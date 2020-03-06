С наступающим 8 марта – яркие открытки и красивые поздравления с праздником

Нежные и теплые поздравительные строки с Международным женским днем для любимых женщин, матерей, дочерей, сестер.

Вот-вот наступит один из самых ожидаемых и прекрасных весенних праздников – Международный женский день 8 марта. Этот праздник целиком и полностью посвящен самой прекрасной половине человечества.

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День 8 марта замечательный повод собраться в кругу родных или друзей, устроив веселые и душевные посиделки. А самое главное – все самые теплые слова и забота будут направлены на любимых женщин, матерей, бабушек, дочерей, внучек, сестер, подруг и коллег.

УНИАН собрал лучшие поздравления с 8 марта на любой вкус, которые наилучшим образом передадут всю нежность и искренность чувств.

8 марта: поздравления в стихах и открытках

***

С Международным женским днем!

Пускай глаза горят огнем.

Любви, уверенности, страсти,

Пусть настоящим будет счастье.

Весны, тепла и красоты,

Пускай все сбудутся мечты.

Пусть настроение будет – класс,

От сердца поздравляю Вас!

***

Весна идет, весне дорогу,

У ног ее растут цветы.

Прощай, февраль, седой и строгий!

Зовет нас праздник красоты.

Желаю в этот день прекрасный

Глазам от теплых слов сиять.

Любви, добра тебе и счастья,

Всего, о чем могла мечтать!

***

Поздравляю с днем весны,

С днем Международным женским!

Птицы чтобы принесли

С песней вам вестей прелестных.

Пусть весна в душе цветет,

Раскрываясь буйством красок,

Чтоб встречаться целый год

С чередою дней прекрасных!

***

С весенним днем –

Коварства, красоты и мудрости!

С прекрасным днем –

Цветов, конфет, шампанского!

Любви огромной, счастья, верности

Желанным, нежным, милым

Сладким женщинам!

***

С Международным женским днем!

Желаю Вам весны, любви, признаний,

Объятий, искренних и нежных, теплых слов,

А также исполнения желаний.

Здоровья, легкости, полета, красоты,

Успехов грандиозных, впечатлений.

Желаю, чтобы чаще улыбались Вы

От радостно-волнующих мгновений.

***

Я желаю радости

В женский день тебе!

И цветов, и сладостей

На твоём столе!

А в душе – романтики,

В сердце – теплоты,

Чтоб сбылись в реальности

Все твои мечты!

***

Твои любимые цветы

Согрею я своим дыханьем

В день женского очарованья.

Они прекрасны, как и ты!

И пусть исполнятся мечты,

И сбудутся весны желанья,

И сердцу милые черты

Пленяют также обаяньем!

С праздником!!!!

***

Женский день 8 марта

Поздравления принес:

Вы достойны бриллиантов,

Миллиона алых роз!

Пусть душа поет от счастья,

А в глазах сияет свет.

Пусть удача и надежда

Будут с вами много лет!

***

С теплом, с надеждами, с мимозами,

С прекрасным праздником весны!

Пусть глаза сияют звездами

И будут вечно влюблены!

С 8 марта!

***

Пусть весны подарки восхищают:

Солнце в небе, первые цветы,

День 8 марта исполняет

Самые заветные мечты!

Радостных улыбок и удачи,

Искренних признаний, нежных слов!

Мир вокруг становится пусть ярче,

Как букет в душе цветёт любовь!

***

В Женский день – 8 марта,

От души желаю вам:

Веселиться – так с азартом,

А не с горем пополам,

Красоты, весны и света,

Мира, солнца и любви,

Чтоб в душе царило лето,

Щебетали соловьи!

***

Пусть 8 Марта станет днем пристального внимания противоположного пола. Помимо любви, подарков, денег и благополучия, желаю мужской поддержки и тепла.

8 марта – поздравления с праздником для девушки и жены

***

С 8 марта, солнышко родное.

С праздником, любимая моя.

Для меня ты лучшая на свете,

Самая красивая звезда.

Я хочу, чтоб были всегда вместе,

Чтоб счастливой ты всегда была.

Без тебя мне жить неинтересно.

Будь здоровой, ласточка моя.

***

Я дарю тебе мимозу,

На нее похожа ты.

Хоть прекрасна ты, как роза,

Но у розы есть шипы.

А в тебе нет недостатка.

Ты нежна, светла и гладка.

В Женский день дарю цветы,

Как положено мужчине.

Но по этой же причине

Поцелуешь меня ты?

***

Чудесный день 8 марта,

Все поздравленья – для тебя,

Будь счастлива в любую дату,

Желаю, трепетно любя.

