Поздравления со Старым Новым годом 2020: стихи, картинки, открытки

Выбирайте душевные поздравления со Старым Новым годом 2020 в прозе и стихах.

В ночь с 13 на 14 января украинцы отмечают Старый Новый год 2020. Важно не забыть поздравить родных, близких и хороших знакомых с этим праздником, пожелать счастья, здоровья, радости, любви и взаимопонимания.

Поздравления со Старым Новым годом 2020 в прозе

Поздравляю со старым Новым годом. Это волшебный праздник предоставляет нам прекрасную возможность очередной раз встретиться с нашими родными и близкими, поблагодарить их за поддержку и пожелать им всего наилучшего. Желаю крепкого здоровья, благосостояния, счастья, удачи и успеха.

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Со Старым Новым годом поздравляю и искренне хочу пожелать, чтобы всё плохое и грустное осталось в прошлом, чтобы в новом году невероятно повезло, чтобы было много счастья и удачи, оставалась сила духа и крепкая любовь всем врагам назло.

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Поздравляю со Старым Новым годом, а пожелать хочу оставить все неприятное в прошлом, встретить с улыбкой и счастьем в душе этот год, идти по зову сердца и достигать всех целей, искренне любить и радоваться жизни.

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Встречая старый Новый год! Забудьте про печали, болезни и беду. Пусть праздник принесет в ваш дом любовь и здоровье, оптимизм и добрые слова. Живите в веселье и радости весь год. Хороших встреч, исполнения желаний и везения.

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В Старый Новый год желаю вам счастья, любви, здоровья, смеха! Пусть все ваши беды останутся позади и больше никогда вас не коснуться! Желаю, чтобы этот год засыпал вас драгоценными подарками и принёс бескрайнее море позитива! Пусть все ваши добрые надежды сбываются!

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Зима продолжает свой стремительный хоровод праздников. Спешу поздравить вас со старым Новым годом! Пускай ваша жизнь будет бурной и веселой, как новогодние карнавалы. Пускай радость и смех в тот праздник, станут зарядом положительных эмоций на весь год. Желаю, чтобы ваши дома всегда наполняли достаток и благополучие!

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Для того чтобы пожелать всего хорошего сегодня есть повод. И этот повод Старый Новый год. Желаю, что он принес только радостные моменты в повседневную жизнь, а главное сохранил здоровье, счастье и благополучие. Поздравляю!

Стихи для поздравления со Старым Новым Годом

В праздник Старый Новый год

Пусть вам всем с лихвой везет,

Сказка начинается

Гулянье продолжается!

Пусть сегодня будет жарко

А в мешке лежат подарки,

Наши все гадания

Сбудутся желания!

***

Пусть лучистым хороводом

В жизнь придут удача, смех,

Принесут большой успех.

Пусть сбываются мечты

Все, чего желаешь ты!

Пусть прямой будет дорога

Не является тревога!

Только счастья в Новый год,

Пусть тебе всегда везет!

***

Со Старым Новым годом

Поздравить вас спешим.

Желаем счастья много

И праздника души!

***

Добрый Старый Новый год

Снова праздник нам несёт.

Повод есть опять собраться

И встречать его приход!

***

Давайте дружно встретим

Мы Старый Новый год!

И взрослым пусть, и детям

Он радость принесёт!

***

Тепло пусть будет дома

От света ваших глаз!

Со Старым Новым годом

Мы поздравляем вас!

***

Нам снова дарит праздник

Заснеженный январь.

Со Старым Новым годом!

Гостей в дом зазывай!

***

Поздравления шлём вам опять!

Ведь по старому стилю сегодня

Праздник снова пристало встречать.

Светлой радости вам новогодней!

***

Снова Старый Новый год

Радость праздника несёт.

Пусть вам счастье улыбнётся,

И всегда во всём везёт!

Со Старым Новым Годом: видео