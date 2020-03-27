Выходные и праздники в апреле-2020: сколько дней будем отдыхать

В апреле нас ждет 21 рабочий день и 9 выходных.

Впереди - второй месяц весны. Несмотря на действие в Украине карантина, апрель будет богат на праздничные дни - как церковные, так и профессиональные. Не обойдется и без дополнительных выходных дней. Подробнее о том, когда будем отдыхать, а когда работать - читайте ниже.

Рабочие и выходные дни в апреле

В апреле текущего года всего 30 дней. В том числе - 21 рабочий и 9 выходных. В частности, выходные в этом месяце выпадают на 4-5, 11-12, 18-20, 25-26 апреля. Соответственно, все остальные дни месяца будут являться рабочими. Следующий за Пасхой день - 20 апреля - будет нерабочим.

Апрель-2020: основные праздники

1 апреля - День смеха;

2 апреля - Международный день детской книги;

4 апреля - Международный день интернета;

5 апреля - День геолога;

7 апреля - Всемирный день здоровья, Благовещение Пресвятой Богородицы;

12 апреля - День работников ракетно-космической отрасли Украины, Всемирный день авиации и космонавтики;

15 апреля - День уголовного розыска;

18 апреля - Международный день памятников и выдающихся мест, День памятников истории и культуры, День окружающей среды;

19 апреля - Пасха - Светлое Христово Воскресенье ;

; 23 апреля - Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога;

26 апреля - Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф, (годовщина аварии на Чернобыльской АЭС);

28 апреля - Всемирный день охраны труда;

29 апреля - Международный день танца.

Пасха - 2020: как определяется дата

В 2020 году Пасху будут праздновать 19 апреля. Но, как известно, ежегодно дата празднования Христова Воскресенья меняется. Это зависит от весеннего полнолуния. Дату празднования Пасхи высчитывают, исходя из того, что это первое воскресенье после полнолуния.

Весенним полнолунием называют первую полную луну, которая наступила не ранее дня весеннего равноденствия.

В 2021 году Пасха выпадает на 2 мая.