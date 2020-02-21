21 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

21 февраля - 52-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 313 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 8 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 21 февраля 2020

В этот день мир празднует Международный день родного языка и Всемирный день экскурсовода.

Читайте такжеМасленица 2020: когда отмечают, история и традиции праздникаВ США отмечают День булочек с повидлом, День попечителей, День чтения поздравительных открыток, в Бутане - День рождения короля, в Беларуси - День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы, в ЮАР - День вооруженных сил, во Франции - День памяти иностранных участников французского Сопротивления, в Зимбабве - День молодежи имени Роберта Мугабе.

Памятные даты 21 февраля, годовщины и события

В 1804 году англичанин Ричард Тревитик впервые публично продемонстрировал самодвижущуюся паровую повозку на рельсах - прототип будущего паровоза.

В 1811 году британский химик Гемфри Дэви сообщил ученому сообществу о свойствах открытого им газа - хлора.

В 1842 году американец Джон Гринау запатентовал швейную машинку.

В 1858 году в Бостоне Эдвин Холмс установил первую в мире электрическую систему защиты от взлома.

Читайте такжеПриближается восьмое марта: что подарить девушке, жене, мамеВ 1878 году в Нью-Хейвене была выпущена первая в мире телефонная книга, включавшая 50 имен.

В 1885 году после 36 лет строительства в столице США торжественно был открыт памятник первому президенту страны, «отцу государства» Джорджу Вашингтону.

В 1907 году произошло одно из крупнейших кораблекрушений XX века: во время шторма потерпел крушение пароход «Берлин», погибли 129 человек.

В 1947 году в США появилась фотокамера «Полароид».

В 1953 году ученые Джеймс Уотсон и Френсис Крик представили структурную модель ДНК - двойную спираль.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 21 февраля чтит память святого Захария Серповидца. Прозвище такое пророк получил за то, что в одном из своих сновидений увидел большой серп, который парил в воздухе. На самом деле он оказался свитком с написанными откровениями от Господа. В этот день принято тайком делать добрые дела. Считается, что они вернутся человеку сторицей. Но не хвалитесь, ибо они не зачтутся. Это удачный день для посещения парикмахера.

Что сегодня нельзя делать

В этот день стоит избегать любых хирургических вмешательств, в том числе стоматологических. Нельзя никому завидовать. Если вы сглазите человека, то сглаз вернется к вам бумерангом.

Приметы на 21 февраля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- ночью гремит – ожидайте богатого урожая и частые дожди летом;

- собака ложится на снег - скоро потеплеет, валяется в снегу - завтра будет метель.

21 февраля именины

Именины у Саввы, Макара, Андрея, Сергея, Петра, Александра и Степана.