По прогнозу астроэксперта, угроза ударов для ряда украинских городов сохраняется.

Известная таролог и астролог Рубина Цыбульская дала прогноз по военной обстановке на ближайшие две недели для ряда украинских городов.

В своем YouTube-канале она рассказала, что ждет в этот период Киев и Киевскую область.

Что ждет Киев и область в октябре 2022 - прогноз таролога

"Город стоит на страже, столица очень хорошо укреплена, она готова к вражескому удару. Но угроза есть, и в планах врага - нанести удар. Но внутри города работают люди врага сообща", - говорит астроэксперт.

Она не исключает, что враг замышляет убийство какого-то чиновника - "это приказ дьявола".

Также таролог сделала прогноз для Киевской области. По ее словам, там тоже угроза удара сохраняется. "Но область очень хорошо укреплена", - отметила она.

"На ближайшие две недели никакой угрозы для области и города не предвидится", - подытожила Рубина.

Прогноз астролога на октябрь 2022 для Житомира

Цыбульская говорит, что в Житомире враг планирует в октябре разрушения, связанные с движением, с дорогой. У населения в связи с этим могут возникнуть новые ограничения, новые правила. Возможно, они связаны с транспортом.

"Есть угроза теракта, ждут команду, чтобы произвести этот взрыв", - утверждает астролог.

В Житомирской области возможен удар. Там есть много людей, которые "сливают" информацию, работая с вражескими силами. Многое, что будет лететь, будет отбиваться.

Что ждет Кривой Рог и Днепр в октябре 2022 - ответ астролога

Астролог заявляет, что у РФ не пропало желание наносить удары по жизненно важным объектам Кривого Рога. По ее словам, угроза для жителей города сохраняется с воздуха.

Она прогнозирует, что Россия также будет атаковать Днепр, попытается посеять хаос среди населения города. Цыбульская отметила, что существует вероятность теракта с угрозой для детей.

Ситуация в Одессе в октябре 2022 - что ждет город по раскладу таро

По прогнозу Рубины, в городе враг может нанести удар по торговому помещению - это может быть магазин или рынок. "Удары есть, есть огонь... Но это все временно", - отметила она.

В целом по области сохраняется вероятность нанесения врагом удара с воды. Но ВСУ очень хорошо защищают эту территорию.

Прогноз в целом для Украины на октябрь 2022

"Обстановка будет огненной, жесткой, кровавой. ВСУ будут продвигаться вглубь оккупированных территорий", - заявляла Цыбульская.

По ее прогнозу, в октябре ожидается разрушение врагом жизненно важных объектов в Украине. Враг хочет отключить нашу страну от света и тепла. Кроме того, судя по раскладу таро, Путин может применить против украинских территорий новое опасное оружие.

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