Роман Шептицкий рассказал, что с северного и южного направления могут быть усилены атаки.

Маг Роман Шептицкий в эксклюзивном комментарии УНИАН рассказал, что россияне начнут с еще большей интенсивностью палить по мирным городам Украины. Это напрямую связано с тем, что 8 октября Крымский мост подвергся разрушениям. Как уточняет эксперт, в стране-агрессоре до последнего надеялись, что мост уцелеет.

"Первое, что я вообще вижу по расписанию, что враг этого ожидал, но до последнего надеялся, что этого не произойдет. По энергии чувствую, что после такого, как я называю, это карма прилетела, сработал верховный суд", - сказал Шептицкий.

Он добавил, что армия РФ начнет мстить за свои поражения на всех направлениях. Под удар могут попасть крупные мирные города.

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"Я вижу противостояние. Двойка мечей и перевернутая колесница. Они не знают пока как на это реагировать. Но то, что это событие еще станет очередным расколом, ускорением краха путинской системы. И внутренние конфликты еще больше будут, это однозначно так. Самое большее, что они могут сделать - это подлые тайные атаки, которые могут касаться гражданских пунктов", - пояснил маг.

Он назвал регионы, где провокаций и подлых сокрушительных обстрелов следует ожидать больше всего.

"Есть угроза определенных террористических моментов. Угрозы связаны с мирными жителями. Это могут быть сейчас повышенные атаки дронами-камикадзе. Больше всего, где могут быть попадания, сейчас энергетически идут те территории, где непосредственно фронтовые линии Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей", - добавил Роман.

Шептицкий отметил, что не надо расслабляться и другим регионам страны. Следовательно, обстрелы могут коснуться и западных регионов Украины.

"Также повышен риск попытки атаки по гражданским и инфраструктурным объектам даже Западной или Центральной Украины", - резюмировал мужчина.

Напомним, известный экстрасенс Макс Гордеев назвал переломную дату в войне в Украине.

Также он предсказал массовые атаки на крупные города Украины в ответ на Крымский мост.

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