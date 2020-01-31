31 января 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 31 января 2020
В мире отмечается Международный день ювелира.
В США празднуют День горячего шоколада, День наоборот, День профессионалов, День коктейля «Бренди Александр», День веселья на работе и День дошкольного фитнеса, в Австрии - День беспризорных детей, в Науру - День независимости.
Памятные даты 31 января, годовщины и события
В 9 году до н.э. состоялось освящение Алтаря Мира в Риме.
В 1790 году в Англии впервые в мире была испробована на море спасательная шлюпка.
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В 1868 году в Киеве открылась первая музыкальная школа, известная как Киевское музыкальное училище имени Глиэра.
В 1894 году американец Чарльз Кинг запатентовал отбойный молоток.
В 1915 году, атакуя французский порт Гавр, Германия впервые использовала подводные лодки.
В 1934 году стратостат «Осоавиахим-1» впервые в мире достиг высоты 22 км. При спуске он потерпел катастрофу и все три члена экипажа погибли.
В 1935 году американский сейсмолог Чарльз Рихтер предложил особую шкалу для измерения магнитуды землетрясений. Сегодня она известна как шкала Рихтера.
В 1969 году состоялся последний импровизированный концерт The Beatles – это произошло на крыше здания студии Apple Corps в Лондоне.
В 2000 году на заводе румыно-австралийской компании «Аурул» произошел выброс в Дунай более 100 тысяч кубометров тяжелых металлов. Тогда было выловлено более 100 тонн мертвой рыбы, а катастрофу окрестили «вторым Чернобылем».
В 2003 году в Бельгии были легализованы однополые браки.
В 2007 году вышла в продажу операционная система Windows Vista.
Какой сегодня церковный праздник
31 января – день Афанасия, по древним преданиям, он был одним из отцов греческой церкви. Традиционно, в этот день нужно было избавляться от нечистой силы: крестьяне проводили разнообразные обряды, чтобы победить злых духов, изготавливали обереги.
Что сегодня нельзя делать
Читайте такжеЛюбовный гороскоп на февраль: что ждет каждый знак Зодиака на амурном фронтеВ этот день нельзя крестить мальчиков, иначе можно накликать в их жизнь мужское бессилие и потерю энергии. Нельзя переезжать в новый дом, вероятно, там всегда будут ссоры и скандалы. Старайтесь не выходить вечером из дома без большой надобности, считается, что в эту пору можно увидеть нечистую силу.
Приметы на 31 января
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
• метель - поздняя весна;
• вороны кружат стаями высоко – мороз продержится достаточно долго;
• закат чистый и ударил мороз – морозная погода продержится еще очень долго.
31 января именины
Именины у Афанасия, Кирилла, Марии, Александра, Евгения, Дмитрия, Сергея, Ксении, Владимира, Михаила, Николая и Максима.