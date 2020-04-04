День ангела Таисии: лучшие поздравления в стихах и открытках

4 апреля 2020 года, согласно церковному календарю, - День ангела у всех, кто носит имя Таисия.

Сегодня, в четвертый день апреля, все обладательницы имени Таисия празднуют свой День ангела. В чем заключаются особенности имени и когда еще Таисии отмечают день своего ангела в течение года - читайте ниже.

Именины Таисии по церковному календарю

Православный календарь гласит, что день памяти о великомученице Таисии отмечают трижды в году. Помимо 4 апреля, это принято делать еще 23 мая и 21 октября - в честь Таисии Египетской.

День ангела Таисии: история праздника

Имя Таисия было известно еще в шестом веке до нашей эры, появившись впервые в Египте. Применяется также в таких формах, как Таиса и Таисья. Покровительница имени - Таисия Египетская в честь культа богини Изиды.

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Изида в Египте была весьма почитаемой, из-за чего ее имя стало широко известно за пределами страны - в частности, в Средиземноморье. В мифологии Изиду описали как жену и сестру бога Осириса и мать бога Гора. Она была покровительницей супружеской верности, плодородия и материнства, стихий воды и ветра.

Тайна имени Таисия

Обладательницы этого прекрасного имени имеют довольно скрытный характер, но при этом достаточно независимы. Таисия - самолюбива, но осторожна. Свои внутренние качества она держит при себе, а по жизни ведет себя скромно и уравновешенно. Несмотря на это, в какой-то момент все скрытые эмоции могут выплеснуться. Тогда Таисия продемонстрирует, что может быть достаточно импульсивна.

В жизни Таисии рассудительны, общительны и любознательны - предпочитают изучать незнакомых людей и присматриваться к ним.

Таисия никогда не падает духом и уверена, что рассчитывать может только на свои силы. В карьере она отличается неспешностью - по карьерной лестнице продвигается уверенно и, как следствие, успешно.

Поздравления с Днем ангела Таисии

Твое имя звучит, словно тайна,

Поздравунчик тебе посвящаю,

С именинами, милая Тая,

От души я тебя поздравляю!

Будь всегда весела и беспечна,

Пусть тебя не застигнет ненастье,

Пусть окутает нежные плечи

Долгожданное светлое счастье!

Пусть твой ангел всегда будет рядом,

Укрывая крылом осторожно,

И пусть звездочки из звездопада

Воплощают все то, что возможно!

****

Улыбкою своей лучистою

Ты озаряешь всех, Таисия,

Походкой легкою и быстрою

Спешишь всегда по жизни ты!

В любые бури можешь выстоять

И остаешься оптимисткою,

В честь именин своих, Таисия,

Прими сегодня ты стихи!

Пусть каждый день погода радует,

Пусть встречи будут все приятными,

И одобрительными взглядами

Пусть награждают все вокруг!

На сердце пусть тепло и весело,

Душа наполнится пусть песнями,

Пусть жизнь подарит интересное,

И счастье постучится вдруг!

****

Поздравляю с Днем Ангела Вас!

Пожеланья удачи, любви

Вы примите, Тая, от нас,

Пусть счастливыми будут все дни.

Пусть всегда и во всем Вам везет,

Ангел Вас охраняет всегда,

И лишь радость пусть в сердце войдет,

И не будет потерь никогда.

****

Честная, красивая,

Дивная порой,

Ты идёшь счастливая,

Жизненной тропой.

Таечка, с днём Ангела!

Делай всё, любя.

И пусть это правило

Бережёт тебя!

****

Пусть, Тая, исполняются желания

В день Ангела, назначенный судьбой!

Скажи своим обидам «до свидания»

И насладись прекрасною порой.

Пусть счастье не имеет окончания,

В делах всегда сопутствует успех,

Мужчины дарят ласку и внимание,

Не умолкает твой задорный смех!