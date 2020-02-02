День Инны: лучшие поздравления и открытки

Именины Инны отмечают два раза в году - 2 февраля и 3 июля.

Второго февраля отмечают свой праздники все Инны. Сегодня день ангела у обладательниц этого популярного и любимого многими имени. УНИАН собрали информацию о его значении, а также подобрал лучшие открытки, картинки и поздравления.

Откуда произошло имя Инна

Самая распространенная версия происхождения имени Инна - это перевод с латинского языка Ine - "бурная, неспокойная".

В шумерских мифах встречается богиня плодородия, любви и битвы Иннин.

С именем Инна связано много легенд. Так, в одном из шумерских мифов рассказывается о том, что Инанна пожаловалась своему отцу – верховному богу Энки на то, что ее обошли при распределении божественных обязанностей. И тогда Энки наделяет свою дочь способностью привлекать к себе мужчин, дарит ей всевозможные одеяния. Кроме этого, Инанна получила также в дар любовь к битвам и разрушениям.

Также в старину существовало славянское мужское имя Инна.

Что и кто подходит женщинам с именем Инна

Фоносемантика: Слово Инна производит впечатление чего-то хорошего, красивого, безопасного, простого, гладкого, округлого, светлого, нежного, медленного, радостного.

Талисман: лимон.

Цвет: серо-синий.

Камень: опал.

Знак зодиака: имя Инна идеально подходит Деве, Козерогу и Рыбе.

Гармоничные отношения с обладателями имени: Александр, Архип, Борис, Виктор, Вилли, Владимир, Константин, Порфирий, Рафаил, Феликс, Яков.

Более сложные отношения с обладателями имени: Василий, Георгий, Глеб, Денис, Дмитрий, Захар, Марк, Мечислав, Назар, Николай, Севастьян, Семен, Трофим, Фаддей, Федот, Филипп, Юлиан.

Именины: 2 февраля, 3 июля.

Лучшие поздравления с Днем Инны в стихах

Поздравляем, тебя, Инна,

Не проходит жизнь пусть мимо,

Ты бери от жизни всё,

А потом ещё, ещё!

Много радости, веселья,

Переполнят пусть идеи,

Разум твой несёт доход,

Двигай к цели лишь вперёд!

***

Дорогая Инночка, сердечно

Поздравляю в этот час тебя.

Наша жизнь так быстротечна,

Пусть же будет больше в ней тепла,

Больше счастья и здоровья,

Больше радостных забот,

Больше мира с лаской и любовью

И приятных только лишь хлопот.

***

Любви неземной,

Красоты нереальной,

А жизни такой,

Как и ты - идеальной!

Пусть будет всегда

Для веселья причина,

И светит звезда

Для тебя, наша Инна!

***

Сегодня праздник Инны,

Летят к ней поздравления,

Желаю жизни дивной,

Наполненной везением!

Любви и понимания,

Заботы, вдохновения,

Достатка, обаяния

И счастья в настроении!

Лучшие поздравления с Днем Инны в прозе

Дорогая Инночка, поздравляю тебя с твоим праздником. Желаю тебе исполнений заветных желаний, светлых и многообещающих горизонтов жизни, надежды и веры в душе, искренней люби в сердце. Будь во всём успешна и великолепна.

***

Инночка, нам приятно сегодня поздравить тебя с днем рождения. Мы рады, что с нами повсеместно такой удивительный и прекрасный человек. Мы очень надеемся, что твоя жизнь и дальше будет проходить рядом с нами, и мы сможем наслаждаться твоим обществом бесконечно, получая заряд энергии и хорошего настроения.

***

Милая наша Инна! Сегодня твой день! Поздравляем с днем рождения! Счастья тебе земного, неиссякаемой нежности, вечного обаяния и всех благ! Имя Инна — значит "сильная вода, поэтому, чтобы ни случилось на твоем жизненном пути, не сломайся, не падай духом, оставайся сильной и ты все преграды преодолеешь!