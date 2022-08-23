По словам экстрасенса, ВСУ еще не начинали полномасштабное контрнаступление, оно произойдет осенью.

Экстрасенс, ясновидящая, черная ведьма-некромант и финалистка проекта "Битва экстрасенсов" Мария Тихая предсказала, что ждет Украину осенью.

"Контрнаступление наиболее жестокое и активное будет с 15 сентября. По всем направлениям, в частности в Херсонской области", - заявила она в интервью YouTube-каналу "Прогноз".

Ясновидящая говорит, что, судя по ее вещим снам, в этом году холода придут очень рано. Кроме того, она призывает мирных людей выезжать с оккупированных территорий Херсонщины, ведь там будет "жесткая зачистка".

"Я считаю, что в сентябре наши пойдут на прорыв. И в районе реки Ингулец будет очень жестокий бой", - прогнозирует экстрасенс Тихая.

По ее словам, с начала сентября вероятны переговоры между Путиным и Зеленским, и они не будут иметь успеха. Ведь для Украины выдвинутые Россией условия будут неприемлемыми.

Кроме того, она выразила уверенность в том, что Крым удастся вернуть под контроль Украины, но сроков она не озвучила.

Ранее экстрасенс Людмила Хомутовская сделала прогноз по войне и рассказала, как она завершится. Она говорит, что Украину ждет победа. Но, к сожалению, сроков этого радостного события таролог не озвучила.

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