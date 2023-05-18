Экстрасенс Дмитрий Дульский в интервью УНИАН рассказал, действительно ли Путин обращался к шаманам перед полномасштабным вторжением в Украину, откуда у него такая страсть к оккультивизму, как это влияет на его жизнь, и от чего он умрет.

Пожалуй, ни для кого не секрет, что Владимир Путин обожает эзотерику и оккультивизм. Поговаривают, что он отважился на войну с Украиной после обряда с шаманами. Как так сложилось, что его вера в мистику и потустороннее подвела его, ведь войну он явно не выиграет?

В первую очередь, война – это определенное жертвоприношение, кровавое жертвоприношение. И его задача – даже не выигрыш войны как таковой. Его главная задача удержаться на троне у себя. И вторая задача – это вопрос здоровья. У Путина просто помешательство на самом себе, на вечной жизни. Вечный такой вот правитель. И война, в общем-то, для этого.

В войне вообще никогда не бывает победителей или проигравших. Война – это жертвы, разрушения, кровь. И для этого Путин вот это все и затеял. Это основная причина.

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Все же, как вы считаете, на него реально имеют влияние шаманы?

Дело в том, что Путин не раз даже сам принимал участие в определенных обрядах, связанных с шаманизмом. Причем, если брать его ближайших подчиненных, я имею в виду Шойгу, министра обороны, который сам родом не то из Сибири и практикует активно шаманизм. Это ж несмотря на то, что Путин абсолютно знает, что Шойгу как министр больше, наверно, делает вреда для армии, чем пользы.

Тем не менее, как-то его выгнать или как-то на него повлиять Путин даже не собирается. Потому что то, что делает Шойгу, - вот эти всякие войны, кровавые жертвоприношения, - Путина абсолютно устраивают.

Если даже не только войну с Украиной брать. Скажем так, многие действия его министра обороны, на первый взгляд, очень странные. Если брать военную тактику, военное дело, фактически если брать его министра Шойгу, то он разокрал половину армии – это абсолютно не секрет, и продолжает разворовывать ее и дальше. Но, тем не менее, остается на своем рабочем месте.

Так, может, кто-то Путина заколдовал, чтобы он не замечал этих хищений?

Нет. Дело в том, что Путин относится к этим хищениям, в собственности, как к некоему финансовому откупу. Есть, грубо говоря, приношения в виде жертв для достижения своих целей, а у них еще дополнительное как откупиться – финансами. Для этого, в общем-то, Шойгу делает все возможное. В магической практике это абсолютно нормально.

Поэтому, если брать Путина, то он и к власти пришел с помощью всевозможных практик. Причем, он как-то умудряется мешать христианство и шаманизм. Я не удивлюсь, что даже может какие-то просвещения у него из других направлений есть, как буддизм. Такое ощущение, что сам Путин - это какой-то винегрет из эзотерических практик.

У Кремля есть какие-то, так сказать, "штатные" экстрасенсы, шаманы? Может, он уже и экзорцистов завел.

Путин с момента прихода к власти вопрос экстрасенсорики держит под контролем. Всевозможные практики по шаманизму практикует и Шойгу. Опять же, эта идея окружить себя штатом экстрасенсов, создать определенные институты, изучать сверхспособности, - это он наследовал еще с советских времен.

Он от этого не то что не отказался, а наоборот даже, скажем так, активно это все финансирует. То есть, это для него абсолютно нормально. Он считает это обыденной практикой.

То есть, в Кремле может быть какой-то спецотдел, связанный с этими людьми?

Нет. Дело в том, что там, в Кремле, есть несколько приближенных к нему человек, которые, скажем так, выступают за подобное изучение альтернативных практик и отвечают непосредственно Путину. А уже как они контролируют экстрасенсов, где это и происходит, - понятное дело, что ему это даже, наверное, особо не интересно.

Он просто выделяет финансы на изучение подобных тем… Это как статья расхода. То есть, у него есть приближенные к нему люди со сверхспособностями. Один из них – Шойгу. И есть еще человек, которого он скрывает.

Если Шойгу уже не раз, скажем так, попадал в поле зрения журналистов, и сам по себе как министр он медийный, то есть еще человек, о котором мы и не догадываемся. Который тоже вполне неплохо практикует всевозможные экстрасенсорные практики.

Почему вы считаете, что это именно один человек, кроме Шойгу?

Путин очень помешан на собственной безопасности. У него есть пару человек, которым он доверяет еще с момента выборов. Но, на самом деле, сильных шаманов и жрецов Путин побаивается. Поэтому всякие подобные вещи он "заказывает" через кого-то. И в принципе, это абсолютно нормально.

