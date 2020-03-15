День ангела Богдана - поздравления и открытки

Со старославянского языка имя Богдан означает "данный богом".

Сегодня, 15 марта, День ангела отмечает Богдан. Со старославянского языка имя Богдан означает «данный богом». Возможно, что это дословный перевод греческого имени Феодот – данный Богом. Имя не каноническое и церковью не признано. УНИАН собрал самые интересные поздравления с Днем Богдана и лучшие открытки.

Богдан – личные качества

Основные черты личности – высоконравственный, восприимчивый, постоянно где-то и что-то ищущий, обладающий крепким здоровьем и сильной волей, а также глубоко скрытыми животными инстинктами.

Богдан всегда находится среди простых людей, где ему уделяют много внимания и любят. Он всегда производит впечатление легкости, спонтанности, далеких от тяжелых усилий. На самом деле никакой легкости не существует – он все держит внутри себя.

Богдан имеет очень хорошую память, умеет найти выход из любых, самых безнадежных ситуаций. Богдан обычно имеет хорошее здоровье.

Что касается его сексуальности, то здесь все зависит от силы сердечной привязанности. С любимой женой, в хорошей семье Богдан «цветет и пахнет», словно в раю. Друзья Богдана считают его вечным студентом, потому что ему нравятся разные профессии. Также Богдан всегда сможет найти выход и решить все свои проблемы.

Богдан - совместимость с женскими именами

Лучше всего отношения складываются с женщинами: Акулина, Анастасия, Варвара, Виктория, Елена, Надежда, Ольга, Светлана, Юлия, Венера, Богдана, Нелли.

Плохо и тяжело строятся отношения с обладательницами имени: Валерия, Дина, Нина, Тамара, Оксана, Анжела, Клара, Ванда, Яна.

Святые с именем Богдан

Богдан Адрианопольский (именины 4 марта),

Богдан Киринейский, исповедник, епископ (именины 15 марта)

Богдан Римский (именины 17 июля),

Богдан Кесарийский (именины 15 сентября).

День ангела Богдана - поздравления в стихах

Желаю всей душой, Богдан,

Чтоб ты всегда счастливым был,

Чтоб деньги прыгали в карман,

Чтоб ты мечты осуществил!

Пусть будет жизнь твоя полна

Удачи, новых достижений!

Накроет пусть тебя волна

Веселых, радостных мгновений!

***

С добрым праздником, Богдаша!

Все пусть будет у тебя.

И стоит на счастья страже

Пусть любимая семья.

Ты в успешности купайся,

Всех друзей не забывай,

Ты к высотам устремляйся

И всегда их достигай!

***

Богдан, спешу тебя поздравить

И пожелать большого счастья и любви.

Желаю целым миром править,

Всё время достигая новой высоты.

Желаю безупречного успеха,

Здоровья крепкого, душевной теплоты.

Пусть жизнь идет вальяжно и без спеха,

Лишь только так, как хочешь ты.

***

Богдан, поздравляю! Будь сильным всегда

И следуй мечте, чтоб б вокруг ни стряслось.

Года утекают, как будто вода,

Но главное, чтоб обалденно жилось!

Встречайся с друзьями и близких цени,

Будь бодрым, уверенным и заводным.

Пусть счастьем наполнятся все твои дни,

Ты будешь доволен, успешен, любим!

***

От всей души тебе, Богдан,

Хочу успехов пожелать

Пусть лезут денежки в карман,

Чтоб ты всегда мог шиковать!

Пускай мечты твои скорей

Осуществляются, Богдан!

Желаю много ярких дней

И счастья целый океан!

День ангела Богдана - поздравления в прозе

Дорогой Богдан, сердечно поздравляю и желаю, чтобы Бог всегда был с тобой, чтобы ангел твой отводил от тебя любые беды. Будь счастлив, Бодя, любим и успешен. Желаю такой удивительной и разнообразной жизни, как безграничный и уникальный мир таинственного океана.

***

С Днём Рождения, Богдан! Всем нам, твоим друзьям и родным, был сделан подарок, нам был дан ты, самый лучший человек и самый прекрасный мужчина. Поздравляю и желаю тебе успехов во всем за что бы ты ни взялся. Будь счастлив и весел всегда и везде.

***

Наш именинник дан богами. Любимый сын, надёжный друг, ответственный работник и верный муж. Всё, чего можно желать, ты добился. А желаю я тебе и семье твоей главного сокровища — здоровья! Ну и, конечно, пусть позитивный настрой не покидает тебя!