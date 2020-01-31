31 января 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

31 января - 31-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 334 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 18 января Юлианского календаря.

Какой праздник 31 января 2020

В мире отмечается Международный день ювелира.

В США празднуют День горячего шоколада, День наоборот, День профессионалов, День коктейля «Бренди Александр», День веселья на работе и День дошкольного фитнеса, в Австрии - День беспризорных детей, в Науру - День независимости.

Памятные даты 31 января, годовщины и события

В 9 году до н.э. состоялось освящение Алтаря Мира в Риме.

В 1790 году в Англии впервые в мире была испробована на море спасательная шлюпка.

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В 1868 году в Киеве открылась первая музыкальная школа, известная как Киевское музыкальное училище имени Глиэра.

В 1894 году американец Чарльз Кинг запатентовал отбойный молоток.

В 1915 году, атакуя французский порт Гавр, Германия впервые использовала подводные лодки.

В 1934 году стратостат «Осоавиахим-1» впервые в мире достиг высоты 22 км. При спуске он потерпел катастрофу и все три члена экипажа погибли.

В 1935 году американский сейсмолог Чарльз Рихтер предложил особую шкалу для измерения магнитуды землетрясений. Сегодня она известна как шкала Рихтера.

В 1969 году состоялся последний импровизированный концерт The Beatles – это произошло на крыше здания студии Apple Corps в Лондоне.

В 2000 году на заводе румыно-австралийской компании «Аурул» произошел выброс в Дунай более 100 тысяч кубометров тяжелых металлов. Тогда было выловлено более 100 тонн мертвой рыбы, а катастрофу окрестили «вторым Чернобылем».

В 2003 году в Бельгии были легализованы однополые браки.

В 2007 году вышла в продажу операционная система Windows Vista.

Какой сегодня церковный праздник

31 января – день Афанасия, по древним преданиям, он был одним из отцов греческой церкви. Традиционно, в этот день нужно было избавляться от нечистой силы: крестьяне проводили разнообразные обряды, чтобы победить злых духов, изготавливали обереги.

Что сегодня нельзя делать

Читайте такжеЛюбовный гороскоп на февраль: что ждет каждый знак Зодиака на амурном фронтеВ этот день нельзя крестить мальчиков, иначе можно накликать в их жизнь мужское бессилие и потерю энергии. Нельзя переезжать в новый дом, вероятно, там всегда будут ссоры и скандалы. Старайтесь не выходить вечером из дома без большой надобности, считается, что в эту пору можно увидеть нечистую силу.

Приметы на 31 января

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

• метель - поздняя весна;

• вороны кружат стаями высоко – мороз продержится достаточно долго;

• закат чистый и ударил мороз – морозная погода продержится еще очень долго.

31 января именины

Именины у Афанасия, Кирилла, Марии, Александра, Евгения, Дмитрия, Сергея, Ксении, Владимира, Михаила, Николая и Максима.