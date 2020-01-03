Салаты с курицей на рождественский стол 2020
Близится Новый год. Самое время подумать о новогоднем столе. УНИАН собрал для Вас самые популярные и вкусные рецепты салатов с курицей - неотъемлемым атрибутом новогодних празднеств. Такие салаты не ударят по Вашему кошельку, при этом они вкусные и очень сытные.
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Салат с курицей и морковью
Отварная курятина — 400 грамм
Фасоль красная консервированная — 200 грамм
Корейская морковь – 200 грамм;
Зелень – по вкусу
Творожный сыр и йогурт без наполнителя для заправки (можно заменить всеми любимым майонезом:)
Мясо нарезать соломкой или разобрать на волокна. С фасоли слить жидкость, морковь можно немного измельчить, если она натёрта длинными кусочками. Заправить взбитым с йогуртом творожным сыром. Соль, перец по вкусу.
Салат с курицей и грибами
шампиньоны - 250 гр
луковица (средняя) - 1шт.
отварная куриная грудка - 300 гр
отварной картофель (средний) - 3 шт.
отварные яйца - 3 шт.
сыр полутвердых сортов (например "Гауда") - 100 гр
майонез
соль, черный молотый перец - по вкусу
растительное масло
Шампиньоны обжарить с луком, посолить, добавить черный молотый перец. Картофель, яйца и сыр натереть на крупной терке. Куриное мясо нарезать кубиками. Выкладывать слоями, промазывая каждый майонезом.
1 слой - картофель
2 слой - курица
3 слой - грибы с луком
4 слой - яйца
5 слой - сыр
Салат с копчёной курицей
Копченая курица— 300 грамм
Помидор -1 штука
Огурец – 1 штука
Сыр твердый тертый – 100 грамм
Чеснок – 1-2 зубчика
Горсть хлебных сухариков
Соус – йогурт+горчица+бальзамический уксус+соль/перец
Курицу, помидор и огурец порезать кубиками. Сыр потереть с чесноком. Выкладывать слоями, пропитывая соусом.
1 слой - курица
2 слой - огурец + сыр с чесноком
3 слой - помидор + сухарики
Салат с курицей и грибами #2
-куриная грудка (обжаренная без масла на сильном огне, можно предварительно замариновать в вашем любимом маринаде)
-вареный картофель (порезать кубиками)
-вареная морковь (порезать кубиками)
-маринованные шампиньоны (порезать кубиками)
-горошек
-укроп
-яйца вареные (порезать кубиками)
Все смешать, добавить майонез и соль по вкусу.
Салат "Охотники на привале"
200 гр куриного мясо мелко порезать
1 кочан пекинской капусты нашинковать
1 морковь сырая на крупной терке
1 ст л хрена
майонез, соль по вкусу
Салат с курицей и кукурузой
300 г куриного филе;
300 г шампиньонов;
1 банка сладкой кукурузы;
300 г пекинской капусты;
майонез для заправки.
Шампиньоны отварить до готовности в течение 15 минут и нарезать. Куриное филе нарезать средними кусочками, посолить и обжарить на растительном масле.
Пекинскую капусту мелко нашинковать и помять руками. Все вмешать и заправить майонезом. Посолить и поперчить по вкусу.
Салат с курицей и ананасами
Куриная грудка - 1 шт.
Яйцо куриное - 3 шт.
Ананас консервированный - 300 г
Консервированная кукуруза - 1 банка
Сыр твердый - 100-150 г
Майонез, соль, перец
Куриную грудку отварить до готовности с солью и специями. Яйца отварить. Все порезать кубиками и заправить майонезом, не забыв посолить и поперчить по вкусу. Можно добавить карри.