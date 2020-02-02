День Инны: лучшие поздравления и открытки
Второго февраля отмечают свой праздники все Инны. Сегодня день ангела у обладательниц этого популярного и любимого многими имени. УНИАН собрали информацию о его значении, а также подобрал лучшие открытки, картинки и поздравления.
Откуда произошло имя Инна
Самая распространенная версия происхождения имени Инна - это перевод с латинского языка Ine - "бурная, неспокойная".
В шумерских мифах встречается богиня плодородия, любви и битвы Иннин.
С именем Инна связано много легенд. Так, в одном из шумерских мифов рассказывается о том, что Инанна пожаловалась своему отцу – верховному богу Энки на то, что ее обошли при распределении божественных обязанностей. И тогда Энки наделяет свою дочь способностью привлекать к себе мужчин, дарит ей всевозможные одеяния. Кроме этого, Инанна получила также в дар любовь к битвам и разрушениям.
Также в старину существовало славянское мужское имя Инна.
Что и кто подходит женщинам с именем Инна
Фоносемантика: Слово Инна производит впечатление чего-то хорошего, красивого, безопасного, простого, гладкого, округлого, светлого, нежного, медленного, радостного.
Талисман: лимон.
Цвет: серо-синий.
Камень: опал.
Знак зодиака: имя Инна идеально подходит Деве, Козерогу и Рыбе.
Гармоничные отношения с обладателями имени: Александр, Архип, Борис, Виктор, Вилли, Владимир, Константин, Порфирий, Рафаил, Феликс, Яков.
Более сложные отношения с обладателями имени: Василий, Георгий, Глеб, Денис, Дмитрий, Захар, Марк, Мечислав, Назар, Николай, Севастьян, Семен, Трофим, Фаддей, Федот, Филипп, Юлиан.
Именины: 2 февраля, 3 июля.
Лучшие поздравления с Днем Инны в стихах
Поздравляем, тебя, Инна,
Не проходит жизнь пусть мимо,
Ты бери от жизни всё,
А потом ещё, ещё!
Много радости, веселья,
Переполнят пусть идеи,
Разум твой несёт доход,
Двигай к цели лишь вперёд!
***
Дорогая Инночка, сердечно
Поздравляю в этот час тебя.
Наша жизнь так быстротечна,
Пусть же будет больше в ней тепла,
Больше счастья и здоровья,
Больше радостных забот,
Больше мира с лаской и любовью
И приятных только лишь хлопот.
***
Любви неземной,
Красоты нереальной,
А жизни такой,
Как и ты - идеальной!
Пусть будет всегда
Для веселья причина,
И светит звезда
Для тебя, наша Инна!
***
Сегодня праздник Инны,
Летят к ней поздравления,
Желаю жизни дивной,
Наполненной везением!
Любви и понимания,
Заботы, вдохновения,
Достатка, обаяния
И счастья в настроении!
Лучшие поздравления с Днем Инны в прозе
Дорогая Инночка, поздравляю тебя с твоим праздником. Желаю тебе исполнений заветных желаний, светлых и многообещающих горизонтов жизни, надежды и веры в душе, искренней люби в сердце. Будь во всём успешна и великолепна.
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Инночка, нам приятно сегодня поздравить тебя с днем рождения. Мы рады, что с нами повсеместно такой удивительный и прекрасный человек. Мы очень надеемся, что твоя жизнь и дальше будет проходить рядом с нами, и мы сможем наслаждаться твоим обществом бесконечно, получая заряд энергии и хорошего настроения.
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Милая наша Инна! Сегодня твой день! Поздравляем с днем рождения! Счастья тебе земного, неиссякаемой нежности, вечного обаяния и всех благ! Имя Инна — значит "сильная вода, поэтому, чтобы ни случилось на твоем жизненном пути, не сломайся, не падай духом, оставайся сильной и ты все преграды преодолеешь!