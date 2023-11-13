По ее словам, в ближайшее время в Украине будет громко.

Астролог Ангелина Вакулина рассказала, что затишье закончилось. Сейчас Россия планирует устроить переполох, она уже готовится выпускать ракеты и дроны по Украине.

Как рассказала Вакулина в комментарии "Главреду", самая большая угроза нависла над центральной и западной Украиной. Пострадать могут ТРЦ, школы, университеты, больницы, жилые дома и инфраструктура.

Она добавила, что больше всего опасаться стоит жителям Киева и Киевской области, Одессы и Одесской области, Херсона, Харькова, Запорожья, Днепра, Сум, Хмельницкого, Чернигова, Львова и Львовской области.

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"Вообще угроза большая для оккупированой территории у моря. Возможны жертвы среди мирного населения, вероятнее от осколков", - добавила Вакулина.

Когда закончится война - прогноз астролога

Астролог Влад Росс говорит, что после смерти диктатора Владимира Путина начнутся переговоры. Тогда российские войска начнут покидать Украину. Все будет идти к окончанию полномасштабной войны.

"После смерти Путина горячий конфликт может быть заморожен и начнутся переговоры. Для начала речь пойдёт о возвращении к границам 24 февраля", - добавил Росс.

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