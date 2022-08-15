Некоторые украинские города могут сильно пострадать.

Таролог Ирина Клевер рассказала, что будет с самыми осбтреливаемыми городами до конца лета.

По ее словам, в Харькове ситуация немного улучшится. Обстрелы будут продолжаться, но их будет уже меньше.

"Уже не будет такого, что бомбят, бомбят и бомбят. Все уже идет на спад. Но оккупанты будут пытаться показывать, что они бомбят Харьков. Они хотят, чтобы их боялись. Но их ресурсы заканчиваются", - сказала Клевер на YouTube-канале "ТОР".

Что касается Херсона, то таролог отметила, что там будут продолжаться активные боевые действия.

"Если по Харькову был перевернутый дьявол, то в Херсоне оккупанты никого жалеть не будут. Но вне угрозы совсем маленькие села, там оккупантов не будет", - добавила таролог.

Также, по словам Клевер, страдать от российских захватчиков будет Днепр. Она уточнила, что в Днепре оккупанты точно знают, что надо бомбить. Будет минимум десять бомб.

Таролог посмотрела и Николаев. Она отметила, что у оккупантов уже нет задачи бомбить этот город. Там еще могут быть "прилеты", но намного меньше, чем было ранее.

В Виннице также будут обстрелы, но единичные. По словам Клевер, Запорожская область также будет еще страдать. Там будут диверсионные группы.

Напомним, ранее таролог предупредила украинцев о повторном наступлении РФ.

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