А какие способности у Шойгу?

Такое ощущение, что он идет как потомственный шаман или родовой шаман. Он вырос где-то в тех краях, где шаманизм – это как своего рода религия. В принципе, шаманизм и можно назвать религией для определенных народностей. И Шойгу активно этим занимается.

Сколько такие услуги могут стоить, если привлекать людей? Например, через кого-то что-то просить сделать.

Например, с Шойгу Путин рассчитался должностью. Другие люди сами устанавливают цену на свои услуги. Однако, когда подобная работа проделывается с VIP-клиентами, то она может стоит очень дорого. И это строго конфиденциально.

Распространена ли среди мировых лидеров практика столь сильного доверия к экстрасенсам и принятия решений на основе их советов? Помогают ли экстрасенсы украинским властям?

Наверное, наш президент – единственный из всех предыдущих, кто не обращается к экстрасенсам. Если мы возьмем всех, кто был до него, то во время выборной гонки, например, каждый на гору Афон заберется для просвещения. Понятное дело, что к горе Афон подключается еще и консультация какого-нибудь экстрасенса.

Скажем так, Зеленскому можно отдать должное, что он, наверное, единственный из всех наших президентов Украины, которые были, которого мы не видели, чтобы строил новую церковь, к примеру, или забрался пообщаться к каким-то старцам.

А если брать предыдущие предвыборные гонки, - один Янукович только чего стоил. Он и на горе Афон был, там какие-то (рекомендации – УНИАН) старцы ему дали…

Тем не менее, каждый наш политик в обязательном порядке шел к каким-то мольфарам в горы что-то там спрашивать. Это кажется странным, но мы же все это видели, это не тайная информация.

Распространена ли среди других мировых лидеров такая практика? Возможно, не среди тех, кто сейчас при власти, а кто был раньше.

В Америке, например, очень развита астрология. При чем у местных астрологов достаточно хорошие зарплаты. А вот в восточных странах экстросенсорика вообще запрещена. Но тем не менее, то, что запрещено, то притягивает вдвойне. Поэтому они могут вызывать человека для консультаций в другую страну, и это будет конфиденциально.

Еще один интересный нюанс: некоторые шаманы говорят, что Путин победит в войне, другие - наоборот. Как так получается?

У Путина есть серьезная проблема со здоровьем. Он маниакально пытается удержаться на своем месте. Например, когда будут выборы в России, президентом останется или Путин, или это место займет его приемник. Если задача, грубо говоря, стоит вот так, то в принципе, он своего добился. То есть, он не проигравший в этой войне. В этой войне проиграли, скажем так, обычные россияне, украинцы… Война является другой целью, война - обычный ритуал.

А какие у него проблемы со здоровьем?

Я делал несколько раскладов на Путина: у него, действительно, заложена какая-то программа, вплоть до онкологии. Это то, что сейчас. У него есть реальная проблема со здоровьем. И с помощью боевых действий он пытается себя на какое-то время стабилизировать.

Это у какого именно Путина? Потому что говорят, что у него несколько двойников.

У настоящего. Двойники, скажем прямо, есть у любого президента. Это абсолютно нормально.

Может ли быть, что на двойников отходит часть негатива? Ведь вероятно, кто-то пытался как-то сверхъестественными силами повлиять на Путина. А поскольку на публике появляются двойники, то могло ли на них частично отходить это влияние?

Если брать двойников, то их и нанимают для того, чтобы весь негатив шел на них. Как и в физическом плане устранения Путина, как и в каком-то экстрасенсорном. Они за это, в общем-то, зарплату получают.

То есть, они на работе, и это нормальное явление. Тут нету ничего такого. Они знают, на что они идут. Подобные вещи оговариваются.

Если верить в силу мысли, то как тогда так складывается, что вся Украина и большинство мира ненавидят Путина, а на него это никак не влияет? Или все же влияет?

Это вообще сложный вопрос. Я знаю очень много негативных людей, которые непосредственно занимаются черной магией… Человек может годами делать какой-то негатив все и всем, и с ним ничего не будет. Тут надо смотреть, что будет с его, допустим, внуками, что будет с его родом.

Если вот так провести аналогию с любым диктатором, взять того же Сталина, то надо просмотреть, что случилось с его детьми. У Гитлера так, например, вообще просто обрыв рода.

На самом деле, к Путину не только же мы так негативно относимся: еще Грузия, Абхазия, те же дагестанцы, которые его проклинают уже, наверное, десятилетия.

Это особенность таких людей. Мы хотим верить, что с человеком, которого все проклинают, что-то случится. Но практика показывает, что это абсолютно не факт. Что это может случиться с его детьми, родственниками.

