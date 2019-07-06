Ивана Купала 2019: гадания, приметы и лучшие поздравления
Сегодня праздник Ивана Купала – традиционный восточнославянский праздник, который традиционно отмечают в ночь перед Ивановым днем с 6 на 7 июля. Купальская ночь или Иванов день — один из самых загадочных и непредсказуемых в цикле летних праздников в церковном календаре июля.
Какого числа Ивана Купала в 2019 году
По новому летоисчислению Ивана Купала отмечается 7 июля и уже не связан с днем летнего солнцестояния, хотя большинство эзотериков продолжают праздновать его именно 22 июня. Несмотря на это он не утратил своей магической силы, и многие купальские заговоры, связанные с огнем и водой успешно применяются в наши дни. Со дня Ивана Купала до Петрова дня, отмечаемого 12 июля, благодаря мощной энергетике природных стихий, можно совершать купальские гадания, обладающие самой высокой точностью в году.
Гадания на Ивана Купала
В «молчаливой воде» на Ивана Купалу гадали на любовь или удачу. На закате бросали камушек в таз с водой, задумывая желание. Если четное число кругов пойдет — исполнится, нет — тогда не жди. Загадать желание можно было, пустив венок по воде. Если уплывет венок далеко, то и желание сбудется. В какую сторону венок поплыл, оттуда и жениха ждать, а на месте стоит — не скоро замуж идти. Уж если венок пойдет на дно — жди неудачи в любви: «Венок утонул — милый обманул». А вот какого милого выбрать? Поможет гадание на папоротнике. Сколько претендентов — столько веточек. Загадать на каждую и все на дно опустить. Кто быстрее всплывет — за того и замуж идти.
Самый известный способ хоть что-то выяснить о будущем любимом и о своей жизни вообще – пустить на воду венок с зажженной на нем свечей. Если венок пошел ко дну сразу же – любимый разлюбил. Венок пристал к берегу – придется ждать свадьбы как минимум еще год. У кого венок будет плавать дольше всех, та будет самой счастливой, а у кого свечка дольше прогорит, девушка проживет долгую жизнь.
Также можно гадать на воске в эту ночь. Свечу нужно поломать на кусочки и сложить в ложку, разогреть ее на огне до полного расплавления воска, а потом резко вылить жидкую массу в стакан с холодной водой. По полученной фигурке обычно гадают – и обязательно при свечах.
Гадания на травах. В ночь на Ивана Купала девушка рвет разные травы и цветы, придя домой, прячет их под подушку и ложится спать. Утром девушка проверяет, какие травы ей удалось собрать. Если набралось двенадцать разных трав, значит, в этом году она выйдет замуж.
Гадание на березе. На праздник Ивана Купала девушки срывали семь маленьких березовых веточек, смешивали их и вытягивали одну. Если удавалось выбрать ветку ровную и гладкую, значит, и жизнь будет длинной и спокойной. А если попадалась веточка с бугорками, значит, много препятствий будет в судьбе.
Гадание на ромашке. Девушки наливали в широкую и неглубокую емкость воду, помещали в нее два цветка ромашки без стебельков. Если цветки плыли в разные стороны – друг от друга – влюбленные расстанутся. Если продолжают плавать рядышком – будут вместе всю жизнь.
Гадание по кругам на воде. Нужно было набрать в воду в широкую емкость. Потом загадывали желании и бросали в воду небольшой камушек. Четное число кругов на воде – желание исполнится, нечетное – не исполнится.
Гадание на кленовом листе. Девушки подходили к клену и поднимали с земли опавший лист. Потом считали, сколько у него острых, торчащих уголком краев. Четное количество – задуманное свершится. Нечетное – надеяться не стоит.
Приметы на Ивана Купала
Довольно часто наши предки пытались спрогнозировать будущий урожай в зависимости от погоды. Например, если на Ивана Купала дождливая погода, то хорошего урожая в грядущем году не будет точно. А вот если обильная роса, то это уже совсем другое дело, ведь тогда урожай будет богатым и плодовитым. Когда же в праздничную ночь на небе много звезд будет, то будет много грибов.
Считалось, что выходят на охоту не только лешие и русалки, но и ведьмы с чертами, которые могут навредить скоту, да и всем людям. Наши предки защищались против них с помощью крапивы, раскладывая её на подоконниках и на пороге.
Если в этот день выше всех перепрыгнуть через костер, то, по народным поверьям, у этого человека в грядущий год будет больше везения и удачи.
Если вас интересует, какая будет погода в ближайшее время, в день Ивана Купала очень легко сделать метеорологический прогноз: пойдет дождь – значит, через недельку установится жаркая и сухая погода и будет она оставаться такой до самого конца лета.
Любителям делать домашние заготовки, стоит обратить внимание и на еще одну примету праздника: если в ночь на Купала на небе хорошо видны звезды, а на заре выпадет сильная роса – ждите большой урожай грибов, огурцов, да и других овощей.
У потенциальных невест еще одна возможность проверить, устроят ли они в этом году личную жизнь. Можно собрать затемно травы да цветы, положить под подушку, а утром проверить: если набралось двенадцать разных видов – свадьбе точно быть.
Поздравления на Ивана Купала
Днём мы будем обливаться
И веселью предаваться.
Из цветов сплетём венки,
Чтоб пускать их у реки.
К ночи разведём костёр,
Будем прыгать мы на спор.
Спросите: «Что за забавы?»
Это день Ивана Купалы!
***
Пришел Иван Купала день —
На реку все, кому не лень.
Там хороводы и костры,
Надежды, тайные мечты.
С прекрасным праздником, друзья!
Сегодня нам грустить нельзя.
А лучше уж венок сплести
И с ним любовь свою найти!
***
Собираем мы цветы
И в букеты заплетаем,
Сложим вместе все мечты
И желанье загадаем.
Пустим по воде венок,
Пусть судьба найдет дорогу.
Каждый новый колосок,
Нам подарит силы много.
***
Венки девчонки заплетают,
Травы приятно благоухают,
Костер огромный разгорается —
Наш праздник начинается!
На Ивана, на Купала
Ждут всех разные забавы:
До заката искупайся,
И водичкой обливайся.
Желаем радости и счастья море,
Пусть вода смоет все горе,
А огонь очистит путь,
Ты счастливым самым будь!
В день Ивана Купала от души пожелать хочу щедрости судьбы и пышности природы, чистой воды и яркого огня, душевного исцеления и бодрости тела, доброй удачи и благополучия на жизненном пути.
Поздравляю с праздником Ивана Купала. Желаю на своём пути найти свой цветущий папоротник, которой и твоё сердце заставит расцвести лепестками счастья и любви. Пусть на твоём пути встречаются добрые люди, пусть в этот день с тобой случится настоящее чудо и не одно! Здоровья, благодати и радости.
В праздник Ивана Купала от души желаю светлой радости души и искренней любви, доброго блага и счастливых мгновений жизни, невероятных чудес и волшебной удачи, красивой сказки жизни и великих событий.