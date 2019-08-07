7 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Сегодня отмечают церковный праздник - Успение праведной Анны, матери Богородицы.

7 августа - 219-й день года (220-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остаётся 146 дней. В XX и XXI веках соответствует 25 июля юлианского календаря.

Какой сегодня церковный праздник

7 августа отмечают Успение праведной Анны, матери Богородицы. Супруги, Иоаким и Анна, жили в Назарете Галилейском. Они не имели детей до глубокой старости и всю жизнь скорбели об этом. Им приходилось переносить презрение и насмешки, так как в то время бесчадие считалось позором. Но они никогда не роптали и только горячо молились Богу, смиренно уповая на Его Волю.

Однажды, во время большого праздника, дары, которые праведный Иоаким взял в Иерусалим для принесения их Богу, не были приняты священником Рувимом, который считал, что бездетный муж не может приносить жертву Богу.

Это очень опечалило старца, и он, считая себя самым грешным из людей, решил не возвращаться домой, а поселиться в одиночестве в пустынном месте. Его праведная супруга Анна, узнав, какому унижению подвергся ее муж, стала в посте и молитве скорбно просить Бога о даровании ей ребенка. В пустынном уединении и постничестве о том же просил Бога и праведный Иоаким. И молитва святых супругов была услышана - им обоим Ангел возвестил о том, что родится у них Дочь, которую благословит весь род человеческий. По повелению Небесного Вестника, праведные Иоаким и Анна встретились в Иерусалиме, где, по обетованию Божию, у них и родилась Дочь, нареченная Марией.

7 августа: памятные даты

В среду нет официальных международных праздников, но есть памятные исторические даты. Так, 7 августа 1840 года в Англии было запрещено использовать детей в качестве трубочистов.

В 1970 году состоялся первый компьютерный шахматный турнир.

В 1974 году французский уличный канатоходец Филипп Пети прошел по канату, натянутому между Северной и Южной башнями-близнецами Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

В 1983 году было принято постановление ЦК КПСС и СМ СССР «Об укреплении социалистической трудовой дисциплины», предусматривавшее наказания за выпуск брака, прогулы и опоздания на работу, пьянство на рабочем месте. Самым характерным примером его претворения в жизнь, ставшим приметой андроповского времени, были массовые облавы на посетителей магазинов, кинотеатров в дневное время.

Неофициальные праздники – День холостяка и День собирания звезд.

7 августа именины

Если вас интересует вопрос, как назвать ребенка, чей день рождения 7 августа, то в этот день именины у Анны, Макария, Николая и Александра.

Знак Зодиака 7 Августа - Лев

Стихия Знака: Огонь. Этот знак Зодиака примыкает к знакам стихии Огня, которые владеют следующими качествами: великодушие, разностороннее развитие, цельность, привлекательность, умение прощать.

Планета Управитель: Солнце. Лев получает от него самореализация, яркость личности. Влияние Солнца идеально для всех мужских профессий и женщин, увлечения которых, связаны с творчеством. Планета в изгнании – Уран. Можете быть благодарны ей за недостаток свободы мышления, а также зависимость от оценок окружающих.

7 августа приметы

В народе этот день получил такие названия:

Анна Зимоуказательница;

Анна летняя;

Анна холодная;

Анна-холодница;

холодные утренники.

По погоде дня определяли, какой будет зима. Если холодно или ненастно, то зима будет морозной и суровой. Если же стоит теплая и сухая погода, то зимние месяцы порадуют солнцем и небольшим морозом.

По народным поверьям, Анна Зимоуказательница собирает холодные утренники и напоминает людям, что скоро наступит ненастная погода. Обычно с этого периода начинает холодать. Лето подходит к концу, а осень стоит на пороге.