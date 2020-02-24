Сегодня начинается Масленица: традиции, празднование и лучшие поздравления

Праздник Масленица является переходящим и зависит от даты Пасхи.

С сегодняшнего дня, 24 февраля, украинцы начинают праздновать масленичную неделю. Это один из древних и почитаемых славянских праздников, который посвящен проводам зимы и встрече весны. Главной традицией этого периода, безусловно, является выпекание и поедание блинов. В этом году Масленица продлится до 1 марта. УНИАН решил напомнить главные традиции на масленичную неделю, а также подобрал лучшие поздравления и открытки.

Когда празднуют Масленицу

Праздник Масленица является переходящим и зависит от даты Пасхи. В 2020 году Пасха приходится на 19 апреля. От этого дня нужно вычесть 48 дней - это будет день, когда начнется Великий пост. Именно неделя перед этой датой и является Масленицей.

В 2020 году первый день праздника приходится на понедельник, 24 февраля, а последний - на воскресенье, 1 марта.

Масленичная неделя по дням

Каждый день Масленицы связан с определенными традициями, которые в основном были посвящены обрядам сватовства.

Понедельник - «встреча». В этот день принято делать соломенное чучело зимы, договариваться о походах в гости и печь блины.

Вторник – «заигрыши». Парни выглядывали невест, а девушки - суженых. По дворам ходили ряженые, которые за блины позволяли привязать к венику ленту. Вместе с этой лентой ряженые "уносили" с собой из дома все болезни и несчастья.

Среда – «лакомка». Зять приходил к теще в гости на блины. Она накрывала стол и должна была уважить зятя.

Четверг – «разгуляй». С этого дня начиналась Широкая Масленица. Хозяйственно-бытовые дела откладывали и присоединялись к всеобщему шумному празднику. Устраивали кулачные бои, катания на санях, штурмовали снежный городок.

Пятница – «тещины вечерки». В этот день теща приходила в гости к зятю со своими подругами и родственницами.

Суббота – «золовкины посиделки». Невестки приглашали на блины к себе золовок (сестер мужа), угощали их, развлекали и вручали подарки.

Воскресенье – «проводы» или прощеное воскресенье. В этот день люди просили друг у друга прощения, а вечером сжигали чучело Масленицы

История Масленицы

Масленица имеет языческие корни. В те времена она посвящалась солнцестоянию и означала начало нового года. В этом празднике переплетены элементы языческой мифологии и народного христианства. Главным символом праздника является Солнце, поэтому наши предки готовили обрядовый хлеб, похожий на небесное светило – блин.

Масленица стала одним из церковных праздников и называется еще Сырной неделей перед Великим постом. Одной из главных языческих традиций на Масленицу является сожжение чучела.

Что нельзя делать на Масленицу

- на Масленицу нельзя есть мясные продукты, а вот рыбу есть можно;

- нельзя злиться, ругаться и ссориться, так как Масленица считается подготовкой к Великому посту;

- наши предки работали в понедельник, вторник и среду, а вот с четверга по воскресенье вступал в силу запрет на многие виды работ.

Что нужно сделать на Масленицу

- на Масленицу, как и накануне Великого поста необходимо как следует прибраться в своем жилище;

- обязательная традиция в этот праздник - походы по гостям. Масленицу нельзя было проводить дома, игнорируя общие гулянья.

Поздравления с Масленицей в стихах

Масленица к нам пришла

И веселье принесла!

Всем желаю нагуляться,

Блинов вкусных наедаться!

Будем песни петь, плясать,

Чтоб еще счастливей стать,

Чтобы в каждый дом добро

Вместе с праздником пришло!

***

Напечем блинов румяных

И пойдем весну встречать,

Будем с Масленицей вместе

Злую зиму провожать.

Забирай метели, вьюги,

Засиделась ты в гостях,

Золотой блин солнца ярко

Нам сияет в небесах.

Мы на Масленицу будем

Петь, гулять и веселиться,

Своим счастьем, как блинами,

Будем друг с другом делиться.

***

Масленица! Радостные лица!

Праздник не во сне, а наяву.

Будем печь блины и веселиться,

Зиму провожать, встречать весну!

Пусть идет все в жизни, как по маслу,

Солнечными будут наши дни,

Будет много радости и счастья.

Прочь, зима! Весна, скорей приди!

***

Напечем мы 100 блинов,

Приготовим пирогов.

Пойдем чучело сжигать,

Масленицу провожать.

Пусть приходит к вам весна,

И румяна и красна.

Гости пусть придут к вам в дом,

Будут рады все кругом.

Поздравления с Масленицей в прозе

Поздравляю с приходом весны, с Масленицей! Пусть блины с пылу с жару растопят последние зимние льдинки и подарят прекрасное настроение! Пусть весенние денечки принесут нам радость, мир, благополучие, душевное тепло и любовь человеческих сердец. С праздником!

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Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила свое торжество и пустила на землю цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья!

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Поздравляю с Масленицей! Желаю радости, озорного настроения, вкусных угощений! Чтобы в душе всегда было солнечно и тепло, сытой жизни и семейного благополучия!

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С Масленицей, дорогие друзья! Давайте весело проводим зиму и поблагодарим ее за все, что с нами происходило. Пускай весной будет побольше радостных моментов и счастливых дней. Желаю ярко отметить этот праздник.