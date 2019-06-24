Петров пост 2019: сколько продлится, правила питания и запреты

Апостольский пост считается не очень строгим. В этом году он будет сравнительно недолгим – всего 18 дней.

Сегодня, 24 июня, начинается Петров или Апостольский пост. Начало этого первого летнего поста, как обычно, приходится на понедельник – 8-й день после Троицы.

Продолжительность Петрова поста 2019 года

По продолжительности Апостольский пост бывает разным, это зависит от Пасхи: если Пасха ранняя, то он может быть довольно длительным, если поздняя, то может быть и менее двух недель. Однако прекращается этот пост всегда 12 июля. То есть в 2019 году он будет длиться 18 дней.

История установления поста

Петров пост – один из древнейших в христианской истории. Он еще называется Петро-Павловским или Апостольским (в народе также – Петровка), так как установлен в честь двух самых почитаемых в церкви апостолов Петра и Павла, день которых отмечается 12 июля. Поскольку название было слишком длинным, в народе его сократили до имени одного из святых.

Апостолы Петр и Павел молитвами и постом готовились к проповеди христианства по миру. Беря их в качестве примера, люди и сейчас придерживаются поста как духовного, так и телесного.

Какие блюда и когда можно есть

Апостольский пост не очень строгий. Разумеется, как и в любой другой пост, под запретом в этот период мясо и мясные блюда, яйца, молоко и молочные продукты. Зато в определенные дни разрешено есть рыбу и блюда из нее.

Примерное меню в этот период выглядит так:

понедельник – вареная пища без растительного масла;

вторник, четверг, суббота – любая постная пища с растительным маслом, а также рыба;

среда и пятница – самые строгие дни поста рекомендуется сухоядение;

воскресенье – любая постная пища, можно вино.

На праздник Рождества Иоанна Предтечи, 7 июля, разрешается рыба. Также требования поста ослабляют для беременных женщин и кормящих матерей.

Народные традиции в Петров пост

Этот пост приходится на период летнего сенокоса, душистого разнотравья и цветов, поэтому в народе много внимания уделяли земле и ее щедрым дарам. В этот период считается, что хорошо подкармливать и поливать землю для лучшего плодородия и заготавливать лекарственные цветы и травы.

На период поста также приходились красивые народные праздники и обряды: проводы русалок, похороны бога весеннего солнца Ярила, праздник Ивана Купала, сенокос и зажинки первого снопа, день святых Петра и Павла.

Запреты Апостольского поста

В дни поста запрещается вести праздный образ жизни, то есть под запретом гуляния и любое веселье. Не приветствует церковь в Петров пост никаких свадеб, запрещено венчание молодоженов и крестины детей.

Согласно поверьям, нежелательно в этот период заниматься рукоделием (считается, что таким образом можно зашить свое счастье и благосостояние), давать деньги в долг (сами из долгов не вылезете), стричься (волосы станет жидким), а также проводить заговоры и гадания (все это может обернуться против вас).