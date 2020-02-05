5 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 5 февраля 2020
В этот день мир празднует Международный день скаутов и Всемирный день «Нутеллы».
В Бурунди отмечается День единства, в Мексике - День Конституции, в Пакистане - День солидарности с Кашмиром, в Сан-Марино - День святой Агаты и освобождения от Альберонийской оккупации, в США - Национальный день метеоролога, в Танзании - День Чама Ча Мапиндузи, в Финляндии - День рождения поэта Йохана Людвига Рунеберга.
Памятные даты 5 февраля, годовщины и события
Читайте такжеДень всех влюбленных 2020: дата и история праздникаВ 62 году произошло землетрясение в Помпеях. Бедствие нанесло большой урон городу, практически все постройки были повреждены. Большая часть зданий была отремонтирована, однако некоторые сохранили повреждения до самой гибели города в 79 году.
В 1597 году по приказу Тоетоми Хидэкси в городе Нагасаки были казнены через распятие 26 католиков, известных как 26 японских мучеников. В 1862 году они были канонизированы Римским папой Пием IX.
В 1783 году в Калабрии произошло первое из серии землетрясений, унесших жизни до 50 тысяч человек.
В 1818 году маршал Франции Жан Батист Бернадот стал королем Швеции и Норвегии под именем Карл XIV Юхан, основав правящую в Швеции поныне династию Бернадотов.
В 1887 году в театре Ла Скала прошла премьера оперы Джузеппе Верди «Отелло».
В 1924 году ВВС начала ежечасную передачу сигналов точного времени.
В 1928 году немецкий химик Адольф Виндаус впервые синтезировал витамин D, недостаток которого вызывает рахит.
В 1952 году в Нью-Йорке был установлен первый светофор для пешеходов.
В 1953 году состоялась премьера мультфильма «Питер Пэн».
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 5 февраля чтит память святого Агафангела. Этот день считается временем домашних забот. Было принято подавать беднякам милостыню. Рекомендуется сделать генеральную уборку в доме и во дворе.
Что сегодня нельзя делать
В этот день категорически запрещены ссоры в семье. Также нельзя находиться в неубранном доме.
Приметы на 5 февраля
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- много снега – будет урожайным год;
- если на Агафья ударил мороз и светит солнце, значит в августе будет жарко;
– солнечный день - к ранней весне;
– погода 5 февраля после полудня позволяет понять, каким будет январь следующего года.
5 февраля именины
Именины у Агафангела, Геннадия, Климента, Феоктиста, Ивана, Владимира и Екатерины.