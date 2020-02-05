5 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

5 февраля - 36-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 329 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 23 января Юлианского календаря.

Какой праздник 5 февраля 2020

В этот день мир празднует Международный день скаутов и Всемирный день «Нутеллы».

В Бурунди отмечается День единства, в Мексике - День Конституции, в Пакистане - День солидарности с Кашмиром, в Сан-Марино - День святой Агаты и освобождения от Альберонийской оккупации, в США - Национальный день метеоролога, в Танзании - День Чама Ча Мапиндузи, в Финляндии - День рождения поэта Йохана Людвига Рунеберга.

Памятные даты 5 февраля, годовщины и события

Читайте такжеДень всех влюбленных 2020: дата и история праздникаВ 62 году произошло землетрясение в Помпеях. Бедствие нанесло большой урон городу, практически все постройки были повреждены. Большая часть зданий была отремонтирована, однако некоторые сохранили повреждения до самой гибели города в 79 году.

В 1597 году по приказу Тоетоми Хидэкси в городе Нагасаки были казнены через распятие 26 католиков, известных как 26 японских мучеников. В 1862 году они были канонизированы Римским папой Пием IX.

В 1783 году в Калабрии произошло первое из серии землетрясений, унесших жизни до 50 тысяч человек.

В 1818 году маршал Франции Жан Батист Бернадот стал королем Швеции и Норвегии под именем Карл XIV Юхан, основав правящую в Швеции поныне династию Бернадотов.

В 1887 году в театре Ла Скала прошла премьера оперы Джузеппе Верди «Отелло».

В 1924 году ВВС начала ежечасную передачу сигналов точного времени.

В 1928 году немецкий химик Адольф Виндаус впервые синтезировал витамин D, недостаток которого вызывает рахит.

В 1952 году в Нью-Йорке был установлен первый светофор для пешеходов.

В 1953 году состоялась премьера мультфильма «Питер Пэн».

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 5 февраля чтит память святого Агафангела. Этот день считается временем домашних забот. Было принято подавать беднякам милостыню. Рекомендуется сделать генеральную уборку в доме и во дворе.

Что сегодня нельзя делать

В этот день категорически запрещены ссоры в семье. Также нельзя находиться в неубранном доме.

Приметы на 5 февраля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- много снега – будет урожайным год;

- если на Агафья ударил мороз и светит солнце, значит в августе будет жарко;

– солнечный день - к ранней весне;

– погода 5 февраля после полудня позволяет понять, каким будет январь следующего года.

5 февраля именины

Именины у Агафангела, Геннадия, Климента, Феоктиста, Ивана, Владимира и Екатерины.