Михайлов день 2019: лучшие поздравления и открытки

Священное писание утверждает, что Архангел Михаил первым выступил против Дьявола и возглавил небесное воинство в войне с ним.

Сегодня украинские православные отмечают Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, известный в народе как Михайлов день.

Этот день церковь посвятила одному из главных заступников рода человеческого – Архангелу Михаилу. Он являлся пророкам, защищал людей от греха и темных сил, а также помогал нуждающимся.

Священное писание утверждает, что Михаил первым выступил против Дьявола и возглавил небесное воинство в войне с ним. В результате темные силы были разбиты, а Сатана был низвергнут с небес.

Михайлов день является одним из самых древних христианских праздников, Дата его празднования была установлена церковью еще в IV веке. За столетия этот праздник оброс в народной памяти массой самых разнообразных примет и суеверий. Верующие продолжают отмечать Михайлов день и сегодня.

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Михайлов день – традиции

В День Архистратига Михаила церковь проводит праздничные богослужения. Верующие молятся Архангелу о защите от врагов, спасении от греха и наставлении на путь истинный.

Крестьяне воздерживались от тяжелого труда, накрывали богатые столы в преддверии строго поста и принимали гостей. Кроме того, в домохозяйствах проводили обряды на «задабривание» дворового (младший брат домового). Для того, чтобы добрых дух не покинул двор и присматривал за скотиной, ему оставляли праздничный ужин во дворе или в хлеву.

Михайлов день – приметы

На Михаила наши предки ожидали сильных ветров и укрепляли крыши. Считалось, что после Михайлового дня наступают зимние холода.

С этим днем связан целый ряд погодных примет:

Утрений иней – к скорой и снежной зиме;

Туман – к небольшой оттепели;

Мокрый снег – к дождливой весне;

С утра солнечно – зима будет очень суровой;

По погоде на Михайлов день также предсказывали, какой будет погода на День Святого Николая.

Что нельзя делать на Михаила

Считалось, что в Михайлов день не стоит работать: рубить дрова, заниматься резьбой, ткать, или выполнять работу за деньги. Кроме того, в день воинства небесного нельзя отказывать в помощи ближним.

Михайлов день – поздравления

На праздник Михаила мужчин с таким именем принято поздравлять с днем Ангела. Удачное поздравление можно составить самому, а можно найти в сети. Кроме того, поздравления на Михаила принимают все верующие.

Михайлов день уж на пороге,

Стремлюсь поздравить я тебя.

Пускай обходят все невзгоды,

Пусть навсегда уйдет беда.

Пускай от счастья дом искрится,

Пусть будет радости сполна,

Лишь всё хорошее случится,

А горе — вовсе никогда.

***

Михайлов день справляют люди,

Вас поздравляю нынче я.

Пусть под защитой мощной будет

Архистратига вся семья.

Просите мира и здоровья,

Услышит всех вас Михаил,

Поможет и спасет в несчастье

Он всех, кто верил и любил.

***

С днем архистратига Михаила,

С праздником архангела, друзья,

Пусть хранит вас от беды молитва,

Будет счастлива и радостна семья.

Поищите и найдите благодатный,

Верный сердцу и святой ответ,

Исповедуйтесь и к батюшке с причастием,

Приходите, чтоб узнать совет.

***

Спешим поздравить мужчин и мальчиков, обладателей милозвучного имени Михаил. Будьте здоровы и счастливы, любимы и талантливы во всем. Желаем Вам, чтобы Золотая Рыбка не раз попадалась к Вам в сети, и желания исполнялись сами собой, как по взмаху волшебной палочки.

***

Поздравляем всех верующих с Михайловым Днем, а всех Михаилов с днем их покровителя и желаем им быть мудрыми и сильными, как сам покровитель ангелов. Следуйте истинному пути и хранить верность своему призванию. Берегите в своем сердце веру в Бога и любовь к близким.

Михайлов день – открытки

Поздравить близких, знакомых и коллег на Михаила можно и с помощью впечатляющей цифровой открытки. Их всегда можно найти в сети.

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