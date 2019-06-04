Украинцев в июне ждут рекордные выходные: когда и сколько будем отдыхать (календарь)
В июне украинцы будут работать 18 дней, а отдыхать – 12 рекордных в 2019 году дней.
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Выходные в июне
Календарь на июнь 2019:
- общее количество календарных дней - 30;
- рабочие дни - 18;
- выходные в июне – 12 (1, 2, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 29, 30).
В июне украинцев ждут дополнительные выходные: 17 июня, понедельник, в честь Троицы, которая приходится на воскресенье, 16-ое число.
Также будем отдыхать 28 июня (пятницу) – в День Конституции.
Таким образом, украинцы будут отдыхать в июне два раза по три дня. Следующие дополнительные выходные ожидаются уже в августе.
Ранее сообщалось, что в 2019 году у украинцев будет ряд «длинных» выходных, поэтому УНИАН расскажет, как будем отдыхать, чтобы Вы успели спланировать свой отпуск или уикенд.