Причем даже когда с детьми или внуками что-то случается, они эти проблемы не связывают с родом своей деятельности. Они и дальше продолжают творить подобные негативные вещи, вплоть до того, что дети или внуки попадают в больницу, не складывается у детей что-то с личной жизнью, - тем не менее, все равно они будут это делать.

А эта возможная онкология у Путина может быть вызвана тем, что все его ненавидят?

Хотелось бы. Но у Путина, скажем прямо, и возраст… Я склонен к тому, что эта всеобщая ненависть все-таки приведет к обрыву его рода. То есть, это больше повлияет на его детей.

Кстати, Путин скрывает своих детей. Может ли это быть связано с тем, что он боиться влияния на них черной магии?

Когда ты занимаешь определенную должность, а уж тем более, когда ты сам принимаешь участие во всевозможных практиках, то это абсолютно нормально – не показывать на всеобщее обозрение свою личную жизнь. Это абсолютно нормальное явление, потому что при подобного рода деятельности, естественно, какой-то негатив отразится на твоем окружении, на твоих близких. То есть, в этом плане Путин делает все абсолютно грамотно.

Вы сказали, что у Путина онкология. Какие шансы, что он может умереть от нее?

Это очень сложный вопрос. В принципе, я вообще думал, что он уже должен был умереть. Но, тем не менее, с помощью медицины, с помощью всевозможных оккультных практик ему постоянно продлевают существование.

Может ли быть, что настоящий Путин умер, а сейчас мы видим его двойника?

Вряд ли. Он проводит определенное время в больнице или в изоляции от окружающих. И вот эта вот идея заменить себя кем-то у него уже последних, наверное, лет десять. И таки да, у него есть двойники. Если мы присмотримся, на некоторых видео есть люди, которые отличаются от него даже визуально: то худее, то толще.

Но сам Путин живой. Это мы принимаем желаемое за действительное. Понятно, когда мы видим на экране двойника, - мы все радуемся, что: "О, наконец-то!". На самом деле, это большое заблуждение.

Да, он болеет и болеет серьезно. Но эти люди – это действительно двойники. Не в плане того, что Путина похоронили и вместо него выставили каких-то актеров. Он где-то находится: в кремлевской больнице или у себя в каких-то загородных апартаментах. Просто на публике мы видим абсолютно другого человека.

Ясное дело, что эти поездки и в Крым, и чуть ли не на линию фронта, - понятно всем и очевидно, что Путин туда… Он настолько себя любит, что он туда просто не поедет.

Можете ли вы посоветовать и советуете ли вы вообще так делать, - какой-то, условно, ритуал или какую-то фразу, мысль, которой желающие могут попробовать повлиять как-то на Путина, возможно, помочь ему "выздороветь"?

На данном моменте для нас он даже выгоднее, чем если бы он сейчас умер. Потому что он себе уже подобрал приемника из силовых структур. Этот человек будет моложе него. А уже если он попытается навести порядок в русской армии, мы сможем справиться с Путиным. Но не надо забывать, что московитов в плане населения в четыре раза больше, чем нас.

Поэтому нам нужно приложить усилия, чтобы русских отогнать на их территории. Замена Путина ни на что не влияет.

Вы имеете ввиду, что их нужно прогнать еще при правлении Путина?

Да, нам эту ситуацию выгоднее решать именно с Путиным, а не с его приемниками, которые будут, однозначно, из силовых структур, и которые могут еще заняться реформой русской армии. Нам это просто не выгодно. Нам выгоден Шойгу с его расхлябанностью, коррупцией и, скажем так, когда он использует людей просто как пушечное мясо. Чем кто-то придет, попытается реформировать Кремль со всей армией… Нам проще, скажем так, поставить точку с Путиным.

Скажите, когда закончится война?

Я искренне надеюсь, что в этом году. Или закончатся активные боевые действия и локализуются на небольшом участке Украины. А может быть даже в этом году мы придем к каким-то соглашениям с русскими. У них не хватит ресурсов, чтобы проводить что-то наступательное. Более того, даже мы можем склонить их к капитуляции, выводу войск. То есть, у нас в этом году будут большие шансы.

Я вижу, что 2024-й год будет мирным для нас. В это время мы должны поставить жирную точку с русскими.

То есть, карты говорят, что победа будет за Украиной, правильно?

Да, естественно! Честно говоря, карты показывали, что у нас было несколько таких сильных побед, где можно было бы уже русских к какому-то или мирному соглашению подталкнуть, или еще как-то на них надавить. Опять же, это только предварительный прогноз. Но следующий год – это однозначно будет точка с русскими.