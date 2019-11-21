Михайлов день 2019: лучшие поздравления и открытки
Сегодня украинские православные отмечают Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, известный в народе как Михайлов день.
Этот день церковь посвятила одному из главных заступников рода человеческого – Архангелу Михаилу. Он являлся пророкам, защищал людей от греха и темных сил, а также помогал нуждающимся.
Священное писание утверждает, что Михаил первым выступил против Дьявола и возглавил небесное воинство в войне с ним. В результате темные силы были разбиты, а Сатана был низвергнут с небес.
Михайлов день является одним из самых древних христианских праздников, Дата его празднования была установлена церковью еще в IV веке. За столетия этот праздник оброс в народной памяти массой самых разнообразных примет и суеверий. Верующие продолжают отмечать Михайлов день и сегодня.
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Михайлов день – традиции
В День Архистратига Михаила церковь проводит праздничные богослужения. Верующие молятся Архангелу о защите от врагов, спасении от греха и наставлении на путь истинный.
Крестьяне воздерживались от тяжелого труда, накрывали богатые столы в преддверии строго поста и принимали гостей. Кроме того, в домохозяйствах проводили обряды на «задабривание» дворового (младший брат домового). Для того, чтобы добрых дух не покинул двор и присматривал за скотиной, ему оставляли праздничный ужин во дворе или в хлеву.
Михайлов день – приметы
На Михаила наши предки ожидали сильных ветров и укрепляли крыши. Считалось, что после Михайлового дня наступают зимние холода.
С этим днем связан целый ряд погодных примет:
Утрений иней – к скорой и снежной зиме;
Туман – к небольшой оттепели;
Мокрый снег – к дождливой весне;
С утра солнечно – зима будет очень суровой;
По погоде на Михайлов день также предсказывали, какой будет погода на День Святого Николая.
Что нельзя делать на Михаила
Считалось, что в Михайлов день не стоит работать: рубить дрова, заниматься резьбой, ткать, или выполнять работу за деньги. Кроме того, в день воинства небесного нельзя отказывать в помощи ближним.
Михайлов день – поздравления
На праздник Михаила мужчин с таким именем принято поздравлять с днем Ангела. Удачное поздравление можно составить самому, а можно найти в сети. Кроме того, поздравления на Михаила принимают все верующие.
Михайлов день уж на пороге,
Стремлюсь поздравить я тебя.
Пускай обходят все невзгоды,
Пусть навсегда уйдет беда.
Пускай от счастья дом искрится,
Пусть будет радости сполна,
Лишь всё хорошее случится,
А горе — вовсе никогда.
***
Михайлов день справляют люди,
Вас поздравляю нынче я.
Пусть под защитой мощной будет
Архистратига вся семья.
Просите мира и здоровья,
Услышит всех вас Михаил,
Поможет и спасет в несчастье
Он всех, кто верил и любил.
***
С днем архистратига Михаила,
С праздником архангела, друзья,
Пусть хранит вас от беды молитва,
Будет счастлива и радостна семья.
Поищите и найдите благодатный,
Верный сердцу и святой ответ,
Исповедуйтесь и к батюшке с причастием,
Приходите, чтоб узнать совет.
***
Спешим поздравить мужчин и мальчиков, обладателей милозвучного имени Михаил. Будьте здоровы и счастливы, любимы и талантливы во всем. Желаем Вам, чтобы Золотая Рыбка не раз попадалась к Вам в сети, и желания исполнялись сами собой, как по взмаху волшебной палочки.
***
Поздравляем всех верующих с Михайловым Днем, а всех Михаилов с днем их покровителя и желаем им быть мудрыми и сильными, как сам покровитель ангелов. Следуйте истинному пути и хранить верность своему призванию. Берегите в своем сердце веру в Бога и любовь к близким.
Михайлов день – открытки
Поздравить близких, знакомых и коллег на Михаила можно и с помощью впечатляющей цифровой открытки. Их всегда можно найти в сети.
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