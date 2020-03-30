30 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 30 марта 2020
В этот день мир отмечает День защиты Земли, День обнимания с солнцем, День бездомного человека и Всемирный день идли.
В СЩА празднуют День прогулки по парку, День карандаша, День «Я все здесь контролирую», День доктора, День супа из шеи индейки, в Тринидад и Тобаго - День духовного освобождения, в Малайзии - День султана Келантана.
Памятные даты 30 марта, годовщины и события
Читайте такжеЦерковные праздники в апреле 2020: православный календарь на месяцВ 1820 году первые американские миссионеры прибыли на Гавайские острова.
В 1842 году американский доктор Кроуфорд Уильямсон Лонг из городка Джефферсон (штат Джорджия), удаляя опухоль на шее пациента, впервые применил во врачебной практике эфир как анестезирующее средство при операции. Он и позже успешно использовал эфир во время операций, но опубликовал отчет о своих опытах только в 1849 году, что послужило поводом для оспаривания его открытия со стороны других медиков, пришедших к той же идее несколькими годами позже.
В 1858 году Хаймен Липмен из Филадельфии запатентовал карандаш со стирающей резинкой на другом конце.
В 1867 году в Вашингтоне был подписан русско-американский Договор. США приобрели у России Аляску с Алеутскими островами за 7,2 млн долларов.
В 1870 году вступила в силу 15-я поправка к Конституции США, запрещавшая дискриминацию по расовому признаку при предоставлении избирательных прав.
В 1946 году церемония вручения «Оскара» впервые транслировалась по радио.
В 1950 году состоялась презентация фототранзистора в Murray Hill, Нью-Джерси.
В 1987 году на лондонском аукционе картина Ван Гога «Подсолнухи» была продана за 50 млн долларов.
В 1992 году фильм «Молчание ягнят» завоевал пять «Оскаров».
В 1992 году суд города Портленд вынес решение, обязывающее табачную компанию Philip Morris выплатить 81 миллион долларов семье скончавшегося от рака легких курильщика, который четыре десятка лет курил исключительно сигареты «Мальборо».
В 2000 году была открыта станция Киевского метрополитена «Дорогожичи».
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 30 марта чтит память святого Алексея, в народе день называют Алексей Теплый. В предпоследний день марта, а он зачастую выдавался теплым, люди выносили на улицу картофель, приготовленный для посадки, готовили и смазывали телегу, чинили садовый и огородный инвентарь. Вечером следовало собраться вместе за семейным столом и проводить зиму. Особенно в этот день почиталась береза: собирали ее почки, так как считалось, что они обладают особенной целебной силой. За ужином принято было угощаться напитком из сока березы и меда. Еще рыбаки занимались плетением сетей, они считались счастливыми для улова. Хозяйки торопились к открытым водоемам, чтоб опустить в воду пряжу. Она становилась прочной.
Что сегодня нельзя делать
Если в доме есть маленький ребенок, то родители в этот день ни в коем случае не должны одалживать: ни денег, ни соль, ни хлеб – считается, что так можно отдать счастливую судьбу своего ребенка. Также 30 марта нельзя убирать в доме и стирать.
Приметы на 30 марта
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- тепло – год будет урожайным;
- прохладно - весна будет затяжной;
- активно тает снег - сенокос будет хорошим;
- гуси летят высоко – жди снегопада.
30 марта именины
Именины у Алексея, Макария, Виктора, Павла и Александра.