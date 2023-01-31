УНИАН собрал красивые поздравления с Днем ангела Кирилла и рассказал, что означает это имя.

По церковному календарю именины Кирилла празднуются несколько раз, в том числе и 31 января. Имя Кирилл довольно популярно в наши дни, и все его обладатели получают поздравления в последний день января.

Данное имя произошло с древнегреческого языка и переводится как "маленький господин", "владыка".

День Кирилла по церковному календарю

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По церковному календарю именины Кирилла: 31 января, 1 октября – Кирилл Радонежский, схимонах, отец преподобного Сергия Радонежского; 31 января – Кирилл Александрийский; 17 февраля, 24 мая – Кирилл Философ, Моравский, равноапостольный, учитель Словенский.

День Ангела Кирилла: значение имени и характер обладателя

По одной из версий (из древнегреческого языка) – господинчик, барчонок. Уменьшительное к имени Кир Кириос – повелитель, владыка. Подругой версии (от персидского корня) – солнце Кирилл – человек с повышенной самооценкой. Комплексы неполноценности ему почти неведомы, если же они у него и есть, то окружающие об этом никогда не догадаются. Кирилл любит покрасоваться, он постоянно готов и ждет того, что его должны хвалить за его ум, манеру себя вести, красивую одежду, тонкий вкус. То есть Кирилл считает себя "самым-самым", тем, без которого и вода не освятится, – самым умным, самым смелым.

Несмотря на то, что в характере присутствуют и негативные черты, он умело их скрывает и переводит в положительные стороны. Кирилл склонен к повышенной самооценке. Мальчик носящий данное имя хорошо учится. Благодаря аналитическому складу ума, он с легкостью изучает точные науки.

Кирилл в выборе жены руководствуется тем, какое впечатление она будет производить на людей. Так же он будет и любить ее – глазами других. Кирилл большой спорщик, переубедить его в чем-то практически невозможно. Любит порассуждать на отвлеченные темы Ревнив, жене не изменяет.

Имя Кирилл в оберегах и покровителях

Планета-покровитель: Сатурн.

Животное-покровитель: Слон, Олень, Пеликан, Дельфин.

Растение-покровитель: Пихта, Крокус.

Камень-талисман: Сапфир.

Поздравления с днем ангела Кирилла

Поздравляем с именинами, Кирилл!

Своим задором ты давно нас всех уж покорил!

Ты душа любой компании бесспорно,

Искусством очаровывать ты овладел проворно!

В тебе есть свет и созиданье,

Добро и вера, лад и мир,

Пускай исполнятся желанья

Прекрасные, мой друг Кирилл!

***

С Днем Ангела тебя, Кирилл!

Ты носишь имя "Повелитель".

Желаю, чтоб ты счастлив был,

Чтоб жизнь цветной и доброй видел.

Умеешь ты подать себя,

Умеешь в силы свои верить.

Удачи пожелаю я

И знать, где в жизни в счастье двери!

***

Кирилл, пусть лучшее случится,

Пусть только радостные лица

Тебя по жизни окружают,

Всегда на подвиг вдохновляют,

Пусть будет новых дел немало,

Чтобы всегда всего хватало,

И пусть всегда тебе везет,

Удача постоянно ждет!

***

Именины, брат Кирилл!

Поздравляю, братец милый!

И кричу, что хватит сил —

Что ты лучший, брат любимый!

Пусть все будет расчудесно!

Пусть мечты приходят в явь!

Ты ведь лучший, если честно,

Отрицания оставь!

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