Поздравления со Старым Новым годом 2020: стихи, картинки, открытки
В ночь с 13 на 14 января украинцы отмечают Старый Новый год 2020. Важно не забыть поздравить родных, близких и хороших знакомых с этим праздником, пожелать счастья, здоровья, радости, любви и взаимопонимания.
Поздравления со Старым Новым годом 2020 в прозе
Поздравляю со старым Новым годом. Это волшебный праздник предоставляет нам прекрасную возможность очередной раз встретиться с нашими родными и близкими, поблагодарить их за поддержку и пожелать им всего наилучшего. Желаю крепкого здоровья, благосостояния, счастья, удачи и успеха.
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Со Старым Новым годом поздравляю и искренне хочу пожелать, чтобы всё плохое и грустное осталось в прошлом, чтобы в новом году невероятно повезло, чтобы было много счастья и удачи, оставалась сила духа и крепкая любовь всем врагам назло.
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Поздравляю со Старым Новым годом, а пожелать хочу оставить все неприятное в прошлом, встретить с улыбкой и счастьем в душе этот год, идти по зову сердца и достигать всех целей, искренне любить и радоваться жизни.
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Встречая старый Новый год! Забудьте про печали, болезни и беду. Пусть праздник принесет в ваш дом любовь и здоровье, оптимизм и добрые слова. Живите в веселье и радости весь год. Хороших встреч, исполнения желаний и везения.
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В Старый Новый год желаю вам счастья, любви, здоровья, смеха! Пусть все ваши беды останутся позади и больше никогда вас не коснуться! Желаю, чтобы этот год засыпал вас драгоценными подарками и принёс бескрайнее море позитива! Пусть все ваши добрые надежды сбываются!
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Зима продолжает свой стремительный хоровод праздников. Спешу поздравить вас со старым Новым годом! Пускай ваша жизнь будет бурной и веселой, как новогодние карнавалы. Пускай радость и смех в тот праздник, станут зарядом положительных эмоций на весь год. Желаю, чтобы ваши дома всегда наполняли достаток и благополучие!
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Для того чтобы пожелать всего хорошего сегодня есть повод. И этот повод Старый Новый год. Желаю, что он принес только радостные моменты в повседневную жизнь, а главное сохранил здоровье, счастье и благополучие. Поздравляю!
Стихи для поздравления со Старым Новым Годом
В праздник Старый Новый год
Пусть вам всем с лихвой везет,
Сказка начинается
Гулянье продолжается!
Пусть сегодня будет жарко
А в мешке лежат подарки,
Наши все гадания
Сбудутся желания!
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Пусть лучистым хороводом
В жизнь придут удача, смех,
Принесут большой успех.
Пусть сбываются мечты
Все, чего желаешь ты!
Пусть прямой будет дорога
Не является тревога!
Только счастья в Новый год,
Пусть тебе всегда везет!
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Со Старым Новым годом
Поздравить вас спешим.
Желаем счастья много
И праздника души!
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Добрый Старый Новый год
Снова праздник нам несёт.
Повод есть опять собраться
И встречать его приход!
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Давайте дружно встретим
Мы Старый Новый год!
И взрослым пусть, и детям
Он радость принесёт!
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Тепло пусть будет дома
От света ваших глаз!
Со Старым Новым годом
Мы поздравляем вас!
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Нам снова дарит праздник
Заснеженный январь.
Со Старым Новым годом!
Гостей в дом зазывай!
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Поздравления шлём вам опять!
Ведь по старому стилю сегодня
Праздник снова пристало встречать.
Светлой радости вам новогодней!
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Снова Старый Новый год
Радость праздника несёт.
Пусть вам счастье улыбнётся,
И всегда во всём везёт!