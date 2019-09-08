День Натальи: поздравления, история имени, открытки
Сегодня, 8 сентября, свой День ангела отмечают Натальи, ведь это день памяти святой мученицы Наталии, которая жила в начале IV века в Никомидии, и мужа ее Адриана.
Стоит отметить, что Натальям приписывают веселый нрав, любовь к детям и чувство справедливости.
Значение имени Наталья
С латинского имя переводится как "родная", "благословенная". Натальям приписывают сильный характер. С детства ребенок растет жизнерадостным, с живым воображением, активным в учении. Девушку окружают знакомые и друзья, готовые прийти на выручку в трудную минуту. Она гостеприимна и любит бывать в гостях. Говорят, что имя наделяет обладателя веселым нравом, поэтому Натальи редко бывают угрюмыми или грустными.
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Душа любой компании Наталья умеет сочувствовать и сопереживать, как никто. При этом за свое самопожертвование она ничего не потребует взамен. В ней ярко проявляется чувство справедливости. Имя не ограничивает обладательниц в профессии, зачастую они справляются даже с самой трудной задачей. Ранний брак нисколько не мешает Наталье проводить время с друзьями или успешно продвигаться по карьерной службе. Наталья счастлива, когда чувствует в свой адрес заслуженную похвалу или искренние слова благодарности и восхищения.
Впрочем, Натальям также приписывают самолюбивость, болезненные реакции на безобидные замечания, нетерпимость к критике. А если Наталья приняла решение, ее ничто и никто не сможет заставить пересмотреть его.
Когда празднует День ангела Наталья
Именин у Наташ не так уж и много: 11 января, 22 марта и 31 марта, 8 сентября, 14 сентября. При этом чаще всего отмечают День Натальи 8 сентября – в честь память святой мученицы Наталии и ее мужа Адриана, живших в начале IV века в Никомидии. В народе его называют днем Натальи-Овсяницы, так как во многих регионах в это время начинают косить овес.
Поздравления с днем ангела Натальи
Ваше имя сочетает
Силу, нежность, доброту!
От души я вам желаю
Не растратить красоту!
Вы, Наталья — совершенство,
С уваженьем говорю!
Пусть вам дарит жизнь блаженство,
Небеса за вас молю!
***
С днем ангела, Наташа.
Будь, как обычно, милой,
Счастливой, слишком даже,
Здоровой и любимой.
Пусть от печалей разных
Твой ангел охраняет,
Всё в жизни будет классно,
Ведь ты достойна — знаю!
***
С днем ангела, Наталья, поздравляю,
Не зря ведь каждый в мире знает,
Что ты и благородна, и добра,
Порядочна, достаточно щедра.
Так пусть твой ангел помогает,
От бед, невзгод оберегает.
По жизни весело шагай,
Проблемы со здоровьем ты не знай.
***
Наталья, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой хранитель всегда был с тобой рядом, оберегал и опекал. Пусть счастье и любовь, внимание и возможности тебе сопутствовали! Красоты, заботы, искренности, много радости и сюрпризов! Будь счастлива, дорогая!
***
Есть в тебе загадка, тайна,
Нимфа зазеркалья.
С именинами тебя,
Милая Наталья.
Пусть хранитель твой небесный
Помогает и ведет,
Все проблемы и ненастья
Легким жестом отведет.