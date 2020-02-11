11 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

11 февраля - 42-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 323 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 29 января Юлианского календаря.

Какой праздник 11 февраля 2020

Читайте такжеИдеальный День Валентина: шпаргалка, как сделать этот праздник особенным (лонгрид)В этот день мир празднует Всемирный день больного, Международный день женщин и девочек в науке, Европейский день номера экстренного вызова и День рождения парохода.

В Японии отмечают День основания государства, в США - День гитары, День белой футболки, День внеземной культуры, День изобретателей и День мятных лепешек, в Польше - День подкормки лесных зверей, в Катаре - День спорта, в Камеруне - День молодежи, в Иране - День победы революции, в Азербайджане - День работников налоговой службы, в Ватикане - День подписания Латеранских соглашений, в Либерии - День вооруженных сил.

Памятные даты 11 февраля, годовщины и события

В 1809 году американский инженер и изобретатель Роберт Фултон запатентовал пароход.

В 1938 году BBC Television выпустила на экраны первую научно-фантастическую телепередачу по мотивам научно-фантастической пьесы, написанной Карелом Чапеком «R.U.R.».

В 1956 году состоялся первый полет военно-транспортного самолета Ан-8 под управлением летчиков-испытателей Я.И.Верникова (командир) и В.П.Васина (второй пилот) с аэродрома Святошино в Киеве.

В 1970 году был выведен на орбиту первый японский искусственный спутник Земли «Осуми».

В 1978 году в Китае был отменен запрет на чтение книг Аристотеля, Шекспира и Диккенса.

В 1991 году в Гааге была создана Организация наций и народов, не имеющих представительства.

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеДень Святого Валентина: куда пойти в Киеве в праздник влюбленныхПравославная церковь 11 февраля чтит память Лаврентия Римского, архидьякона христианской общины. Будучи одной из жертв гонений за веру, учиненных императором Валерианом, Лаврентий даже перед неминуемой казнью, в темнице, не падал духом, сделав христианами многих из прочих узников и чудесным образом исцеляя больных. С тех пор в этот день к нему в молитвах обращались те, кто хотел попросить у святого Лаврентия исцеления от глазных болезней или даже от слепоты. На ужин хозяйкам нужно печь пирожки с капустой. Считается, что они принесут счастье. Если к вам пришли гости, то обязательно пригласите их в дом и угостите чем-нибудь вкусным. Тогда весь год в доме будет достаток.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя на Лаврентия заниматься тяжелым физическим трудом.

Приметы на 11 февраля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- холодная погода – в августе будет очень жарко;

- сильный ветер – год будет дождливым;

- лес гудит и шумит – скоро оттепель.

11 февраля именины

Именины у Герасима, Игнатия, Романа, Дмитрия, Константина и Ивана.