Ивана Купала 2019: гадания, приметы и лучшие поздравления

Сегодня ночь на Ивана Купала.

Сегодня праздник Ивана Купала – традиционный восточнославянский праздник, который традиционно отмечают в ночь перед Ивановым днем с 6 на 7 июля. Купальская ночь или Иванов день — один из самых загадочных и непредсказуемых в цикле летних праздников в церковном календаре июля.

Какого числа Ивана Купала в 2019 году

По новому летоисчислению Ивана Купала отмечается 7 июля и уже не связан с днем летнего солнцестояния, хотя большинство эзотериков продолжают праздновать его именно 22 июня. Несмотря на это он не утратил своей магической силы, и многие купальские заговоры, связанные с огнем и водой успешно применяются в наши дни. Со дня Ивана Купала до Петрова дня, отмечаемого 12 июля, благодаря мощной энергетике природных стихий, можно совершать купальские гадания, обладающие самой высокой точностью в году.

Гадания на Ивана Купала

В «молчаливой воде» на Ивана Купалу гадали на любовь или удачу. На закате бросали камушек в таз с водой, задумывая желание. Если четное число кругов пойдет — исполнится, нет — тогда не жди. Загадать желание можно было, пустив венок по воде. Если уплывет венок далеко, то и желание сбудется. В какую сторону венок поплыл, оттуда и жениха ждать, а на месте стоит — не скоро замуж идти. Уж если венок пойдет на дно — жди неудачи в любви: «Венок утонул — милый обманул». А вот какого милого выбрать? Поможет гадание на папоротнике. Сколько претендентов — столько веточек. Загадать на каждую и все на дно опустить. Кто быстрее всплывет — за того и замуж идти.

Самый известный способ хоть что-то выяснить о будущем любимом и о своей жизни вообще – пустить на воду венок с зажженной на нем свечей. Если венок пошел ко дну сразу же – любимый разлюбил. Венок пристал к берегу – придется ждать свадьбы как минимум еще год. У кого венок будет плавать дольше всех, та будет самой счастливой, а у кого свечка дольше прогорит, девушка проживет долгую жизнь.

Также можно гадать на воске в эту ночь. Свечу нужно поломать на кусочки и сложить в ложку, разогреть ее на огне до полного расплавления воска, а потом резко вылить жидкую массу в стакан с холодной водой. По полученной фигурке обычно гадают – и обязательно при свечах.

Гадания на травах. В ночь на Ивана Купала девушка рвет разные травы и цветы, придя домой, прячет их под подушку и ложится спать. Утром девушка проверяет, какие травы ей удалось собрать. Если набралось двенадцать разных трав, значит, в этом году она выйдет замуж.

Гадание на березе. На праздник Ивана Купала девушки срывали семь маленьких березовых веточек, смешивали их и вытягивали одну. Если удавалось выбрать ветку ровную и гладкую, значит, и жизнь будет длинной и спокойной. А если попадалась веточка с бугорками, значит, много препятствий будет в судьбе.

Гадание на ромашке. Девушки наливали в широкую и неглубокую емкость воду, помещали в нее два цветка ромашки без стебельков. Если цветки плыли в разные стороны – друг от друга – влюбленные расстанутся. Если продолжают плавать рядышком – будут вместе всю жизнь.

Гадание по кругам на воде. Нужно было набрать в воду в широкую емкость. Потом загадывали желании и бросали в воду небольшой камушек. Четное число кругов на воде – желание исполнится, нечетное – не исполнится.

Гадание на кленовом листе. Девушки подходили к клену и поднимали с земли опавший лист. Потом считали, сколько у него острых, торчащих уголком краев. Четное количество – задуманное свершится. Нечетное – надеяться не стоит.

Приметы на Ивана Купала

Довольно часто наши предки пытались спрогнозировать будущий урожай в зависимости от погоды. Например, если на Ивана Купала дождливая погода, то хорошего урожая в грядущем году не будет точно. А вот если обильная роса, то это уже совсем другое дело, ведь тогда урожай будет богатым и плодовитым. Когда же в праздничную ночь на небе много звезд будет, то будет много грибов.

Считалось, что выходят на охоту не только лешие и русалки, но и ведьмы с чертами, которые могут навредить скоту, да и всем людям. Наши предки защищались против них с помощью крапивы, раскладывая её на подоконниках и на пороге.

Если в этот день выше всех перепрыгнуть через костер, то, по народным поверьям, у этого человека в грядущий год будет больше везения и удачи.

Если вас интересует, какая будет погода в ближайшее время, в день Ивана Купала очень легко сделать метеорологический прогноз: пойдет дождь – значит, через недельку установится жаркая и сухая погода и будет она оставаться такой до самого конца лета.

Любителям делать домашние заготовки, стоит обратить внимание и на еще одну примету праздника: если в ночь на Купала на небе хорошо видны звезды, а на заре выпадет сильная роса – ждите большой урожай грибов, огурцов, да и других овощей.

У потенциальных невест еще одна возможность проверить, устроят ли они в этом году личную жизнь. Можно собрать затемно травы да цветы, положить под подушку, а утром проверить: если набралось двенадцать разных видов – свадьбе точно быть.

Поздравления на Ивана Купала

Днём мы будем обливаться

И веселью предаваться.

Из цветов сплетём венки,

Чтоб пускать их у реки.

К ночи разведём костёр,

Будем прыгать мы на спор.

Спросите: «Что за забавы?»

Это день Ивана Купалы!

***

Пришел Иван Купала день —

На реку все, кому не лень.

Там хороводы и костры,

Надежды, тайные мечты.

С прекрасным праздником, друзья!

Сегодня нам грустить нельзя.

А лучше уж венок сплести

И с ним любовь свою найти!

***

Собираем мы цветы

И в букеты заплетаем,

Сложим вместе все мечты

И желанье загадаем.

Пустим по воде венок,

Пусть судьба найдет дорогу.

Каждый новый колосок,

Нам подарит силы много.

***

Венки девчонки заплетают,

Травы приятно благоухают,

Костер огромный разгорается —

Наш праздник начинается!

На Ивана, на Купала

Ждут всех разные забавы:

До заката искупайся,

И водичкой обливайся.

Желаем радости и счастья море,

Пусть вода смоет все горе,

А огонь очистит путь,

Ты счастливым самым будь!

В день Ивана Купала от души пожелать хочу щедрости судьбы и пышности природы, чистой воды и яркого огня, душевного исцеления и бодрости тела, доброй удачи и благополучия на жизненном пути.

Поздравляю с праздником Ивана Купала. Желаю на своём пути найти свой цветущий папоротник, которой и твоё сердце заставит расцвести лепестками счастья и любви. Пусть на твоём пути встречаются добрые люди, пусть в этот день с тобой случится настоящее чудо и не одно! Здоровья, благодати и радости.

В праздник Ивана Купала от души желаю светлой радости души и искренней любви, доброго блага и счастливых мгновений жизни, невероятных чудес и волшебной удачи, красивой сказки жизни и великих событий.