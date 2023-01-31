По церковному календарю именины Кирилла празднуются несколько раз, в том числе и 31 января. Имя Кирилл довольно популярно в наши дни, и все его обладатели получают поздравления в последний день января.
Данное имя произошло с древнегреческого языка и переводится как "маленький господин", "владыка".
День Кирилла по церковному календарю
По церковному календарю именины Кирилла: 31 января, 1 октября – Кирилл Радонежский, схимонах, отец преподобного Сергия Радонежского; 31 января – Кирилл Александрийский; 17 февраля, 24 мая – Кирилл Философ, Моравский, равноапостольный, учитель Словенский.
День Ангела Кирилла: значение имени и характер обладателя
По одной из версий (из древнегреческого языка) – господинчик, барчонок. Уменьшительное к имени Кир Кириос – повелитель, владыка. Подругой версии (от персидского корня) – солнце Кирилл – человек с повышенной самооценкой. Комплексы неполноценности ему почти неведомы, если же они у него и есть, то окружающие об этом никогда не догадаются. Кирилл любит покрасоваться, он постоянно готов и ждет того, что его должны хвалить за его ум, манеру себя вести, красивую одежду, тонкий вкус. То есть Кирилл считает себя "самым-самым", тем, без которого и вода не освятится, – самым умным, самым смелым.
Несмотря на то, что в характере присутствуют и негативные черты, он умело их скрывает и переводит в положительные стороны. Кирилл склонен к повышенной самооценке. Мальчик носящий данное имя хорошо учится. Благодаря аналитическому складу ума, он с легкостью изучает точные науки.
Кирилл в выборе жены руководствуется тем, какое впечатление она будет производить на людей. Так же он будет и любить ее – глазами других. Кирилл большой спорщик, переубедить его в чем-то практически невозможно. Любит порассуждать на отвлеченные темы Ревнив, жене не изменяет.
Имя Кирилл в оберегах и покровителях
Планета-покровитель: Сатурн.
Животное-покровитель: Слон, Олень, Пеликан, Дельфин.
Растение-покровитель: Пихта, Крокус.
Камень-талисман: Сапфир.
Поздравления с днем ангела Кирилла
Поздравляем с именинами, Кирилл!
Своим задором ты давно нас всех уж покорил!
Ты душа любой компании бесспорно,
Искусством очаровывать ты овладел проворно!
В тебе есть свет и созиданье,
Добро и вера, лад и мир,
Пускай исполнятся желанья
Прекрасные, мой друг Кирилл!
***
С Днем Ангела тебя, Кирилл!
Ты носишь имя "Повелитель".
Желаю, чтоб ты счастлив был,
Чтоб жизнь цветной и доброй видел.
Умеешь ты подать себя,
Умеешь в силы свои верить.
Удачи пожелаю я
И знать, где в жизни в счастье двери!
***
Кирилл, пусть лучшее случится,
Пусть только радостные лица
Тебя по жизни окружают,
Всегда на подвиг вдохновляют,
Пусть будет новых дел немало,
Чтобы всегда всего хватало,
И пусть всегда тебе везет,
Удача постоянно ждет!
***
Именины, брат Кирилл!
Поздравляю, братец милый!
И кричу, что хватит сил —
Что ты лучший, брат любимый!
Пусть все будет расчудесно!
Пусть мечты приходят в явь!
Ты ведь лучший, если честно,
Отрицания оставь!