Украинцев в июне ждут рекордные выходные: когда и сколько будем отдыхать (календарь)

Июнь подарит украинцам дополнительные выходные - в честь Троицы и Дня Конституции.

В июне украинцы будут работать 18 дней, а отдыхать – 12 рекордных в 2019 году дней.

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Выходные в июне

Календарь на июнь 2019:

- общее количество календарных дней - 30;

- рабочие дни - 18;

- выходные в июне – 12 (1, 2, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 29, 30).

В июне украинцев ждут дополнительные выходные: 17 июня, понедельник, в честь Троицы, которая приходится на воскресенье, 16-ое число.

Также будем отдыхать 28 июня (пятницу) – в День Конституции.

Таким образом, украинцы будут отдыхать в июне два раза по три дня. Следующие дополнительные выходные ожидаются уже в августе.

Ранее сообщалось, что в 2019 году у украинцев будет ряд «длинных» выходных, поэтому УНИАН расскажет, как будем отдыхать, чтобы Вы успели спланировать свой отпуск или уикенд.