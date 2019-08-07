Сегодня православные отмечают Успение праведной Анны: приметы и традиции

Украинские верующие издревле почитали святую Анну как покровительницу супружеской жизни и родовитости.

Православные христиане сегодня, 7 августа, отмечают День святой Анны – матери Богородицы, бабушки Иисуса Христа. Согласно Священному Преданию, Анна и ее супруг Иоаким много лет не могли завести детей, и дочь Мария родилась у них чудесным образом.

Православная Церковь называет Иоакима и Анну «Богоотцами», поскольку они были прямыми предками Спасителя.

День успения святой Анны особо почитается верующими в Восточной Европе, в том числе и в Украине. УНИАН собрал главные традиции и приметы Дня матери Богородицы.

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История святой Анны

Анна, которой суждено было стать праматерью Господа, была младшей дочерью иудейского священника Матфана. Ее муж, Иоаким, происходил из колена Иудина, из рода царя Давида. Супруги вели праведную жизнь в Назарете Галилейском, отдавая почти все свои средства на Иерусалимский храм и помощь бедным.

Иоаким и Анна до глубокой старости не могли завести детей и были очень опечалены этим, постоянно моля Господа о потомстве. Уже в преклонном возрасте Анна увидела на лавровом дереве гнездо с птенцами и слезно помолилась о ребенке, обещая принести его в дар Богу.

Тогда ей явился Ангел и сообщил, что она родит дочь по имени Мария, через которую благословение сойдет на все народы мира. Вскоре вместе с Иоакимом она зачала в Иерусалиме дитя и родила деву Марию. Девочка жила с родителями лишь до трехлетнего возраста. Затем ее отдали в храм Господень, где воспитывали до совершеннолетия.

Вскоре после того, как девочку привели в Храм, супруги скончались. Святая Анна пережила Иоакима на два года и скончалась на 80 году жизни. День ее успения отмечается церковью.

Успение праведной Анны – традиции

По случаю успения праведной Анны церковь проводит торжественные службы и просит прихожан читать молитвы о святой.

У наших предков этот день считался по преимуществу девичьим праздником. Девушки устраивали девичники-вечерницы. Женщины не выходили на работы и посвящали день домашним делам. На праздничном столе центральное место занимали блюда из картофеля.

Украинские православные издревле почитали святую Анну как покровительницу супружеской жизни и родовитости. Считалось, что она помогает супругам, которые не могут зачать детей. На день успения святой они молились о потомстве. Считалось, что все, что будущая мать делала на День Анны, повлияет на ее будущего ребенка.

Праздник считался особенным и для бродячих торговцев, которых называли "каликами перехожими". Они жгли на берегах рек, а местные сельчане шли к ним выпить браги и послушать истории о странствиях.

Приметы на Успение святой Анны

Наши предки называли День успения «Анной Летней», ведь помимо этого праматери господней посвящены еще два христианских праздника: Рождение Пресвятой Богородицы (21 сентября) и День зачатия Девы Марии (День святой Анны, 22 декабря).

Считалось, что наступление Анны предвещает первое похолодание перед наступлением осени. В этот день крестьяне следили за погодой. Считалось, что если первая половина дня Успения Анны будет теплой и без дождей, то можно ждать теплой осени.

По этой же причине крестьяне усердно работали в полях, стремясь закончить жатву как можно быстрее.

Пчеловоды в этот день проверяли пасеки с молитвой, чтобы пчелы хорошо роились.

Существовала традиция скармливать первый собранный в этот день фрукт или овощ домашней скотине – если он будет съеден целиком, то следующий год будет благополучным.