и появилось всего 30 лет назад. Тем не менее, праздник специалистов веб-индустрии никуда не делся.
Когда отмечают день веб-мастера
Праздник веб мастеров ежегодно отмечают 4 апреля. Эта дата выбрана не просто так, ведь числа 4.04 на календаре напоминают об «ошибке 404», с которой хоть раз в жизни сталкивались практически все пользователи сети. Именно от этой ошибки призваны спасать пользователей веб-мастера.
4 апреля – отличный день, чтобы поздравить своих близких, друзей и знакомых, которые работают в интернет-сфере.
День веб-мастера поздравления
В сети можна найти массу стихотворных поздравлений с днем веб-мастера.
Ты — талантливый веб-мастер,
И сомненья в этом нет,
Пусть успех и море счастья
Тебе дарит интернет.
Пусть востребованы будут
Сайты новые твои,
И успех ведёт за руку
К процветанью и любви!
***
Ну, веб-мастер, поздравляю
С профессиональным днем,
Интернет пусть зазывает,
Пусть уютно будет в нем.
Получить заказ желаю
Я тебе на миллион,
Ведь в своем ты деле профи,
Ты герой и чемпион.
***
Наступил век Интернета,
Нам без него никак нельзя,
Веб — мастерам респект за это,
Желаем счастья вам друзья!
Удачи вам в сетях инета,
Успехов, творческих побед,
Пусть будет сладкой, как конфета,
Вся ваша жизнь, без зла и бед!