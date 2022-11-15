Ольга Медвецкая указала на снижение риска ядерной катастрофы.

Астролог Ольга Медвецкая сделала обнадеживающий прогноз событий в Украине на текущей неделе до 20 ноября включительно.

"Слушайте, а дело идет на поправку! – отметила она в Instagram. – Напряжение между Марсом и Юпитером снижается – наверняка будет снижение интенсивности боев. Уточняю: это не остановка".

По ее прогнозу, ослабевает и взаимодействие Сатурна с Ураном, а это значит, что и давление диктатуры будет снижаться: "Не спрашивайте, как, но тоталитаризм понемногу будет ослабевать".

Видео дня

Также астролог указала на снижение риска ядерной катастрофы: "Вероятность названных ужасных событий существенно уменьшается с каждым днем".

Кроме того, на текущей неделе будет легче добиваться договоренностей по возвращению пленных, отметила Медвецкая.

Вместе с тем астролог предупредила, что открытым остается вопрос нечестности ведения войны, а также применения химического и других запрещенных видов оружия.

Когда закончится война в Украине: прогнозы астрологов

Ранее ведический астролог, хиромант, нумеролог Владимир Бадиян заявил, что, скорее всего, через три-шесть месяцев война в Украине закончится.

Экстрасенс Мария Тихая предупредила, что не стоит ждать завершения войны в 2022-м, это возможно в следующем году.

Астролог Звягина спрогнозировала, что развязанная Россией война против Украины не закончится до конца текущего года. Мало того, скорее всего, боевые действия затянутся до лета 2023-го.