С наступающим 8 марта – яркие открытки и красивые поздравления с праздником
Вот-вот наступит один из самых ожидаемых и прекрасных весенних праздников – Международный женский день 8 марта. Этот праздник целиком и полностью посвящен самой прекрасной половине человечества.
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День 8 марта замечательный повод собраться в кругу родных или друзей, устроив веселые и душевные посиделки. А самое главное – все самые теплые слова и забота будут направлены на любимых женщин, матерей, бабушек, дочерей, внучек, сестер, подруг и коллег.
УНИАН собрал лучшие поздравления с 8 марта на любой вкус, которые наилучшим образом передадут всю нежность и искренность чувств.
8 марта: поздравления в стихах и открытках
***
С Международным женским днем!
Пускай глаза горят огнем.
Любви, уверенности, страсти,
Пусть настоящим будет счастье.
Весны, тепла и красоты,
Пускай все сбудутся мечты.
Пусть настроение будет – класс,
От сердца поздравляю Вас!
***
Весна идет, весне дорогу,
У ног ее растут цветы.
Прощай, февраль, седой и строгий!
Зовет нас праздник красоты.
Желаю в этот день прекрасный
Глазам от теплых слов сиять.
Любви, добра тебе и счастья,
Всего, о чем могла мечтать!
***
Поздравляю с днем весны,
С днем Международным женским!
Птицы чтобы принесли
С песней вам вестей прелестных.
Пусть весна в душе цветет,
Раскрываясь буйством красок,
Чтоб встречаться целый год
С чередою дней прекрасных!
***
С весенним днем –
Коварства, красоты и мудрости!
С прекрасным днем –
Цветов, конфет, шампанского!
Любви огромной, счастья, верности
Желанным, нежным, милым
Сладким женщинам!
***
С Международным женским днем!
Желаю Вам весны, любви, признаний,
Объятий, искренних и нежных, теплых слов,
А также исполнения желаний.
Здоровья, легкости, полета, красоты,
Успехов грандиозных, впечатлений.
Желаю, чтобы чаще улыбались Вы
От радостно-волнующих мгновений.
***
Я желаю радости
В женский день тебе!
И цветов, и сладостей
На твоём столе!
А в душе – романтики,
В сердце – теплоты,
Чтоб сбылись в реальности
Все твои мечты!
***
Твои любимые цветы
Согрею я своим дыханьем
В день женского очарованья.
Они прекрасны, как и ты!
И пусть исполнятся мечты,
И сбудутся весны желанья,
И сердцу милые черты
Пленяют также обаяньем!
С праздником!!!!
***
Женский день 8 марта
Поздравления принес:
Вы достойны бриллиантов,
Миллиона алых роз!
Пусть душа поет от счастья,
А в глазах сияет свет.
Пусть удача и надежда
Будут с вами много лет!
***
С теплом, с надеждами, с мимозами,
С прекрасным праздником весны!
Пусть глаза сияют звездами
И будут вечно влюблены!
С 8 марта!
***
Пусть весны подарки восхищают:
Солнце в небе, первые цветы,
День 8 марта исполняет
Самые заветные мечты!
Радостных улыбок и удачи,
Искренних признаний, нежных слов!
Мир вокруг становится пусть ярче,
Как букет в душе цветёт любовь!
***
В Женский день – 8 марта,
От души желаю вам:
Веселиться – так с азартом,
А не с горем пополам,
Красоты, весны и света,
Мира, солнца и любви,
Чтоб в душе царило лето,
Щебетали соловьи!
***
Пусть 8 Марта станет днем пристального внимания противоположного пола. Помимо любви, подарков, денег и благополучия, желаю мужской поддержки и тепла.
8 марта – поздравления с праздником для девушки и жены
***
С 8 марта, солнышко родное.
С праздником, любимая моя.
Для меня ты лучшая на свете,
Самая красивая звезда.
Я хочу, чтоб были всегда вместе,
Чтоб счастливой ты всегда была.
Без тебя мне жить неинтересно.
Будь здоровой, ласточка моя.
***
Я дарю тебе мимозу,
На нее похожа ты.
Хоть прекрасна ты, как роза,
Но у розы есть шипы.
А в тебе нет недостатка.
Ты нежна, светла и гладка.
В Женский день дарю цветы,
Как положено мужчине.
Но по этой же причине
Поцелуешь меня ты?
***
Чудесный день 8 марта,
Все поздравленья – для тебя,
Будь счастлива в любую дату,
Желаю, трепетно любя.
