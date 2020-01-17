Как на Крещение судьбу предсказывают: девичьи гадания на будущее и суженого

Ночь на 19 января – последняя возможность для девушек, когда можно погадать, не рискуя совершить грех.

Крещение или Богоявление – это один из древнейших и главнейших христианских праздников. Этим праздником, который отмечается 19 января, заканчивается святочная неделя.

Ночь на Крещение насыщена магией и уникальной силой – в это время можно заглянуть в собственное будущее. К тому же это последняя возможность для девушек узнать о своей судьбе, не рискуя совершить грех. Ведь после Крещения уже нельзя гадать.

Самые популярные гадания на Крещение-2020

На имя суженого

Чтобы узнать имя будущего мужа, девушка должна выйти на улицу и спросить у первого встречного мужчины, как его зовут. Считается, что именно таким и будет имя ее суженого.

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Гадание с сапогом

Одно из самых распространенных гаданий – с сапогом. Выйдя из дома, девушка бросала его перед собой. В какую сторону сапог носком упадет, оттуда будет жених. Если же он указал на ее дом – сидеть ей еще целый год в девках.

Гадание с расческой

Для этого нужно взять расческу и положить ее перед сном под подушку, попросив суженого прийти расчесать волосы. Или, съев перед тем что-то соленое, попросить у него воды.

Гадание на картах

Положить вечером под подушку четыре короля из колоды карт. Жених должен присниться в виде какого-то из королей.

С помощью зеркал

Для этого нужно сделать тоннель из двух зеркал, со свечами с двух сторон. Полночь в этом коридоре должна появиться фигура суженого. Следует заметить, что с этим гаданием связано много страшных историй, поэтому лучше воспользоваться более безопасными методами.

Крещенское гадание с кольцом

Необходимо взять 4 непрозрачных чашки и разложить в них кольцо (цепочка), хлебную корочку, табак и грецкий орех. Накрыть каждую чашку бумагой и поменять местами. Каждая из девушек выбирает себе по одной чашке.

То, что оказывалось в чашке, символизирует следующее: хлеб – к богатству и сытой жизни; кольцо или другое украшение – суженый будет красавчиком; грецкий орех – жених будет намного старше и среднего достатка; табак – возможно, что муж будет курить.

Гадание на иголках

Этот способ гадания использовали ранее, чтобы узнать – быть ли свадьбе. Теперь с его помощью можно получить ответ о каких-либо межличностных отношениях.

Нужно взять две иглы и натереть их любым жиром (можно салом). Потом иглы опускают в стакан с водой и задают вопрос.

Если они утонули, то будет какая-то неприятность (или вы плохо их натерли); если сошлись вместе, то отношения будут близкими, вы получите от человека то, что хотите; если "встали" в воде, но не сближаются, то отношения будут прохладными; если иглы разошлись в разные стороны, то ваши дороги никогда не пересекутся.

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Гадание на книгах

Это гадание на суженого для тех, у кого есть библиотека. Нужно подойти к книжному шкафу, встать к нему спиной и взять наугад книгу. Смотрите по автору: если он противоположного пола – встретите свою судьбу. Можете и имя прочитать. Вероятно, так будут звать и суженого.

Если интересуют события будущего года, то не ставьте книгу на место. Откройте ее в произвольном месте и прочитайте тот отрывок, который первым попадется на глаза. Попробуйте трактовать прочитанное, связать его со своей жизнью. Иногда можно получить дельный совет.

Гадание на телефоне

Озорное Крещенское гадание тоже может помочь в делах сердечных. Если вы хотите узнать, будет ли у вас пара в новом году, то следует набрать на мобильном телефоне произвольный номер. Послушайте ответ: если девушке ответит мужской голос – то ждите перемен в жизни (это и замужних женщин касается); женский – пока не суждено.

Можно также вежливо спросить имя собеседника, сообщив, что вы гадаете. Потом извинитесь за ошибку и поздравьте человека с праздником. Постарайтесь не обидеть того, кого потревожили на Крещение.