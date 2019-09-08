День Натальи: поздравления, история имени, открытки

8 сентября свой День ангела отмечают Натальи.

Сегодня, 8 сентября, свой День ангела отмечают Натальи, ведь это день памяти святой мученицы Наталии, которая жила в начале IV века в Никомидии, и мужа ее Адриана.

Стоит отметить, что Натальям приписывают веселый нрав, любовь к детям и чувство справедливости.

Значение имени Наталья

С латинского имя переводится как "родная", "благословенная". Натальям приписывают сильный характер. С детства ребенок растет жизнерадостным, с живым воображением, активным в учении. Девушку окружают знакомые и друзья, готовые прийти на выручку в трудную минуту. Она гостеприимна и любит бывать в гостях. Говорят, что имя наделяет обладателя веселым нравом, поэтому Натальи редко бывают угрюмыми или грустными.

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Душа любой компании Наталья умеет сочувствовать и сопереживать, как никто. При этом за свое самопожертвование она ничего не потребует взамен. В ней ярко проявляется чувство справедливости. Имя не ограничивает обладательниц в профессии, зачастую они справляются даже с самой трудной задачей. Ранний брак нисколько не мешает Наталье проводить время с друзьями или успешно продвигаться по карьерной службе. Наталья счастлива, когда чувствует в свой адрес заслуженную похвалу или искренние слова благодарности и восхищения.

Впрочем, Натальям также приписывают самолюбивость, болезненные реакции на безобидные замечания, нетерпимость к критике. А если Наталья приняла решение, ее ничто и никто не сможет заставить пересмотреть его.

Когда празднует День ангела Наталья

Именин у Наташ не так уж и много: 11 января, 22 марта и 31 марта, 8 сентября, 14 сентября. При этом чаще всего отмечают День Натальи 8 сентября – в честь память святой мученицы Наталии и ее мужа Адриана, живших в начале IV века в Никомидии. В народе его называют днем Натальи-Овсяницы, так как во многих регионах в это время начинают косить овес.

Поздравления с днем ангела Натальи

Ваше имя сочетает

Силу, нежность, доброту!

От души я вам желаю

Не растратить красоту!

Вы, Наталья — совершенство,

С уваженьем говорю!

Пусть вам дарит жизнь блаженство,

Небеса за вас молю!

***

С днем ангела, Наташа.

Будь, как обычно, милой,

Счастливой, слишком даже,

Здоровой и любимой.

Пусть от печалей разных

Твой ангел охраняет,

Всё в жизни будет классно,

Ведь ты достойна — знаю!

***

С днем ангела, Наталья, поздравляю,

Не зря ведь каждый в мире знает,

Что ты и благородна, и добра,

Порядочна, достаточно щедра.

Так пусть твой ангел помогает,

От бед, невзгод оберегает.

По жизни весело шагай,

Проблемы со здоровьем ты не знай.

***

Наталья, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой хранитель всегда был с тобой рядом, оберегал и опекал. Пусть счастье и любовь, внимание и возможности тебе сопутствовали! Красоты, заботы, искренности, много радости и сюрпризов! Будь счастлива, дорогая!

***

Есть в тебе загадка, тайна,

Нимфа зазеркалья.

С именинами тебя,

Милая Наталья.

Пусть хранитель твой небесный

Помогает и ведет,

Все проблемы и ненастья

Легким жестом отведет.

День Натальи: открытки

С днем ангела Натальи: видео