Родная, ты великолепна,
Прекрасна, как сама весна.
Печали пусть пройдут бесследно.
Знай, я люблю тебя всегда.
***
Моё солнышко цвета золотого,
С 8 марта поздравляю я тебя,
Благодарю я небеса и Бога,
За то что ты любимая моя,
И все цветы что только есть на свете,
Склоняю я сейчас к твоим ногам,
И мысленно в своём кабриолете,
Везу тебя сейчас к семи морям!
***
С 8 марта поздравляю
Я тебя, любимая!
Люблю, целую, обнимаю,
Ты – самая красивая!
Желаю праздника в душе,
Чтоб было радостно тебе
С улыбкой каждый день встречать,
Счастливо жить, не унывать!
***
Женушка! Женуленька моя!
С праздником тебя я поздравляю!
Милая! От всей души желаю:
Видеть, слышать, чувствовать тебя,
Каждый день и каждое мгновенье.
Может быть – все это откровенное,
Но без этого – я просто не могу,
Потому что я тебя люблю!
***
Любимая, с праздником! До тебя я был холостяком, угрюмым псом, который долгими ночами выл на луну от тоски! Но ты легко превратила меня в восторженного, счастливого щенка – и теперь я готов вечность стоять на страже твоего покоя и счастья. С праздником весны, моя дорогая!
Поздравления с 8 марта маме
***
Мама – это верная подруга,
Мама даже солнышка теплее.
Пред твоей любовью тает вьюга,
Дай поздравлю я тебя скорее.
Пусть 8 Марта окрыляет,
Пусть весна бушует в сердце вечно.
Пусть судьба желанья исполняет –
Я желаю этого сердечно.
***
Пусть солнце светит для тебя,
В душе цветут цветы.
Пускай сбываются всегда
Заветные мечты.
Сияй улыбкою своей
И будь счастливой самой.
С Международным женским днем,
Моя родная мама!
***
Любимая мама, я тебя поздравляю
С праздником женским, весенним.
Здоровья и счастья тебе я желаю,
Душе твоей — птиц песнопений!
Оставайся красивой еще долгие годы
И улыбкой своей радуй всех,
Пусть проносятся мимо все печали, невзгоды,
А весна принесет лишь успех!
***
Мамочка, поздравляю тебя с 8 Марта! Ты у меня самая добрая, самая нежная, просто самая лучшая, я бесконечно тебя люблю! Хочу, чтобы ты всегда улыбалась, никогда не уставала и почаще веселилась от души!
Поздравительные стихи с праздником бабушке
***
Бабуля, родная моя,
С 8 Марта поздравляю тебя.
Побольше ласки и тепла желаю,
Крепко-крепко обнимаю.
Глаза чтобы слез не знали,
От радости они сверкали.
Неприятности пусть не случаются,
А мечты всегда сбываются.
***
Самая важная, самая главная,
Самая милая, самая славная,
Даже не знаем, что ей подарить:
Будем все бабушку крепче любить!
***
Милая бабуля, с Международным женским днем! Желаю тебе, чтоб никогда не подводило здоровье, чтобы не сходила с уст улыбка. Мы очень тебя любим, ценим, дорожим тобою. Счастья и благополучия, душевного тебе равновесия и тепла!
С праздником 8 марта – поздравления сестре
***
С 8 Марта поздравляю
Я любимую сестру!
Быть счастливою желаю
И во сне, и наяву!
Пусть весенний позитив
Победит весь негатив.
Чтоб прекрасною была
И успешною в делах!
***
Милая сестренка,
С праздником тебя!
С Женским днем, родная,
Поздравляю я!
Пусть улыбкой ясною
Глаза твои сияют,
Ни обид, ни горестей
Никогда не знают!
Поздравления с 8 марта дочке
***
В день 8 марта я тебе дарю
Всю любовь и нежность, доброту мою.
Ты – моя принцесса, ты краше в мире всех.
Знаю, в этой жизни ждет тебя успех.
Тебя я поцелую, обниму, любя.
Доченька, родная, с праздником тебя!
Поздравления с праздником 8 марта подруге
***
***
Моя подруга дорогая, поздравления принимай –
Восьмое марта к нам идет-торопится!
К ноге ты кавалеров приклоняй –
Пусть каждый на тебя, подружка, молится!
Для дамы подтверждения красоты
Есть толпы тех, кто для нее старается!
Так будь всегда такой красивой ты –
И пусть желания осуществляются!
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