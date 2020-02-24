Сегодня начинается Масленица: традиции, празднование и лучшие поздравления
С сегодняшнего дня, 24 февраля, украинцы начинают праздновать масленичную неделю. Это один из древних и почитаемых славянских праздников, который посвящен проводам зимы и встрече весны. Главной традицией этого периода, безусловно, является выпекание и поедание блинов. В этом году Масленица продлится до 1 марта. УНИАН решил напомнить главные традиции на масленичную неделю, а также подобрал лучшие поздравления и открытки.
Когда празднуют Масленицу
Праздник Масленица является переходящим и зависит от даты Пасхи. В 2020 году Пасха приходится на 19 апреля. От этого дня нужно вычесть 48 дней - это будет день, когда начнется Великий пост. Именно неделя перед этой датой и является Масленицей.
В 2020 году первый день праздника приходится на понедельник, 24 февраля, а последний - на воскресенье, 1 марта.
Масленичная неделя по дням
Каждый день Масленицы связан с определенными традициями, которые в основном были посвящены обрядам сватовства.
Понедельник - «встреча». В этот день принято делать соломенное чучело зимы, договариваться о походах в гости и печь блины.
Вторник – «заигрыши». Парни выглядывали невест, а девушки - суженых. По дворам ходили ряженые, которые за блины позволяли привязать к венику ленту. Вместе с этой лентой ряженые "уносили" с собой из дома все болезни и несчастья.
Среда – «лакомка». Зять приходил к теще в гости на блины. Она накрывала стол и должна была уважить зятя.
Четверг – «разгуляй». С этого дня начиналась Широкая Масленица. Хозяйственно-бытовые дела откладывали и присоединялись к всеобщему шумному празднику. Устраивали кулачные бои, катания на санях, штурмовали снежный городок.
Пятница – «тещины вечерки». В этот день теща приходила в гости к зятю со своими подругами и родственницами.
Суббота – «золовкины посиделки». Невестки приглашали на блины к себе золовок (сестер мужа), угощали их, развлекали и вручали подарки.
Воскресенье – «проводы» или прощеное воскресенье. В этот день люди просили друг у друга прощения, а вечером сжигали чучело Масленицы
История Масленицы
Масленица имеет языческие корни. В те времена она посвящалась солнцестоянию и означала начало нового года. В этом празднике переплетены элементы языческой мифологии и народного христианства. Главным символом праздника является Солнце, поэтому наши предки готовили обрядовый хлеб, похожий на небесное светило – блин.
Масленица стала одним из церковных праздников и называется еще Сырной неделей перед Великим постом. Одной из главных языческих традиций на Масленицу является сожжение чучела.
Что нельзя делать на Масленицу
- на Масленицу нельзя есть мясные продукты, а вот рыбу есть можно;
- нельзя злиться, ругаться и ссориться, так как Масленица считается подготовкой к Великому посту;
- наши предки работали в понедельник, вторник и среду, а вот с четверга по воскресенье вступал в силу запрет на многие виды работ.
Что нужно сделать на Масленицу
- на Масленицу, как и накануне Великого поста необходимо как следует прибраться в своем жилище;
- обязательная традиция в этот праздник - походы по гостям. Масленицу нельзя было проводить дома, игнорируя общие гулянья.
Поздравления с Масленицей в стихах
Масленица к нам пришла
И веселье принесла!
Всем желаю нагуляться,
Блинов вкусных наедаться!
Будем песни петь, плясать,
Чтоб еще счастливей стать,
Чтобы в каждый дом добро
Вместе с праздником пришло!
***
Напечем блинов румяных
И пойдем весну встречать,
Будем с Масленицей вместе
Злую зиму провожать.
Забирай метели, вьюги,
Засиделась ты в гостях,
Золотой блин солнца ярко
Нам сияет в небесах.
Мы на Масленицу будем
Петь, гулять и веселиться,
Своим счастьем, как блинами,
Будем друг с другом делиться.
***
Масленица! Радостные лица!
Праздник не во сне, а наяву.
Будем печь блины и веселиться,
Зиму провожать, встречать весну!
Пусть идет все в жизни, как по маслу,
Солнечными будут наши дни,
Будет много радости и счастья.
Прочь, зима! Весна, скорей приди!
***
Напечем мы 100 блинов,
Приготовим пирогов.
Пойдем чучело сжигать,
Масленицу провожать.
Пусть приходит к вам весна,
И румяна и красна.
Гости пусть придут к вам в дом,
Будут рады все кругом.
Поздравления с Масленицей в прозе
Поздравляю с приходом весны, с Масленицей! Пусть блины с пылу с жару растопят последние зимние льдинки и подарят прекрасное настроение! Пусть весенние денечки принесут нам радость, мир, благополучие, душевное тепло и любовь человеческих сердец. С праздником!
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Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила свое торжество и пустила на землю цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья!
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Поздравляю с Масленицей! Желаю радости, озорного настроения, вкусных угощений! Чтобы в душе всегда было солнечно и тепло, сытой жизни и семейного благополучия!
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С Масленицей, дорогие друзья! Давайте весело проводим зиму и поблагодарим ее за все, что с нами происходило. Пускай весной будет побольше радостных моментов и счастливых дней. Желаю ярко отметить этот праздник.