Родная, ты великолепна,

Прекрасна, как сама весна.

Печали пусть пройдут бесследно.

Знай, я люблю тебя всегда.

***

Моё солнышко цвета золотого,

С 8 марта поздравляю я тебя,

Благодарю я небеса и Бога,

За то что ты любимая моя,

И все цветы что только есть на свете,

Склоняю я сейчас к твоим ногам,

И мысленно в своём кабриолете,

Везу тебя сейчас к семи морям!

***

С 8 марта поздравляю

Я тебя, любимая!

Люблю, целую, обнимаю,

Ты – самая красивая!

Желаю праздника в душе,

Чтоб было радостно тебе

С улыбкой каждый день встречать,

Счастливо жить, не унывать!

***

Женушка! Женуленька моя!

С праздником тебя я поздравляю!

Милая! От всей души желаю:

Видеть, слышать, чувствовать тебя,

Каждый день и каждое мгновенье.

Может быть – все это откровенное,

Но без этого – я просто не могу,

Потому что я тебя люблю!

***

Любимая, с праздником! До тебя я был холостяком, угрюмым псом, который долгими ночами выл на луну от тоски! Но ты легко превратила меня в восторженного, счастливого щенка – и теперь я готов вечность стоять на страже твоего покоя и счастья. С праздником весны, моя дорогая!

Поздравления с 8 марта маме

***

Мама – это верная подруга,

Мама даже солнышка теплее.

Пред твоей любовью тает вьюга,

Дай поздравлю я тебя скорее.

Пусть 8 Марта окрыляет,

Пусть весна бушует в сердце вечно.

Пусть судьба желанья исполняет –

Я желаю этого сердечно.

***

Пусть солнце светит для тебя,

В душе цветут цветы.

Пускай сбываются всегда

Заветные мечты.

Сияй улыбкою своей

И будь счастливой самой.

С Международным женским днем,

Моя родная мама!

***

Любимая мама, я тебя поздравляю

С праздником женским, весенним.

Здоровья и счастья тебе я желаю,

Душе твоей — птиц песнопений!

Оставайся красивой еще долгие годы

И улыбкой своей радуй всех,

Пусть проносятся мимо все печали, невзгоды,

А весна принесет лишь успех!

***

Мамочка, поздравляю тебя с 8 Марта! Ты у меня самая добрая, самая нежная, просто самая лучшая, я бесконечно тебя люблю! Хочу, чтобы ты всегда улыбалась, никогда не уставала и почаще веселилась от души!

Поздравительные стихи с праздником бабушке

***

Бабуля, родная моя,

С 8 Марта поздравляю тебя.

Побольше ласки и тепла желаю,

Крепко-крепко обнимаю.

Глаза чтобы слез не знали,

От радости они сверкали.

Неприятности пусть не случаются,

А мечты всегда сбываются.

***

Самая важная, самая главная,

Самая милая, самая славная,

Даже не знаем, что ей подарить:

Будем все бабушку крепче любить!

***

Милая бабуля, с Международным женским днем! Желаю тебе, чтоб никогда не подводило здоровье, чтобы не сходила с уст улыбка. Мы очень тебя любим, ценим, дорожим тобою. Счастья и благополучия, душевного тебе равновесия и тепла!

С праздником 8 марта – поздравления сестре

***

С 8 Марта поздравляю

Я любимую сестру!

Быть счастливою желаю

И во сне, и наяву!

Пусть весенний позитив

Победит весь негатив.

Чтоб прекрасною была

И успешною в делах!

***

Милая сестренка,

С праздником тебя!

С Женским днем, родная,

Поздравляю я!

Пусть улыбкой ясною

Глаза твои сияют,

Ни обид, ни горестей

Никогда не знают!

Поздравления с 8 марта дочке

***

В день 8 марта я тебе дарю

Всю любовь и нежность, доброту мою.

Ты – моя принцесса, ты краше в мире всех.

Знаю, в этой жизни ждет тебя успех.

Тебя я поцелую, обниму, любя.

Доченька, родная, с праздником тебя!

Поздравления с праздником 8 марта подруге

***

***

Моя подруга дорогая, поздравления принимай –

Восьмое марта к нам идет-торопится!

К ноге ты кавалеров приклоняй –

Пусть каждый на тебя, подружка, молится!

Для дамы подтверждения красоты

Есть толпы тех, кто для нее старается!

Так будь всегда такой красивой ты –

И пусть желания осуществляются!

Ранее УНИАН рассказывал, будет ли праздничным и выходным днем в Украине в 2020 году Международный женский день 8 марта.