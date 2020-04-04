День ангела Таисии: лучшие поздравления в стихах и открытках
Сегодня, в четвертый день апреля, все обладательницы имени Таисия празднуют свой День ангела. В чем заключаются особенности имени и когда еще Таисии отмечают день своего ангела в течение года - читайте ниже.
Именины Таисии по церковному календарю
Православный календарь гласит, что день памяти о великомученице Таисии отмечают трижды в году. Помимо 4 апреля, это принято делать еще 23 мая и 21 октября - в честь Таисии Египетской.
День ангела Таисии: история праздника
Имя Таисия было известно еще в шестом веке до нашей эры, появившись впервые в Египте. Применяется также в таких формах, как Таиса и Таисья. Покровительница имени - Таисия Египетская в честь культа богини Изиды.
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Изида в Египте была весьма почитаемой, из-за чего ее имя стало широко известно за пределами страны - в частности, в Средиземноморье. В мифологии Изиду описали как жену и сестру бога Осириса и мать бога Гора. Она была покровительницей супружеской верности, плодородия и материнства, стихий воды и ветра.
Тайна имени Таисия
Обладательницы этого прекрасного имени имеют довольно скрытный характер, но при этом достаточно независимы. Таисия - самолюбива, но осторожна. Свои внутренние качества она держит при себе, а по жизни ведет себя скромно и уравновешенно. Несмотря на это, в какой-то момент все скрытые эмоции могут выплеснуться. Тогда Таисия продемонстрирует, что может быть достаточно импульсивна.
В жизни Таисии рассудительны, общительны и любознательны - предпочитают изучать незнакомых людей и присматриваться к ним.
Таисия никогда не падает духом и уверена, что рассчитывать может только на свои силы. В карьере она отличается неспешностью - по карьерной лестнице продвигается уверенно и, как следствие, успешно.
Поздравления с Днем ангела Таисии
Твое имя звучит, словно тайна,
Поздравунчик тебе посвящаю,
С именинами, милая Тая,
От души я тебя поздравляю!
Будь всегда весела и беспечна,
Пусть тебя не застигнет ненастье,
Пусть окутает нежные плечи
Долгожданное светлое счастье!
Пусть твой ангел всегда будет рядом,
Укрывая крылом осторожно,
И пусть звездочки из звездопада
Воплощают все то, что возможно!
****
Улыбкою своей лучистою
Ты озаряешь всех, Таисия,
Походкой легкою и быстрою
Спешишь всегда по жизни ты!
В любые бури можешь выстоять
И остаешься оптимисткою,
В честь именин своих, Таисия,
Прими сегодня ты стихи!
Пусть каждый день погода радует,
Пусть встречи будут все приятными,
И одобрительными взглядами
Пусть награждают все вокруг!
На сердце пусть тепло и весело,
Душа наполнится пусть песнями,
Пусть жизнь подарит интересное,
И счастье постучится вдруг!
****
Поздравляю с Днем Ангела Вас!
Пожеланья удачи, любви
Вы примите, Тая, от нас,
Пусть счастливыми будут все дни.
Пусть всегда и во всем Вам везет,
Ангел Вас охраняет всегда,
И лишь радость пусть в сердце войдет,
И не будет потерь никогда.
****
Честная, красивая,
Дивная порой,
Ты идёшь счастливая,
Жизненной тропой.
Таечка, с днём Ангела!
Делай всё, любя.
И пусть это правило
Бережёт тебя!
****
Пусть, Тая, исполняются желания
В день Ангела, назначенный судьбой!
Скажи своим обидам «до свидания»
И насладись прекрасною порой.
Пусть счастье не имеет окончания,
В делах всегда сопутствует успех,
Мужчины дарят ласку и внимание,
Не умолкает твой задорный смех!