30 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

30 марта - 89-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 276 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 17 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 30 марта 2020

В этот день мир отмечает День защиты Земли, День обнимания с солнцем, День бездомного человека и Всемирный день идли.

В СЩА празднуют День прогулки по парку, День карандаша, День «Я все здесь контролирую», День доктора, День супа из шеи индейки, в Тринидад и Тобаго - День духовного освобождения, в Малайзии - День султана Келантана.

Памятные даты 30 марта, годовщины и события

Читайте такжеЦерковные праздники в апреле 2020: православный календарь на месяцВ 1820 году первые американские миссионеры прибыли на Гавайские острова.

В 1842 году американский доктор Кроуфорд Уильямсон Лонг из городка Джефферсон (штат Джорджия), удаляя опухоль на шее пациента, впервые применил во врачебной практике эфир как анестезирующее средство при операции. Он и позже успешно использовал эфир во время операций, но опубликовал отчет о своих опытах только в 1849 году, что послужило поводом для оспаривания его открытия со стороны других медиков, пришедших к той же идее несколькими годами позже.

В 1858 году Хаймен Липмен из Филадельфии запатентовал карандаш со стирающей резинкой на другом конце.

В 1867 году в Вашингтоне был подписан русско-американский Договор. США приобрели у России Аляску с Алеутскими островами за 7,2 млн долларов.

В 1870 году вступила в силу 15-я поправка к Конституции США, запрещавшая дискриминацию по расовому признаку при предоставлении избирательных прав.

В 1946 году церемония вручения «Оскара» впервые транслировалась по радио.

В 1950 году состоялась презентация фототранзистора в Murray Hill, Нью-Джерси.

В 1987 году на лондонском аукционе картина Ван Гога «Подсолнухи» была продана за 50 млн долларов.

В 1992 году фильм «Молчание ягнят» завоевал пять «Оскаров».

В 1992 году суд города Портленд вынес решение, обязывающее табачную компанию Philip Morris выплатить 81 миллион долларов семье скончавшегося от рака легких курильщика, который четыре десятка лет курил исключительно сигареты «Мальборо».

В 2000 году была открыта станция Киевского метрополитена «Дорогожичи».

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 30 марта чтит память святого Алексея, в народе день называют Алексей Теплый. В предпоследний день марта, а он зачастую выдавался теплым, люди выносили на улицу картофель, приготовленный для посадки, готовили и смазывали телегу, чинили садовый и огородный инвентарь. Вечером следовало собраться вместе за семейным столом и проводить зиму. Особенно в этот день почиталась береза: собирали ее почки, так как считалось, что они обладают особенной целебной силой. За ужином принято было угощаться напитком из сока березы и меда. Еще рыбаки занимались плетением сетей, они считались счастливыми для улова. Хозяйки торопились к открытым водоемам, чтоб опустить в воду пряжу. Она становилась прочной.

Что сегодня нельзя делать

Если в доме есть маленький ребенок, то родители в этот день ни в коем случае не должны одалживать: ни денег, ни соль, ни хлеб – считается, что так можно отдать счастливую судьбу своего ребенка. Также 30 марта нельзя убирать в доме и стирать.

Приметы на 30 марта

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- тепло – год будет урожайным;

- прохладно - весна будет затяжной;

- активно тает снег - сенокос будет хорошим;

- гуси летят высоко – жди снегопада.

30 марта именины

Именины у Алексея, Макария, Виктора, Павла и Александра.