По ее словам, февраль в этом плане очень опасный.

Астролог Яна Тимощук рассказала, что с января включается Плутон, который всегда приносит разрушения. Такая ситуация будет не только в Украине, но и во всем мире.

"Катаклизмы, движения литосферных плит, вулканы, потопы, наводнения. Это будет и в РФ. В Украине этого будет меньше, но мы столкнемся с климатическими проблемами", - сказала эксперт в интервью УНИАН.

Что касается массированных ракетных атак, то их тоже не удастся избежать, считает Тимощук. Она говорит, что Россия наносит самые жестокие удары в определенные дни.

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"Россия чаще всего "кошмарит" Украину в лунные сутки. Поэтому 3, 4, 5, 20-28 февраля будут опасными днями", - отметила астролог.

При этом Тимощук утверждает, что "бавовна" в РФ также будет. Однако страна-агрессор будет мстить.

"На наши удары Россия будет реагировать. Она будет угрожать применением ядерного оружия, будет защищать свои территории, чтобы не было жертв среди мирного населения. За удары по Белгороду и Курску Россия будет мстить по Сумской и Харьковской областях", - добавила Тимощук.

Напомним, ранее астролог назвала города, которые вот-вот будут в огне.

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